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Israel suspendió sus ataques contra Irán tras una llamada entre Netanyahu y Trump, pero mantiene su ofensiva en El Líbano

Un funcionario israelí confirmó que “la sensación es que esta ronda de combates ha terminado”, aunque se espera “una decisión final” del primer ministro. La decisión excluye la operación contra Hezbollah. Teherán también anunció el cese de los ataques

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Israel suspendió los ataques contra Irán tras el pedido de Donald Trump. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Israel suspendió los ataques contra Irán tras el pedido de Donald Trump. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Israel decidió suspender sus ataques contra Irán, según informó este lunes el Times Of Israel citando a un funcionario israelí. La decisión que, según medios hebreos, respondió a un pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La misma fuente remarcó que la ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano continuará, al señalar: “La sensación es que esta ronda de combates ha terminado. Estamos a la espera de una decisión final de la dirigencia política”.

El medio israelí informó también que el primer ministro Benjamin Netanyahu y Trump mantuvieron una conversación telefónica antes de que Teherán anunciara que cesaría sus ataques si Israel detenía su ofensiva contra los terroristas de Hezbollah en Líbano.

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Por su parte, Irán anunció este lunes el “cese” de su operación militar contra Israel, después de que ambos países se atacaran directamente por primera vez desde el inicio de un frágil alto el fuego, pero advirtió de que podría dar una respuesta aún más “contundente”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había reclamado previamente a Irán, pero también a su aliado Israel, que detuvieran “de inmediato” los ataques, los primeros desde el 8 de abril, cuando entró en vigor la tregua en la guerra en Oriente Medio.

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Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles.

La decisión de Israel de frenar la ofensiva contra Irán fue atribuida por medios hebreos a una gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (REUTERS/ARCHIVO)
La decisión de Israel de frenar la ofensiva contra Irán fue atribuida por medios hebreos a una gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (REUTERS/ARCHIVO)

El ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico. “Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato”, escribió Trump en su red Truth Social.

En un mensaje poco después, dijo que ambas partes buscan “alcanzar un ALTO EL FUEGO inmediato" y que las negociaciones avanzan “salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”.

El mando de las fuerzas armadas iraníes afirmó haber “infligido una respuesta contundente" a Israel y anunció “el cese de la operación“. Sin embargo, advirtió que, “si continúan los actos de agresión y hostilidad, incluido en el sur de Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas y contundentes que las anteriores".

Poco después, el ejército israelí interceptó tres proyectiles lanzados desde Líbano, según un periodista de la AFP que se encontraba cerca de la frontera entre ambos países. El ejército confirmó que los proyectiles iban dirigidos contra sus fuerzas que operaban en el sur de Líbano.

Golpe al proceso diplomático

Los ataques se produjeron en un momento delicado para los esfuerzos diplomáticos con vistas a poner fin al conflicto, en los que participa Pakistán como mediador.

Teherán anunció que dejaría de atacar si Israel detenía su ofensiva contra los terroristas de Hezbollah en Líbano. (REUTERS/ARCHIVO)
Teherán anunció que dejaría de atacar si Israel detenía su ofensiva contra los terroristas de Hezbollah en Líbano. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró tras el anuncio del cese de los ataques contra Israel que su país no había “abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones“.

Previamente, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, había afirmado el lunes por la mañana que las consultas diplomáticas seguían en marcha, pero que el proceso podría verse “afectado” por la escalada.

Mientras hablaba en la sede del Ministerio de Exteriores, en el centro de Teherán, una fuerte explosión hizo temblar el edificio, según un periodista de la AFP que asistía a la rueda de prensa.

Jerusalén también despertó el lunes en medio de ruido de explosiones y alertas antiaéreas. Las autoridades decretaron el cierre de escuelas en todo Israel.

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