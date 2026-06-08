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Hugh Laurie reacciona a burla por 'Dr. House': “Espero con interés tu primera novela”

El protagonista de la aclamada serie médica respondió con ironía a una crítica sobre su estructura repetitiva y llegó a comparar el programa con la obra de Bach y Frida Kahlo

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La inesperada reacción de Hugh Laurie ante una crítica viral sobre la serie House ha generado revuelo en redes sociales. El actor británico, conocido mundialmente por encarnar al irreverente Dr. Gregory House, no dudó en responder directamente a un comentario que cuestionaba la originalidad y repetitividad del célebre drama médico.

Todo comenzó cuando la periodista Janet Murray publicó en redes sociales una opinión sobre la fórmula de la serie. Según su visión, los episodios seguían una estructura predecible: “Paciente con enfermedad misteriosa. Hugh Laurie (House) se equivoca en el diagnóstico. El paciente casi muere. Laurie tiene una idea de último minuto, acierta y no lo despiden”. Murray remató irónicamente: “¿Ocho temporadas de esto?”, lo que generó un intenso debate entre seguidores y detractores del programa.

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La respuesta de Laurie no tardó en llegar y sorprendió por su ingenio. El actor agradeció la crítica y explicó que, efectivamente, intentaron grabar episodios donde House acertaba el diagnóstico de inmediato, pero “solo duraban seis minutos y la NBC no quedó satisfecha”. Laurie también mencionó que, en otras versiones, el médico nunca resolvía el caso y el paciente fallecía, pero “la audiencia no estuvo contenta”.

Hugh Laurie respondió a una periodista que aseguraba que 'Dr House' tenía una fórmula repetitiva que se sobreexplotó durante 8 temporadas
Hugh Laurie respondió a una periodista que aseguraba que 'Dr House' tenía una fórmula repetitiva que se sobreexplotó durante 8 temporadas

En su mensaje, Laurie fue más allá del caso puntual de House y defendió la idea de las “variaciones sobre un tema” como parte esencial de muchas formas artísticas. Comparó la estructura repetitiva de la serie con las Variaciones Goldberg de Bach, los autorretratos de Frida Kahlo y las esculturas de Henry Moore. Para el actor, si el espectador solo percibe “bla bla médico”, quizás el programa simplemente no era para esa persona.

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La interacción alcanzó gran repercusión, superando el millón de visualizaciones y reavivando el debate sobre la originalidad en las series de televisión. La respuesta de Laurie incluyó una frase lapidaria dirigida a la periodista: “No obstante, espero con interés tu primera novela”.

Frida Kahlo -México- 23 mayo
Hugh Laurie llegó a a comparar la fórmula de Dr. House con el trabajo de Frida Kahlo (Zurisaddai González/Infobae)

Durante sus ocho temporadas al aire, House fue nominada cuatro veces al Emmy como mejor drama, aunque nunca obtuvo el premio. Laurie, por su parte, recibió seis nominaciones por su interpretación, sin lograr la estatuilla. El intercambio en redes ha servido para recordar el impacto que la serie y su protagonista tuvieron, así como la vigencia de la discusión sobre qué hace que una historia funcione para la audiencia.

La vida de Hugh Laurie después de ‘House’

Tras el final de Dr. House en 2012, Hugh Laurie tomó una pausa de la actuación y se enfocó en su carrera musical. Durante ese periodo lanzó dos discos de blues, Let Them Talk y Didn’t It Rain, y realizó giras internacionales presentando su música.

Laurie regresó a la actuación en 2015, participando en la serie Veep como el senador Tom James, papel por el que recibió una nominación al Emmy. Posteriormente protagonizó la serie Chance (2016-2017), donde interpretó a un neuropsiquiatra forense. En 2016 también participó en la miniserie El infiltrado (The Night Manager), ganando reconocimiento por su actuación.

Más allá de la actuación, Hugh Laurie tiene una prolífica carrera de músico
Más allá de la actuación, Hugh Laurie tiene una prolífica carrera de músico

En años recientes, Laurie ha participado en diversas producciones, incluyendo la sátira de ciencia ficción Avenue 5, la miniserie Catch-22 y la adaptación televisiva de ¿Por qué no le preguntan a Evans?, basada en la novela de Agatha Christie, que él mismo dirigió y escribió. Además, apareció en la serie La luz que no puedes ver de Netflix, interpretando a un veterano de guerra.

También ha incursionado en la escritura con novelas como The Gun Seller y The Paper Soldier. Actualmente reside en Londres y continúa trabajando en proyectos audiovisuales y musicales.

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