El legado disperso de Leonardo da Vinci se reúne online cuatro siglos después

La restauración digital del Códice Atlántico reunió más de 550 páginas de Leonardo da Vinci que habían permanecido separadas desde el siglo XVI - (Leonardotheka)

La restauración digital completa del Codex Atlanticus de Leonardo da Vinci se concretó tras más de 400 años gracias al trabajo del Museo Galileo de Florencia y la creación de Leonardotheka 2.0. Esta plataforma en línea reunió las más de 550 páginas que fueron separadas del manuscrito en el siglo XVI, permitiendo ahora su consulta y estudio a nivel global.

La reunificación digital del Codex Atlanticus se logró integrando folios dispersos durante siglos. Leonardotheka 2.0, presentada en junio de 2026, facilita el acceso en línea a la totalidad del manuscrito, abriendo nuevas oportunidades para la investigación y preservación del legado de Leonardo da Vinci, según informó Artnet News.

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El Codex Atlanticus: historia de un manuscrito dividido

El Codex Atlanticus es la mayor compilación de manuscritos realizados por Leonardo da Vinci entre la década de 1470 y 1519. Incluye esquemas, textos e inventos tan destacados como la máquina voladora y el clavicémbalo-viola.

Leonardotheka 2.0, desarrollada por el Museo Galileo de Florencia, permite consultar en línea la totalidad del Códice Atlántico a escala global - (Leonardotheka)

Tras la muerte de Leonardo, los manuscritos pasaron a su último discípulo y, posteriormente, al escultor Pompeo Leoni. A finales del siglo XVI, Leoni dividió los folios en dos partes: una con los experimentos técnicos, que conformarían el futuro Codex Atlanticus, y otra reservada a los dibujos artísticos.

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La segregación de Leoni iba en contra del ideal renacentista que unía arte y ciencia. Las partes separadas siguieron caminos distintos: la sección técnica fue donada por el conde Galeazzo Arconati a la Veneranda Biblioteca Ambrosiana en Milán, mientras que los folios artísticos llegaron a Inglaterra y, en última instancia, a la Royal Collection Trust del Reino Unido.

Durante más de cuatro siglos, el manuscrito original permaneció fragmentado, lo que dificultó el análisis global del pensamiento de Leonardo. Esta dispersión de los documentos limitó la comprensión sobre el equilibrio entre técnica y arte que caracterizaba sus obras.

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La fragmentación del Códice Atlántico durante más de cuatro siglos dificultó el análisis integral del pensamiento de Leonardo da Vinci - (Leonardotheka)

Avances tecnológicos y debates sobre la digitalización de patrimonio

La herramienta Leonardotheka, desarrollada por el Museo Galileo, transformó el acceso a manuscritos históricos mediante digitalización avanzada. Desde 2023 permitió examinar partes del códice, pero su versión 2.0 logró reunir digitalmente 50 páginas más, al cotejar dimensiones, métodos de preparación y marcas de agua para autenticar los folios.

Entre las reunificaciones más relevantes figura la inclusión de apuntes junto a ilustraciones, como la de un caballo asociada a las notas sobre el monumento ecuestre de Regisole, considerados parte del proceso para la obra dedicada a Francesco Sforza. Leonardotheka permite una navegación interactiva, donde los usuarios pueden filtrar el contenido por criterios como técnica o temática, y acceder fácilmente a materiales académicos relacionados.

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El proyecto del Museo Galileo abrió un debate sobre la digitalización del patrimonio y la titularidad intelectual de los archivos digitales frente a plataformas comerciales - Public Domain

Para la comunidad investigadora internacional, Leonardotheka supone “una herramienta que ofrece oportunidades sin precedentes para explorar la vasta e invaluable riqueza de información contenida en los manuscritos de Leonardo da Vinci”, afirmó Paolo Galluzzi, director ejecutivo emérito del Museo Galileo, según Artnet News.

Sin embargo, este avance plantea también retos y debates sobre la gestión digital del patrimonio. El director ejecutivo del Museo Galileo, Roberto Ferrari, recalcó a Artnet News la importancia de que las instituciones culturales conserven la titularidad intelectual de sus proyectos digitales, en vez de cederla a plataformas comerciales. Ferrari considera que iniciativas como esta desafían “la proliferación de bibliotecas digitales genéricas” y el intento creciente de convertir el legado de Leonardo en un recurso para fines comerciales.

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La digitalización pionera del Codex Atlanticus, producida por el Museo Galileo y con el respaldo de instituciones como la Veneranda Biblioteca Ambrosiana y la Royal Collection Trust, marca una nueva etapa en la conservación y el acceso al patrimonio documental. El caso demuestra el valor de que los custodios públicos mantengan el control intelectual de los archivos que preservan la memoria colectiva.