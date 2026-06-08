Estados Unidos

Una demanda judicial busca frenar la pelea de UFC en la Casa Blanca durante el cumpleaños 80 de Trump

El evento de artes marciales mixtas, previsto para el 14 de junio en los jardines presidenciales, enfrenta una acción legal que denuncia violaciones normativas y enriquecimiento privado

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Trabajadores avanzan en el montaje del octágono y la estructura metálica en los jardines de la Casa Blanca, donde está prevista la inédita velada de UFC impulsada desde el entorno presidencial (REUTERS/Annabelle Gordon)
Trabajadores avanzan en el montaje del octágono y la estructura metálica en los jardines de la Casa Blanca, donde está prevista la inédita velada de UFC impulsada desde el entorno presidencial (REUTERS/Annabelle Gordon)

Una demanda federal presentada el sábado intenta impedir una velada de la UFC programada en la Casa Blanca para el próximo 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

El litigio, presentado por el Public Integrity Project en representación de un activista político y un veterano de la Fuerza Aérea, argumenta que la organización del evento constituye una acción “profundamente corrupta” y tiene como objetivo el enriquecimiento del mandatario y sus aliados, según reportó CBS News.

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Los argumentos legales: violaciones y acusaciones de corrupción

La acción judicial sostiene que la aprobación del evento por parte de la administración Trump viola la legislación federal que regula el uso de los terrenos pertenecientes al sistema de parques nacionales.

El montaje de la arena de artes marciales mixtas en el South Lawn de la Casa Blanca, que incluye una estructura metálica de grandes dimensiones, habría sido autorizado sin el aval del Congreso ni la realización de un estudio de impacto ambiental, de acuerdo con los documentos judiciales citados por CBS News y por ABC News.

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La demanda federal sostiene que la organización del evento ignora los requisitos legales para actividades privadas en terrenos públicos y favorece intereses económicos ligados al presidente (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
La demanda federal sostiene que la organización del evento ignora los requisitos legales para actividades privadas en terrenos públicos y favorece intereses económicos ligados al presidente (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

La demanda, impulsada por el Public Integrity Project, expone que el presidente está otorgando a Dana White, director ejecutivo de UFC, y a su empresa, “lo que nadie ha disfrutado antes: acceso sin restricciones a la Casa Blanca y al Memorial de Lincoln para organizar un evento deportivo privado con fines de lucro, con todas las oportunidades de promoción y marca que acompañan ese acceso”.

Entre los principales beneficiarios económicos figuran el propio Trump, quien posee inversiones en la empresa matriz de la UFC, así como el propio White y la compañía de transmisión Paramount SkyDance.

El texto legal también señala que el evento no sería una actividad organizada por el gobierno federal ni tendría como fin principal la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, sino que responde a intereses privados. “El evento no es ‘para la celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos’ ni está siendo ‘planificado, organizado y ejecutado’ por el gobierno federal”, afirma la demanda, citada por CBS News.

El CEO de UFC, Dana White, y el presidente Donald Trump mantienen una relación de años que ahora se refleja en la elección de la Casa Blanca como escenario para el combate (REUTERS/Kevin Lamarque)
El CEO de UFC, Dana White, y el presidente Donald Trump mantienen una relación de años que ahora se refleja en la elección de la Casa Blanca como escenario para el combate (REUTERS/Kevin Lamarque)

El evento, su dimensión política y las reacciones

La Ultimate Fighting Championship declaró que la velada forma parte de los festejos nacionales por el aniversario de la independencia, aunque la elección de la fecha y el despliegue de recursos generaron cuestionamientos.

El evento prevé reunir a unas 4.000 personas en el South Lawn, y se instalarán pantallas gigantes en la explanada adyacente, conocida como la Ellipse, donde la UFC planea distribuir hasta 85.000 entradas gratuitas para espectadores, según reportó Fox17.

La demanda fue presentada por un veterano de Vietnam y un activista cívico que frecuentan el área del National Mall y la Casa Blanca. Ambos sostienen que sufren “daños estéticos, de dignidad y de procedimiento” por los actos considerados ilegales de los demandados, menciona ABC News.

Sectores políticos y sociales cuestionan que la función de UFC se promueva como parte de los festejos patrios, en coincidencia con el cumpleaños del mandatario (REUTERS/Annabelle Gordon)
Sectores políticos y sociales cuestionan que la función de UFC se promueva como parte de los festejos patrios, en coincidencia con el cumpleaños del mandatario (REUTERS/Annabelle Gordon)

Además, el escrito hace referencia a la venta de paquetes VIP por encima del USD 1.000.000 y acuerdos publicitarios con una plataforma de criptomonedas internacional.

Desde la administración, un funcionario calificó la demanda como “obstruccionista, infundada y dilatoria”, al considerar que pretende impedir que Trump organice “uno de los eventos deportivos más importantes durante nuestra celebración del semiquincentenario”, según declaraciones recogidas por CBS News.

El funcionario agregó que el evento cuenta con los permisos correspondientes, equiparándolo a otros encuentros realizados en los jardines de la Casa Blanca o en el National Mall a lo largo del año. La organización UFC y la empresa Paramount declinaron hacer comentarios a CBS News.

Desde el gobierno aseguran que la velada fue autorizada como otros eventos en espacios federales, aunque los demandantes alegan que no se cumplieron los procedimientos habituales (REUTERS/Nathan Howard)
Desde el gobierno aseguran que la velada fue autorizada como otros eventos en espacios federales, aunque los demandantes alegan que no se cumplieron los procedimientos habituales (REUTERS/Nathan Howard)

Próximos pasos e impacto en la agenda pública

El caso fue asignado al juez Amit Mehta, designado por el expresidente Barack Obama, quien deberá decidir en los próximos días si el evento podrá realizarse según lo previsto el 14 de junio. Mientras tanto, las obras para la instalación del escenario deportivo continúan en el South Lawn, en un contexto de fuerte controversia pública.

La demanda reavivó el debate sobre el uso de espacios públicos con fines privados y la relación entre el poder político y el sector empresarial en el entorno de la Casa Blanca. Según ABC News, “la construcción del arco de acero de 600 toneladas sobre el South Lawn debería haber pasado por una revisión ambiental bajo la Ley Nacional de Política Ambiental”.

El evento UFC Freedom 250 aparece como un punto central de la agenda mediática y política en Washington, tanto por sus implicancias legales como por el simbolismo de celebrar el cumpleaños de Donald Trump con un espectáculo deportivo en la sede del poder ejecutivo estadounidense.

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