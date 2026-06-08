Apple trae En Vivo la WWDC26: nueva apuesta de IA, Siri renovado y más desarrollos para todos

WWDC 2026 arranca hoy con la IA como eje y una nueva Siri como anuncio central - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conferencia anual de desarrolladores de Apple (WWDC 2026) arranca con una cita clave para el futuro de la compañía: la presentación de su nueva estrategia de inteligencia artificial y la esperada evolución de Siri.

El evento, marca un punto de inflexión tras meses de cambios internos, competencia acelerada y desafíos tecnológicos para mantener el liderazgo en el sector.

Cuándo, a qué hora y dónde seguir en vivo la WWDC

Apple prepara el relanzamiento de Siri y reposiciona Apple Intelligence en WWDC 2026 (Apple)

La conferencia inaugural de la WWDC 2026 de Apple se celebrará hoy, lunes 8 de junio, a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia). El evento podrá seguirse en directo a través de YouTube, la aplicación Apple TV y el sitio web oficial Apple Events, donde la compañía transmitirá todas las novedades principales de la jornada.

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La keynote inaugural dará el pistoletazo de salida a cinco días de anuncios, talleres y sesiones técnicas orientadas a desarrolladores. Más allá de las novedades en iOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS, la atención está puesta en cómo Apple planea reposicionarse en la carrera global por la inteligencia artificial, una batalla donde rivales como Google, Microsoft y OpenAI avanzan a gran velocidad.

Apple y la urgencia de una nueva era de IA

La expectativa de esta WWDC está marcada por una crisis reciente al interior de Apple: la constatación de que su plataforma de IA, Apple Intelligence, y su asistente Siri se habían rezagado frente a la competencia. Un giro radical en la estrategia surgió tras una reunión de alto nivel en 2025, según reveló Mark Gurman en Bloomberg, donde ejecutivos como Craig Federighi y Mike Rockwell reconocieron la necesidad de cambios profundos.

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Rockwell, que ganó peso tras el desarrollo de Vision Pro, fue designado para liderar la transformación de Siri y los modelos de IA de la compañía, con una visión orientada a resultados tangibles y a una mayor integración de IA generativa en los productos de Apple.

El relanzamiento de Siri: la gran apuesta de Apple

La nueva Siri apunta a funciones de chatbot y más contexto dentro del ecosistema Apple

El anuncio más esperado de la jornada es la reinvención de Siri. Tras años de críticas por su falta de comprensión contextual y su retraso frente a asistentes como Gemini o ChatGPT, Apple presentará una Siri renovada, con capacidades de conversación más naturales, funciones de chatbot y modelos de IA en la nube.

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La nueva versión promete una interfaz conversacional más intuitiva, tarjetas de información enriquecida y una mayor integración con aplicaciones y servicios del ecosistema Apple.

El desarrollo de esta nueva Siri ha implicado una reestructuración interna y la colaboración con socios externos como Google, que ahora provee parte de los modelos subyacentes y la infraestructura en la nube para potenciar las respuestas y el aprendizaje continuo del asistente.

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Apple Intelligence: de la crisis al relanzamiento

El rediseño de la estrategia de IA responde a un diagnóstico claro: la inteligencia artificial había dejado de ser un complemento para convertirse en el pilar central del futuro tecnológico.

Apple acelera su hoja de ruta de IA tras cambios internos y el avance de sus rivales

Tim Cook, CEO de Apple, se implicó personalmente en la hoja de ruta de IA tras una etapa de falta de liderazgo en la materia, empujando a sus equipos a acelerar la adopción de modelos avanzados y a superar la cultura de cautela que había frenado la innovación.

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El resultado: Apple Intelligence 2.0, una plataforma que busca integrar IA generativa en todo el ecosistema, desde la cámara de los iPhone (ahora capaz de rellenar huecos y modificar perspectivas mediante IA) hasta los sistemas de recomendación y organización de los dispositivos.

La compañía también prepara el lanzamiento de una aplicación autónoma para Siri, que actuará como centro de IA personalizado para los usuarios.

Nuevos productos y cambios en la dirección

De acuerdo con Gurman la WWDC 2026 coincide con la inminente transición en la dirección de Apple. Tim Cook se prepara para ceder el mando a John Ternus, quien hereda una empresa que busca retomar el liderazgo en innovación tras años de dificultades en IA.

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Ternus ya ha supervisado desarrollos como gafas inteligentes, AirPods con cámara y nuevos dispositivos para el hogar, aunque todos ellos dependen de la madurez de la IA para llegar al mercado.

Los próximos días definirán si Apple logra recuperar la iniciativa y volver a marcar el rumbo de la industria tecnológica global.