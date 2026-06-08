Estados Unidos restringió visas a más de 100 miembros del régimen de Nicaragua tras la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

ARCHIVO - El presidente nicaragüense Daniel Ortega se dirige a sus seguidores mientras su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, le aplaude, el 29 de agosto de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zuniga, archivo)

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este lunes que restringe visas a más de 100 miembros del régimen nicaragüense y a sus familiares, tras la muerte del líder indígena opositor nicaragüense Brooklyn Rivera.

“Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera” explicó el comunicado de Rubio, en alusión a los dos presidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Brooklyn Rivera, líder del pueblo miskito y ex parlamentario, murió a los 73 años en su poblado, tras pasar tres años en la cárcel, donde su salud se degradó irremediablemente, según reconoció el gobierno nicaragüense.

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