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La flota de submarinos nucleares británicos quedó fuera de servicio y crecen las dudas sobre la defensa del Reino Unido

La totalidad de los submarinos de ataque clase Astute se encuentra inactiva por problemas de mantenimiento, retrasos y falta de personal calificado

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La Armada británica mantiene fuera de servicio a los seis submarinos nucleares de ataque clase Astute por problemas de mantenimiento, retrasos y falta de personal calificado

La Armada británica atraviesa una situación que genera preocupación en Reino Unido y Europa: ninguno de los seis submarinos nucleares de ataque de la clase Astute se encuentra operativo. El problema afecta una de las principales capacidades militares británicas y ocurre mientras el país debate el aumento del gasto en defensa frente a distintos desafíos de seguridad. La situación también impacta sobre tareas de disuasión, protección de infraestructura estratégica y apoyo a otras unidades navales.

Andrei Serbin Pont, analista internacional, señaló en Infobae en Vivo Al Mediodía que la noticia provocó una fuerte conmoción en Reino Unido porque expuso interrogantes sobre el uso de los recursos destinados a defensa. Según explicó, los submarinos clase Astute constituyen una herramienta central para las Fuerzas Armadas británicas y su falta de disponibilidad genera dudas sobre la capacidad operativa de la Armada.

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El especialista indicó que la situación no afecta a los submarinos nucleares de lanzamiento de misiles balísticos de la clase Vanguard. Esas unidades mantienen la capacidad de disuasión nuclear británica mediante patrullas permanentes en el mar. Sin embargo, la ausencia de submarinos Astute limita funciones esenciales de escolta, vigilancia y operaciones convencionales.

El rol estratégico de los submarinos Astute

Los submarinos clase Astute cumplen funciones clave dentro de la estructura militar británica. Estas unidades acompañan habitualmente a los submarinos estratégicos de la clase Vanguard y aportan protección a una parte central del sistema de defensa del Reino Unido.

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La crisis de los submarinos clase Astute abrió dudas sobre la capacidad operativa del Reino Unido en defensa, disuasión y protección de infraestructura estratégica (Wikimedia Commons)
La crisis de los submarinos clase Astute abrió dudas sobre la capacidad operativa del Reino Unido en defensa, disuasión y protección de infraestructura estratégica (Wikimedia Commons)

Serbin Pont explicó que estos submarinos también participan en tareas vinculadas con la vigilancia marítima. Entre sus funciones figura el seguimiento de embarcaciones sospechadas de participar en acciones contra cables submarinos, oleoductos o gasoductos. Esa preocupación adquirió relevancia en Europa debido a los riesgos de sabotaje sobre infraestructura crítica.

Además, los Astute poseen capacidad para lanzar misiles de crucero contra objetivos terrestres y para desplegar fuerzas especiales fuera del territorio británico. Por ese motivo, su ausencia afecta tanto la capacidad de respuesta militar como las operaciones de proyección de poder.

El analista destacó que la situación refleja un problema más amplio dentro de la Armada británica. Recordó que Reino Unido evaluó el despliegue de un portaaviones hacia Medio Oriente o el Mediterráneo durante la crisis vinculada con Irán. Sin embargo, la falta de buques escolta disponibles impidió avanzar con esa posibilidad.

Esto no es solo algo que esté afectando específicamente la flota de submarinos. Está afectando la operatividad en toda la Armada británica”, afirmó Serbin Pont.

Las causas detrás de la falta de operatividad

De acuerdo con el especialista, la situación responde a una combinación de factores acumulados durante años. Entre ellos figuran retrasos en la construcción de los submarinos, demoras en las entregas y problemas en la planificación de los ciclos de mantenimiento.

El analista explicó que las fuerzas navales suelen organizar las tareas de mantenimiento para garantizar que una parte de la flota permanezca disponible. Ese esquema permite que algunas unidades operen mientras otras reciben reparaciones o inspecciones. En el caso británico, ese equilibrio se rompió.

Los submarinos nucleares clase Vanguard siguen operativos y sostienen la disuasión nuclear británica con patrullas permanentes en el mar (Wikimedia Commons)
Los submarinos nucleares clase Vanguard siguen operativos y sostienen la disuasión nuclear británica con patrullas permanentes en el mar (Wikimedia Commons)

El analista atribuyó el problema a varias causas. Mencionó falta de inversión en infraestructura, escasez de personal calificado, dificultades para obtener repuestos y problemas en las cadenas de suministro. También señaló que varios períodos de mantenimiento coincidieron en el tiempo.

A esos factores se suma una capacidad limitada de infraestructura. Según explicó, la Armada británica no dispone de suficientes instalaciones para realizar trabajos simultáneos sobre varias unidades. Esa situación retrasó tareas esenciales y prolongó los tiempos fuera de servicio.

El resultado fue una reducción significativa de la disponibilidad operativa de los submarinos nucleares de ataque. El problema aparece en un momento en el que varios países europeos impulsan planes para reforzar sus capacidades militares.

Los desafíos para los futuros programas de submarinos

La situación genera preocupación adicional debido a los proyectos que Reino Unido debe desarrollar durante los próximos años. Los mismos astilleros e instalaciones que afrontan dificultades para mantener la flota actual tendrán que asumir nuevas construcciones estratégicas.

Los submarinos clase Astute participan en el seguimiento de amenazas contra cables submarinos, oleoductos y gasoductos en Europa (Wikimedia Commons)
Los submarinos clase Astute participan en el seguimiento de amenazas contra cables submarinos, oleoductos y gasoductos en Europa (Wikimedia Commons)

Uno de esos programas corresponde a los submarinos de la clase Dreadnought. Estas unidades reemplazarán a los actuales Vanguard como plataforma de lanzamiento de misiles balísticos nucleares. Serbin Pont indicó que serán submarinos de mayor tamaño y complejidad.

El segundo desafío surge del programa AUKUS, que involucra la cooperación entre Reino Unido y Australia para la construcción de submarinos nucleares. Según el analista, existe preocupación en Australia por los retrasos que enfrenta la industria naval británica.

Los australianos están superpreocupados porque necesitan que los británicos avancen con el proyecto”, sostuvo Serbin Pont. El especialista agregó que Australia también observa dificultades en Estados Unidos para incrementar la producción de submarinos nucleares.

En ese contexto, el analista planteó que Reino Unido enfrenta cuestionamientos sobre la coherencia entre los anuncios de aumento del gasto militar y la capacidad real para sostener sistemas estratégicos. “Supuestamente tenemos una política de Estado que tenía que ver con aumentar el presupuesto militar y al final no le podemos hacer mantenimiento a tiempo para que estén operativos”, afirmó.

Serbin Pont remarcó que la construcción de submarinos demanda procesos de largo plazo. Según explicó, una unidad de este tipo puede requerir entre cinco y ocho años de trabajo antes de su entrega. Por ese motivo, la recuperación de capacidades no depende únicamente de decisiones inmediatas.

La crisis de los submarinos clase Astute expuso problemas de infraestructura, planificación y sostenimiento dentro de la Armada británica. También abrió interrogantes sobre la capacidad del Reino Unido para responder a desafíos actuales mientras desarrolla los programas navales que definirán su estrategia de defensa durante las próximas décadas.

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