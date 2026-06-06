Estados Unidos

Pete Hegseth instó a Europa a actuar frente a la “invasión” de inmigrantes portadores de “ideologías peligrosas”

Durante un discurso en el cementerio militar estadounidense de Colleville-sur-Mer con motivo del 82º aniversario del desembarco de Normandía, el secretario de Defensa de Estados Unidos insistió en que los aliados del Viejo Continente deben asumir una mayor responsabilidad en su defensa estratégica

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Pete Hegseth, jefe del Pentágono (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Pete Hegseth, jefe del Pentágono (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a Europa a actuar ante la “invasión” de inmigrantes portadores de “ideologías peligrosas” que llegan a sus costas. Hegseth insistió en que los aliados europeos deben asumir una mayor responsabilidad en su defensa estratégica.

Durante un discurso en el cementerio militar estadounidense de Colleville-sur-Mer, en Normandía, con motivo del 82º aniversario del desembarco aliado de 1944, Hegseth afirmó: “Desafortunadamente, hoy diferentes playas europeas son asaltadas por diversas ideologías peligrosas: en las playas de España, Italia, Grecia y Bulgaria desembarcan barcos y hombres“.

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El funcionario se refirió a la migración en Europa como una “invasión” y planteó: “¿Actuarán las capitales europeas contra esta invasión o ya es demasiado tarde? Rezo para que no, y creo que no”.

Ante autoridades francesas y veteranos, Hegseth reiteró la exigencia de Washington de que los países europeos incrementen sus esfuerzos en defensa.

Estados Unidos debe mostrar el camino, y lo hará, pero nuestros aliados deben estar con nosotros, hombro con hombro”, expresó ante las 9.387 cruces blancas que recuerdan a los soldados estadounidenses caídos en la batalla de Normandía.

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Ilustración dramática de soldados aliados saliendo de una lancha de desembarco y avanzando en una playa; se ven obstáculos metálicos y vehículos destruidos humeantes.
Este sabado es el 82º aniversario del desembarco aliado de 1944 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario sostuvo que “la paz solo está garantizada por la fuerza” y destacó el papel de los combatientes aliados de 1944, quienes, según sus palabras, formaron una coalición en la que cada nación aportó “su industria, su valor y su sacrificio”.

“No fueron eslóganes vacíos, cumbres fastuosas ni comunicados; cada nación sangró y asumió su parte”, añadió.

Hegseth defendió que Europa debe ser la principal responsable de su defensa convencional, calificando esta postura como una “necesidad estratégica”.

Las conmemoraciones por el desembarco continúan en Normandía con distintos actos oficiales. La ceremonia internacional, con representantes de varios países aliados, está prevista para la tarde en Langrune-sur-Mer.

Francia homenajeó a los fusileros marinos herederos de los comandos Kieffer que participaron en el desembarco del 6 de junio de 1944, en presencia del primer ministro, Sébastien Lecornu.

El desembarco del 6 de junio de 1944 permanece como la mayor operación anfibia de la historia, con 132.700 hombres y 6.939 barcos aliados tomando 80 kilómetros de playas normandas, un golpe decisivo para la derrota de la Alemania nazi.

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