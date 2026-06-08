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Netanyahu confirmó el cese de los ataques contra Irán pero advirtió que Israel responderá si Teherán reanuda la ofensiva

El primer ministro israelí señaló que los recientes intercambios de fuego entre ambos países derivaron en una pausa en las hostilidades, al considerar que la respuesta militar de Tel Aviv cumplió un efecto disuasorio

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Netanyahu confirmó el cese de los ataques contra Irán pero advirtió que Israel responderá si Teherán reanuda la ofensiva (REUTERS/Archivo)
Netanyahu confirmó el cese de los ataques contra Irán pero advirtió que Israel responderá si Teherán reanuda la ofensiva (REUTERS/Archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo este lunes que los enfrentamientos con Irán se encuentran actualmente detenidos, aunque advirtió que la situación podría revertirse de forma inmediata si se produce un nuevo ataque contra territorio israelí.

En una intervención pública, el mandatario señaló que los recientes intercambios de fuego entre ambos países derivaron en una pausa en las hostilidades, al considerar que la respuesta militar israelí cumplió un efecto disuasorio sobre Teherán.

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En este momento, las hostilidades en este frente cesaron”, afirmó, al atribuir la calma a las acciones militares recientes.

Sin embargo, Netanyahu condicionó la continuidad de esa situación a la conducta de Irán y lanzó una advertencia sobre una eventual reanudación de los ataques.

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Si comete el error de reanudar sus ataques, responderemos con toda la fuerza”, sostuvo el jefe de gobierno israelí durante su mensaje.

El primer ministro insistió en que Israel mantiene su derecho a la defensa frente a cualquier agresión externa.

“Israel tiene todo el derecho a defenderse”, remarcó, al tiempo que hizo referencia a conversaciones diplomáticas con aliados internacionales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien dijo haber intercambiado puntos de vista sobre la situación regional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se saludan durante un encuentro en Florida (REUTERS/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se saludan durante un encuentro en Florida (REUTERS/Archivo)

En su discurso, Netanyahu aseguró además que los recientes ataques cruzados entre Israel, Irán y sus aliados forman parte de un escenario de presión militar y política en el que, según su evaluación, Israel mantiene una posición de fortaleza. En esa línea, afirmó que los adversarios de su país han perdido capacidad operativa en comparación con etapas anteriores del conflicto.

El mandatario sostuvo también que las acciones militares israelíes recientes fueron determinantes para frenar nuevas ofensivas desde el lado iraní. Según su planteo, la respuesta de su ejército generó un cambio en la dinámica del enfrentamiento, reduciendo la intensidad de los ataques.

Netanyahu añadió que la situación en la región sigue siendo inestable y que el conflicto no puede considerarse cerrado.

“La lucha aún no ha terminado”, afirmó, al advertir que Israel continuará actuando contra lo que considera amenazas estratégicas provenientes de Irán y de sus aliados regionales.

En ese contexto, el primer ministro reiteró uno de los ejes centrales de la política de seguridad israelí: impedir el desarrollo de capacidades militares estratégicas por parte de Teherán, en particular en relación con su programa nuclear, una cuestión que Israel considera una línea roja en el equilibrio regional.

Captura de video muestra el lanzamiento de proyectiles en un contexto de escalada militar reportada en la región (REUTERS)
Captura de video muestra el lanzamiento de proyectiles en un contexto de escalada militar reportada en la región (REUTERS)

El mensaje se produce tras varios días de intercambio de ataques entre Israel e Irán, que incluyeron el lanzamiento de misiles y operaciones militares en distintos puntos de la región. De acuerdo con evaluaciones militares previas, los sistemas de defensa israelíes interceptaron la mayoría de los proyectiles, sin que se registraran víctimas en territorio israelí en las últimas ofensivas.

Netanyahu concluyó su intervención insistiendo en que cualquier nueva agresión será respondida de manera inmediata, dejando abierta la posibilidad de una nueva escalada si el conflicto vuelve a intensificarse.

Gestiones diplomáticas

Los recientes enfrentamientos entre Israel e Irán se produjeron en un contexto especialmente sensible para las gestiones diplomáticas orientadas a contener la escalada y avanzar hacia una posible salida negociada del conflicto.

En ese marco, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó tras el anuncio de la pausa en los ataques que Teherán no había abandonado “ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones”, en una señal de que el canal diplomático sigue abierto pese a la tensión militar.

Días antes, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, había señalado que las conversaciones internacionales continuaban activas, aunque reconoció que el avance del proceso podría verse “afectado” por el incremento de las hostilidades en la región.

Durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Exteriores en Teherán, una fuerte explosión sacudió la zona y generó momentos de incertidumbre entre los presentes, según reportes de periodistas que se encontraban en el lugar.

Masud Pezeshkian participa en una ceremonia en el santuario del fundador de la Revolución Islámica en Irán (REUTERS/Archivo)
Masud Pezeshkian participa en una ceremonia en el santuario del fundador de la Revolución Islámica en Irán (REUTERS/Archivo)

En la capital iraní, la población siguió con preocupación la evolución del conflicto y la posibilidad de una reanudación de los combates. En ese clima, algunos residentes describieron un escenario de fuerte impacto social y económico, con actividad paralizada y un alto nivel de tensión en la vida cotidiana.

“Nadie sabe qué nos deparará el mañana”, expresó un habitante de Teherán al describir la incertidumbre generalizada.

En paralelo, Jerusalén también registró una jornada marcada por alertas y explosiones, en un contexto de máxima tensión regional. Las autoridades israelíes ordenaron el cierre temporal de centros educativos en todo el país, aunque posteriormente se anunció su reapertura, en una señal de cautela ante la evolución del alto el fuego.

(Con información de AFP y EFE)

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