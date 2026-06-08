Estados Unidos

El Central Park recibirá a 50.000 personas para ver gratis la final del Mundial

La ciudad de Nueva York organizará una fiesta pública en el Great Lawn el 19 de julio, con acceso gratuito por sorteo y la transmisión del partido definitorio en pantallas gigantes

Guardar
Un hombre barbudo habla en un podio con un micrófono, flanqueado por otros hombres en traje, frente a una portería de fútbol y un cartel de 'FIFA arena'
El alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul destacaron la importancia de democratizar el acceso al Mundial y acercar la experiencia a todos los neoyorquinos (NYC Mayor´s Office)

La ciudad de Nueva York organizará en el Central Park una watch party (fiesta pública) para seguir la final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio y sin costos para el público.

Esta decisión conjunta, fue comunicada en una conferencia de prensa por el alcalde Zohran Mamdani, la gobernadora Kathy Hochul y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El proyecto busca abrir el evento a quienes no puedan pagar una entrada para el partido.

PUBLICIDAD

La convocatoria prevé la llegada de 50.000 personas a el Great Lawn y se inscribe en un escenario más amplio: más de un millón de visitantes de todo el mundo viajarán a la región de Nueva York por el torneo, aseguró Hochul en la conferencia realizada esta mañana. Además, la propuesta será una de las mayores reuniones gratuitas del mundo para ver la final de la Copa del Mundo 2026.

Grupo de personas, mayormente hombres de traje, en un césped verde con un podio 'FIFA arena' y público sentado. Una estructura con carteles de FIFA de fondo
Las entradas para la fiesta del Mundial 2026 se distribuirán por sorteo a través de Global Citizen, con registro abierto entre junio y julio (NYC Mayor´s Office)

Las entradas se distribuirán mediante sorteo a través del sitio web Global Citizen. El registro abrirá el jueves 11 de junio a las 10:00 y permanecerá disponible hasta el 16 de julio, aunque CBS News informó que los boletos estarían disponibles desde el jueves a las 10:00 y luego precisó que el acceso por lotería en GlobalCitizen.org comenzaría a las 11:00.

PUBLICIDAD

El evento abrirá sus puertas a las 12:00 y la final empezará a las 15:00. La organización informó además que habrá tres pantallas LED gigantes, sonido inmersivo, entretenimiento en vivo y puestos de comida y bebida.

Vista aérea de una gran carpa blanca circular y una carpa blanca rectangular adyacente sobre césped verde. Hay árboles alrededor y algunos edificios y vehículos pequeños
La final del Mundial 2026 en Central Park busca acercar el torneo a quienes no puedan pagar una entrada para el estadio (NBC 4)

El 20% de las entradas será reservado para organizaciones locales

Una parte de los boletos no irá al público general. El 20% de las entradas será reservado para organizaciones sin fines de lucro locales y voluntarios de NYC Service, mientras que 10.000 tickets estarán apartados para grupos juveniles de fútbol, organizaciones comunitarias y entidades sin fines de lucro.

Mamdani presentó esa reserva como parte de una política más amplia de acceso. “No deberías tener que gastar decenas de miles de dólares para ser parte del Mundial. Bajo nuestra administración, no tienes que hacerlo”, aseguró el alcalde en su anuncio.

En otra declaración, Mamdani vinculó la gratuidad de la cita con el costo creciente de las grandes experiencias deportivas: “Cuando la final de la Copa del Mundo comience el 19 de julio, a solo unas millas de aquí, la ciudad de Nueva York organizará una fiesta gratuita para 50.000 neoyorquinos en el Great Lawn. En un momento en que las experiencias deportivas y los recuerdos que crean se han vuelto cada vez más inalcanzables para la gente trabajadora, haremos que esta celebración sea 100% gratuita, y no necesitarás gastar miles de dólares para ver la final junto a tus compañeros neoyorquinos”.

Hochul también presentó la jornada como una forma de acercar el torneo a quienes no estarán en el estadio. “Si los neoyorquinos no pueden asistir al Mundial, nosotros se lo llevamos a ellos, y para el partido final podrán vivirlo en la mayor fiesta de visualización del mundo en uno de los grandes parques del mundo”, señaló la gobernadora.

Mujer hablando en un podio azul con 'FIFA arena', vistiendo un blazer y una visera blanca, con varios hombres en traje detrás de ella en un día soleado
La ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York destinaron USD 9,5 millones para financiar la fiesta pública del Mundial 2026 en Central Park (NYC Mayor´s Office)

La ciudad y el estado destinaron USD 9,5 millones al evento

La fiesta en Central Park contará con respaldo público. Este proyecto está sostenido por una inversión de USD 6 millones de Empire State Development y una asignación de USD 3,5 millones de la ciudad de Nueva York.

El anuncio incluyó además la inauguración de FIFA Arena, una cancha temporal de mini fútbol en el parque, informó CBS News. La instalación permanecerá abierta del 10 de junio al 18 de julio, será operada por Street Soccer USA y ofrecerá clínicas gratuitas, torneos comunitarios y espacios de juego libre para neoyorquinos de todas las edades.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino participó en la presentación junto con Mamdani, Hochul, el director ejecutivo del comité anfitrión NYNJ, Alex Lasry, el director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans y la presidenta y directora ejecutiva de Central Park Conservancy, Betsy Smith.

