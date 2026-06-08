El Central Park recibirá a 50.000 personas para ver gratis la final del Mundial

El alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul destacaron la importancia de democratizar el acceso al Mundial y acercar la experiencia a todos los neoyorquinos (NYC Mayor´s Office)

La ciudad de Nueva York organizará en el Central Park una watch party (fiesta pública) para seguir la final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio y sin costos para el público.

Esta decisión conjunta, fue comunicada en una conferencia de prensa por el alcalde Zohran Mamdani, la gobernadora Kathy Hochul y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El proyecto busca abrir el evento a quienes no puedan pagar una entrada para el partido.

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La convocatoria prevé la llegada de 50.000 personas a el Great Lawn y se inscribe en un escenario más amplio: más de un millón de visitantes de todo el mundo viajarán a la región de Nueva York por el torneo, aseguró Hochul en la conferencia realizada esta mañana. Además, la propuesta será una de las mayores reuniones gratuitas del mundo para ver la final de la Copa del Mundo 2026.

Las entradas para la fiesta del Mundial 2026 se distribuirán por sorteo a través de Global Citizen, con registro abierto entre junio y julio (NYC Mayor´s Office)

Las entradas se distribuirán mediante sorteo a través del sitio web Global Citizen. El registro abrirá el jueves 11 de junio a las 10:00 y permanecerá disponible hasta el 16 de julio, aunque CBS News informó que los boletos estarían disponibles desde el jueves a las 10:00 y luego precisó que el acceso por lotería en GlobalCitizen.org comenzaría a las 11:00.

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El evento abrirá sus puertas a las 12:00 y la final empezará a las 15:00. La organización informó además que habrá tres pantallas LED gigantes, sonido inmersivo, entretenimiento en vivo y puestos de comida y bebida.

La final del Mundial 2026 en Central Park busca acercar el torneo a quienes no puedan pagar una entrada para el estadio (NBC 4)

El 20% de las entradas será reservado para organizaciones locales

Una parte de los boletos no irá al público general. El 20% de las entradas será reservado para organizaciones sin fines de lucro locales y voluntarios de NYC Service, mientras que 10.000 tickets estarán apartados para grupos juveniles de fútbol, organizaciones comunitarias y entidades sin fines de lucro.

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Mamdani presentó esa reserva como parte de una política más amplia de acceso. “No deberías tener que gastar decenas de miles de dólares para ser parte del Mundial. Bajo nuestra administración, no tienes que hacerlo”, aseguró el alcalde en su anuncio.

En otra declaración, Mamdani vinculó la gratuidad de la cita con el costo creciente de las grandes experiencias deportivas: “Cuando la final de la Copa del Mundo comience el 19 de julio, a solo unas millas de aquí, la ciudad de Nueva York organizará una fiesta gratuita para 50.000 neoyorquinos en el Great Lawn. En un momento en que las experiencias deportivas y los recuerdos que crean se han vuelto cada vez más inalcanzables para la gente trabajadora, haremos que esta celebración sea 100% gratuita, y no necesitarás gastar miles de dólares para ver la final junto a tus compañeros neoyorquinos”.

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Hochul también presentó la jornada como una forma de acercar el torneo a quienes no estarán en el estadio. “Si los neoyorquinos no pueden asistir al Mundial, nosotros se lo llevamos a ellos, y para el partido final podrán vivirlo en la mayor fiesta de visualización del mundo en uno de los grandes parques del mundo”, señaló la gobernadora.

La ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York destinaron USD 9,5 millones para financiar la fiesta pública del Mundial 2026 en Central Park (NYC Mayor´s Office)

La ciudad y el estado destinaron USD 9,5 millones al evento

La fiesta en Central Park contará con respaldo público. Este proyecto está sostenido por una inversión de USD 6 millones de Empire State Development y una asignación de USD 3,5 millones de la ciudad de Nueva York.

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El anuncio incluyó además la inauguración de FIFA Arena, una cancha temporal de mini fútbol en el parque, informó CBS News. La instalación permanecerá abierta del 10 de junio al 18 de julio, será operada por Street Soccer USA y ofrecerá clínicas gratuitas, torneos comunitarios y espacios de juego libre para neoyorquinos de todas las edades.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino participó en la presentación junto con Mamdani, Hochul, el director ejecutivo del comité anfitrión NYNJ, Alex Lasry, el director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans y la presidenta y directora ejecutiva de Central Park Conservancy, Betsy Smith.

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Lasry sostuvo que la iniciativa permitirá que residentes y visitantes formen parte de “un momento verdaderamente histórico”, aunque no tengan entrada para el partido. Mientras que Evans añadió al mismo medio que Global Citizen producirá la jornada y la definió como “la mayor fiesta para el partido más grande del mundo”, además de vincularla con el Fondo Educativo FIFA Global Citizen.

La FIFA Arena funcionará en Central Park del 10 de junio al 18 de julio con clínicas gratuitas, torneos comunitarios y espacios de juego libre (NYC Mayor´s Office)

La iniciativa se suma a otras acciones anunciadas por la administración de Mamdani para extender el impacto del torneo por toda la ciudad. Entre ellas figuran eventos gratuitos para aficionados en los cinco distritos, el programa “USD 26 for 2026” con opciones de comida y bebida a precio fijo en restaurantes participantes, actividades futbolísticas en 50 escuelas públicas y un calendario urbano con propuestas gratuitas o de bajo costo relacionadas con el Mundial.

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