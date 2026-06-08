Detectan rastros de sarampión en aguas residuales de California y alertan por el mayor brote en siete años

Autoridades de salud de California enfrentan una situación inédita tras hallar indicios del virus en análisis ambientales (Freepik)

La aparición de sarampión en muestras de aguas residuales del condado de Merced disparó las alarmas de las autoridades de California, que confirmaron el mayor brote anual de la enfermedad en siete años.

La detección, reportada por el Departamento de Salud Pública de Merced y recogida por el medio New York Post, no se tradujo en casos clínicos confirmados en ese condado, aunque sí abrió la puerta a la posibilidad de transmisión comunitaria inadvertida.

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En contraste, el número de contagios en el estado ascendió a 74, distribuidos en siete condados, según cifras de las autoridades sanitarias citadas por New York Post.

El hallazgo de material genético del sarampión en sistemas de saneamiento refuerza la vigilancia epidemiológica a nivel local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro supera ampliamente los 25 casos reportados en todo 2025, lo que resalta el avance de una enfermedad que, según especialistas, puede propagarse con rapidez en contextos de baja inmunización.

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Los datos oficiales muestran que aproximadamente el 96% de los infectados no contaba con vacunación documentada o su estado vacunal era desconocido, lo que sugiere la existencia de grupos vulnerables a pesar de una cobertura global relativamente alta.

La situación llevó a funcionarios estatales a advertir sobre el riesgo de que focos de personas no vacunadas sostengan la circulación viral incluso en entornos donde la mayoría de la población se encuentra protegida.

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La mayoría de los nuevos infectados no cuenta con esquema completo de inmunización contra enfermedades virales prevenibles (Foto AP/Marco Ugarte)

Brechas de inmunidad y focos de transmisión

El Departamento de Salud Pública de California detalló que la tasa de inmunización en jardines de infantes ronda el 95%, cifra que habitualmente se considera suficiente para frenar la circulación del sarampión.

Sin embargo, la presencia de bolsones de baja cobertura en ciertas comunidades está permitiendo que el virus se mantenga activo y se expanda a nuevas áreas.

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Según la doctora Erica Pan, responsable de Salud Pública del estado, “Estados Unidos está experimentando el mayor número de casos de sarampión, brotes, hospitalizaciones y muertes en más de 30 años, impulsado por poblaciones con bajas tasas de vacunación”, declaración reproducida por New York Post.

Pequeños grupos sin cobertura vacunal están vinculados a la persistencia y propagación del brote en distintas comunidades (Freepik)

El resurgimiento de la enfermedad no se limita a California. Funcionarios estatales subrayaron a New York Post que lo ocurrido en ese estado refleja una tendencia nacional, con Estados Unidos alcanzando niveles de actividad del virus que no se veían desde hace décadas.

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La enfermedad, una de las más contagiosas a escala global, puede transmitirse a 9 de cada 10 personas no vacunadas que compartan un ambiente cerrado con un infectado. Además, el virus permanece activo en el aire hasta dos horas después de que el portador abandonó el lugar, lo que incrementa el riesgo de exposición para quienes ingresan posteriormente.

Los expertos enfatizan la importancia de mantener la vacunación como principal herramienta preventiva. El biológico triple viral (MMR) ofrece una protección robusta, y las autoridades insisten en la necesidad de revisar los registros de inmunización, sobre todo en niños y en personas que planean viajar o residen en zonas con brotes activos.

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La vigilancia epidemiológica y la respuesta rápida en caso de síntomas compatibles forman parte del protocolo recomendado por los organismos de salud.

Especialistas insisten en que el esquema MMR continúa siendo la principal herramienta para evitar la propagación del sarampión (REUTERS/Jose Cabezas)

Desinformación y riesgos de tratamientos alternativos

El avance del brote fue acompañado por un incremento en la circulación de información errónea sobre supuestos tratamientos alternativos. Durante el último año, centros de toxicología de Estados Unidos reportaron un aumento considerable en las consultas por intoxicaciones en niños expuestos a suplementos, especialmente vitamina A y aceite de hígado de bacalao.

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Esta tendencia coincidió con picos de interés en internet y declaraciones de figuras públicas como Robert F. Kennedy Jr. y el podcaster Joe Rogan, quienes sugirieron que dichos nutrientes podrían ser útiles contra el sarampión, según lo consignó New York Post.

Un estudio del Boston Children’s Hospital reveló un crecimiento abrupto en las búsquedas de términos como “vitamina A y sarampión” y “aceite de hígado de bacalao y sarampión”. Las autoridades sanitarias respondieron con contundencia: “La vitamina A y el aceite de hígado de bacalao no pueden prevenir el sarampión y no sustituyen la vacuna MMR”, enfatizó el Departamento de Salud de California.

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Referentes mediáticos como Robert F. Kennedy Jr. y Joe Rogan avivaron la discusión sobre supuestas alternativas al tratamiento convencional, pese a la falta de evidencia científica (REUTERS/Nathan Howard)

Si bien la administración de vitamina A en dosis elevadas puede formar parte del tratamiento hospitalario en casos de complicaciones por deficiencia nutricional severa, su consumo sin supervisión médica implica riesgos de toxicidad, entre ellos daño hepático, alteraciones neurológicas y otros efectos adversos.

El fenómeno evidenció la necesidad de combatir la desinformación y de promover mensajes claros sobre la eficacia y seguridad de la vacunación. Los especialistas recalcan que los suplementos y remedios alternativos no reemplazan las estrategias probadas y que la prevención del sarampión depende de la inmunización colectiva.

Mientras tanto, la vigilancia se mantiene activa en California y otros estados afectados, en un contexto de alerta sanitaria que obliga a reforzar tanto la cobertura vacunal como los mecanismos de detección temprana.