Lasry sostuvo que la iniciativa permitirá que residentes y visitantes formen parte de “un momento verdaderamente histórico”, aunque no tengan entrada para el partido. Mientras que Evans añadió al mismo medio que Global Citizen producirá la jornada y la definió como “la mayor fiesta para el partido más grande del mundo”, además de vincularla con el Fondo Educativo FIFA Global Citizen.

Siete personas vestidas de traje aplauden sobre un césped verde, con vallas azules que dicen "FIFA arena" de fondo. Hay un podio azul con "FIFA arena"
La FIFA Arena funcionará en Central Park del 10 de junio al 18 de julio con clínicas gratuitas, torneos comunitarios y espacios de juego libre (NYC Mayor´s Office)

La iniciativa se suma a otras acciones anunciadas por la administración de Mamdani para extender el impacto del torneo por toda la ciudad. Entre ellas figuran eventos gratuitos para aficionados en los cinco distritos, el programa “USD 26 for 2026” con opciones de comida y bebida a precio fijo en restaurantes participantes, actividades futbolísticas en 50 escuelas públicas y un calendario urbano con propuestas gratuitas o de bajo costo relacionadas con el Mundial.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa del MundoZohran MamdaniGianni InfantinoCentral ParkNueva YorkFIFAEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detectan rastros de sarampión en aguas residuales de California y alertan por el mayor brote en siete años

La circulación inadvertida del virus inquieta a las autoridades sanitarias, mientras los expertos advierten que la baja inmunización en ciertos grupos podría facilitar nuevos contagios y agravar la expansión de la enfermedad

Detectan rastros de sarampión en aguas residuales de California y alertan por el mayor brote en siete años

Cambiaron la sede para celebrar la herencia puertorriqueña fuera de Gracie Mansion y genera confusión en la comunidad neoyorquina

La administración de Zohran Mamdani negó que se haya decidido un traslado y anticipó una convocatoria diurna durante el fin de semana. Aunque el propio comité organizador ya eligió una nueva sede

Cambiaron la sede para celebrar la herencia puertorriqueña fuera de Gracie Mansion y genera confusión en la comunidad neoyorquina

Las mujeres que construyeron imperios: quiénes lideran el ranking de Forbes de las multimillonarias que forjaron su propio patrimonio

El nuevo listado reunió a empresarias, ejecutivas y celebridades que desarrollaron su riqueza en Estados Unidos, con nuevos ingresos impulsados por valorizaciones empresariales, inversiones y expansión de negocios en mercados globales

Las mujeres que construyeron imperios: quiénes lideran el ranking de Forbes de las multimillonarias que forjaron su propio patrimonio

Una niñera fue arrestada tras la muerte de un niño de 3 años que pasó 20 minutos sin supervisión en una piscina en Luisiana

Ian Perez perdió la vida tras caer al agua sin que ningún adulto advirtiera el peligro. La ausencia de vigilancia y las imágenes de las cámaras que registraron sus últimos minutos llevaron a la detención de la mujer encargada de su cuidado

Una niñera fue arrestada tras la muerte de un niño de 3 años que pasó 20 minutos sin supervisión en una piscina en Luisiana

Investigan posible homicidio-suicidio familiar en Los Ángeles: murieron una madre, su esposo y sus dos hijos, incluida una bebé de seis días

El caso generó conmoción en la comunidad y la principal hipótesis apunta a que la madre habría disparado contra su esposo e hijos antes de quitarse la vida

Investigan posible homicidio-suicidio familiar en Los Ángeles: murieron una madre, su esposo y sus dos hijos, incluida una bebé de seis días

TECNO

3 décadas de Mundiales en videojuegos: de USA 94 a EA Sports FC 26

3 décadas de Mundiales en videojuegos: de USA 94 a EA Sports FC 26

El Mundial 2026 ya tiene su primer meme y lo protagoniza la selección francesa

Apple trae En Vivo la WWDC26: nueva apuesta de IA, Siri renovado y más desarrollos para todos

Steam regala un juego de terror psicológico: reclama uno de los títulos con mejores críticas en el survival horror

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

ENTRETENIMIENTO

Netflix comparte el primer adelanto de ‘Scooby-Doo’ en su nueva versión live-action y confirma su fecha de estreno

Netflix comparte el primer adelanto de ‘Scooby-Doo’ en su nueva versión live-action y confirma su fecha de estreno

Steve Spielberg revela qué lo convence de que no estamos solos: “Ha llegado a ser abrumador”

Lewis Hamilton oficializa su romance con Kim Kardashian en el podio de Mónaco: “Es increíble contar con su apoyo”

La película cristiana que se convirtió en furor en Netflix

“Backrooms: sin salida”: Superó los 100 millones de dólares en seis días y convirtió a Kane Parsons en el director más joven en liderar la taquilla

MUNDO

Anne Applebaum: “Algunos en Moscú se están preparando para que la guerra termine”

Anne Applebaum: “Algunos en Moscú se están preparando para que la guerra termine”

Israel suspendió sus ataques contra Irán tras una llamada entre Netanyahu y Trump, pero mantiene su ofensiva en El Líbano

Berlín enfrenta una amenaza invisible en sus barrios residenciales

Irán anunció el cese de los ataques contra Israel y su presidente aseguró que el país no abandonó las negociaciones

La Unión Europea sancionó a la Guardia Revolucionaria de Irán por el cierre del estrecho de Ormuz