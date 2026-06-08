Taylor Swift contó qué la ayudó a escribir la canción original de Toy Story 5

La nueva canción de Taylor Swift para Toy Story 5 nació después de una proyección anticipada de la película

Taylor Swift describió su nueva canción original para Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, como “una partida musical y un regreso a casa al mismo tiempo”. El tema, escrito y producido junto a su colaborador habitual Jack Antonoff, se publicó el 5 de junio de 2026 a través de Walt Disney Records y forma parte de la banda sonora oficial de la película, que llega a los cines el 19 de junio.

La artista reveló que la composición nació directamente de una proyección anticipada del filme. Según recogió Rolling Stone, Swift escribió la canción en cuanto regresó a casa tras ver la película en una etapa temprana de producción. “Siempre soñé con escribir para estos personajes que adoré desde que tenía cinco años y vi la primera Toy Story“, declaró en sus redes sociales. “A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?”, añadió.

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Taylor Swift compartió cómo fue el proceso de escribir este tema.

El personaje de Jessie fue la inspiración central de la pieza. Escrita desde la perspectiva de la vaquera, la letra recorre el reencuentro con un ser querido a través de imágenes cargadas de nostalgia y emoción. Para Swift, crear algo para ese personaje resultó, al mismo tiempo, un desafío nuevo y algo completamente natural, dada la conexión personal que mantuvo con la saga desde la infancia. “Crear algo para Jessie fue un reto nuevo y también se sintió como algo instintivo”, expresó en sus redes sociales la cantante pop.

La colaboración con Antonoff tiene sus raíces en 2012, año en que ambos artistas se conocieron y comenzaron una relación creativa que se extendió a lo largo de 10 álbumes y varios sencillos. “A veces se sienta al piano y empezamos a improvisar, y la canción parece surgir sola”, declaró Swift sobre Antonoff al The New York Times en mayo de 2017.

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“Su entusiasmo y exuberancia al componer canciones son contagiosos. Es un encanto. Por eso todo el mundo lo adora. Personalmente, no confiaría en alguien que no lo quisiera”, añadió. El sentimiento es mutuo: Antonoff describió a Swift como una pionera ante NME en julio de 2021. “La he visto transformar la industria musical de primera mano. Es admirable por ser una defensora y por mejorar las cosas para las generaciones futuras”, sostuvo el líder de Bleachers.

Taylor Swift y Jack Antonoff retomaron su colaboración para Toy Story 5 con un sonido country y country-pop - EFE/EPA/KEVIN MAZUR

Tras una pausa en su trabajo conjunto que se extendió desde 2024, el reencuentro con Toy Story 5 dio forma a un sonido que mezcla country y country-pop, con instrumentos como el banjo y la mandolina. Ambos pusieron, según declaró Swift, “toda su adoración por estos personajes que nos hicieron reír y aprender lecciones fuera del jardín trasero durante la infancia” en cada detalle de la producción.

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Ese retorno al country tiene raíces precisas. A los 14 años, Swift se mudó con su familia desde Pennsylvania a Hendersonville, Tennessee, para perseguir una carrera en la música country de Nashville. En 2004 firmó un contrato de composición con Sony/ATV Music Publishing —la persona más joven en hacerlo en la historia de esa compañía— y al año siguiente selló un acuerdo con Big Machine Records.

Jessie inspiró la letra de I Knew It, I Knew You, escrita desde la perspectiva de la vaquera en Toy Story 5 - (Instagram/@taylorswift)

Su primer sencillo, “Tim McGraw”, se publicó el 19 de junio de 2006 y permaneció ocho meses en las listas country de Billboard. El álbum homónimo Taylor Swift, lanzado el 24 de octubre de ese mismo año, alcanzó el puesto cinco en el Billboard 200 y se mantuvo 157 semanas en la lista —la permanencia más larga de un álbum en esa década—, además de convertirla en la primera artista country femenina en escribir o coescribir cada pista de un álbum debut certificado platino.

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El director de Toy Story 5, Andrew Stanton, destacó la inmediatez con que Swift entendió al personaje. “Su conexión con Jessie y la forma en que comprendió de inmediato lo que el personaje atravesaba fue innegable”, dijo Stanton, según informó Rolling Stone. “La canción está tan profundamente conectada con Toy Story que, al escucharla por primera vez, pareció que siempre había pertenecido ahí, como un familiar perdido hace tiempo." Swift también agradeció a Randy Newman, compositor de la saga, por el universo sonoro que construyó a lo largo de los años.

El regreso de Taylor Swift al country remite a sus inicios en Nashville y a su debut con Tim McGraw en 2006 - (AP)

La película, con la codirección de McKenna Harris, posiciona a Jessie como protagonista ante un nuevo adversario: Lilypad, una tableta digital que encarna los retos de la infancia en la era tecnológica. El reparto suma las voces de Bad Bunny y Conan O’Brien, mientras que Newman continúa a cargo de la música original.

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En cuanto a los formatos de lanzamiento, I Knew It, I Knew You se difundió en radios country y emisoras de éxitos de Estados Unidos el mismo día de su publicación. Las versiones acústica y para piano se pusieron a disposición en formato digital el 7 de junio. Para el 19 de junio, fecha de estreno del filme, se prevé la distribución física en tres ediciones de CD y dos ediciones en vinilo de 10 pulgadas, según informó Infobae. Esa misma fecha marca el 20° aniversario del sencillo debut de Swift, Tim McGraw.