Estados Unidos

Cambiaron la sede para celebrar la herencia puertorriqueña fuera de Gracie Mansion y genera confusión en la comunidad neoyorquina

La administración de Zohran Mamdani negó que se haya decidido un traslado y anticipó una convocatoria diurna durante el fin de semana. Aunque el propio comité organizador ya eligió una nueva sede

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La controversia por Gracie Mansion impacta en una tradición que se celebra desde la década de 1990 dentro del calendario político y comunitario del fin de semana puertorriqueño (REUTERS/Caitlin Ochs)
La controversia por Gracie Mansion impacta en una tradición que se celebra desde la década de 1990 dentro del calendario político y comunitario del fin de semana puertorriqueño (REUTERS/Caitlin Ochs)

El comité de la “Herencia Puertorriqueña” de Nueva York afirmó que la recepción anual previa al desfile ya no se hará en Gracie Mansion y se mudará a Brooklyn, pese a que la oficina del alcalde Zohran Mamdani sostuvo que no había cambios previstos en la sede.

La disputa importa porque la celebración se realiza desde la década de 1990 en la residencia oficial del alcalde y forma parte del calendario político y comunitario del fin de semana del Desfile Nacional Puertorriqueño, según detallaron medios como NBC New York y Telemundo 47.

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La controversia se agravó mientras el Ayuntamiento evaluaba reemplazar una recepción nocturna con carpa para 300 personas por un desayuno o un almuerzo más pequeño durante el fin de semana del 12 de junio, en un contexto que NBC New York describió como tiempos económicos difíciles. El evento de gala había sido previsto para el 11 de junio.

Multitud de personas ondeando banderas de Puerto Rico en un desfile urbano. Edificios y semáforos visibles de fondo, parcialmente desenfocados
El Comité de la Herencia Puertorriqueña de Nueva York afirmó que la recepción previa al Desfile Nacional Puertorriqueño ya no se hará en Gracie Mansion y se mudará a Brooklyn (NBC 4)

El punto de fricción es un correo del 1 de junio obtenido por medios neoyorquinos, en el que Álvaro López, director del distrito de Brooklyn de la Oficina de Participación Masiva del alcalde, escribió que no habría recepción en Gracie Mansion.

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En ese mensaje, López explicó: “Como ya mencionamos en nuestra llamada, no celebraremos una recepción en Gracie Mansion. Con el fin de celebrar el Día Nacional Puertorriqueño en compañía de la mayor cantidad posible de neoyorquinos de clase trabajadora, el alcalde Mamdani y nuestra administración están priorizando su asistencia al desfile de la Quinta Avenida y al desfile de Knickerbocker el 14 de junio en lugar de organizar una recepción solo por invitación”.

El comité organizador sostiene que la sede cambió y ya eligió un nuevo salón

El Comité de la Herencia Puertorriqueña ratificó el jueves, según NBC New York y Telemundo 47, que no existía confusión sobre la sede de 2026. En un comunicado citado por ambos medios, el grupo afirmó: “La Oficina del Alcalde fue clara en el correo electrónico enviado a Mildred Martínez: ‘No celebraremos una recepción en Gracie Mansion’. A la luz de esto, el Comité de la Herencia Puertorriqueña de la Ciudad de Nueva York identificó un lugar alternativo para celebrar esta tradición”.

Los organizadores aseguraron que la celebración se realizará ahora en Pacha New York, en Brooklyn. En una carta al alcalde, los líderes del comité añadieron: “La continuidad de este evento demuestra la fortaleza, la resiliencia y la unidad de la comunidad puertorriqueña. Si bien el lugar puede haber cambiado, nuestro propósito, tradición y compromiso de servir a nuestra comunidad siguen siendo más fuertes que nunca”.

El comité también distribuyó un volante actualizado, de acuerdo con NBC New York. Dicho material decía: “Únanse a nosotros para mantener viva la tradición. Este evento se trasladó del vestíbulo del Ayuntamiento a la Casa del Pueblo en Gracie Mansion, y ahora continúa en manos de la comunidad”.

La recepción de herencia puertorriqueña se celebra en la mansión del Upper East Side desde la década de 1990. Cada año reúne a funcionarios electos, líderes comunitarios, artistas y otros invitados durante el mismo fin de semana en que el desfile puertorriqueño recorre la Quinta Avenida.

Vista de una gran multitud en una calle urbana, con muchas banderas puertorriqueñas. Edificios y un letrero de PUMA son visibles
El Comité de la Herencia Puertorriqueña sostuvo que no hubo confusión sobre la sede de 2026 y confirmó que eligió a Pacha New York, en Brooklyn, como lugar alternativo (NBC 4)

La Alcaldía niega la cancelación y habla de una recepción más pequeña

La administración de Mamdani negó el miércoles que existiera un plan para sacar el evento de Gracie Mansion, y el alcalde reiteró esa posición el jueves durante una conferencia de prensa no relacionada con el tema. Fuentes municipales dijeron que el correo de López buscaba responder a una conversación previa sobre el formato del acto.

La versión oficial de City Hall fue más allá en declaraciones recogidas por New York Post y por City & State NY. Dora Pekec, vocera del Ayuntamiento, aseguró: “Estamos entusiasmados por dar la bienvenida a miembros de la comunidad y líderes a Gracie Mansion para una recepción que celebre el Día de Puerto Rico y a las generaciones de puertorriqueños cuyas formas de organización, cultura y contribuciones siguen fortaleciendo la ciudad de Nueva York”.

Según City & State NY, Pekec precisó que el alcalde planeaba un evento diurno durante el fin de semana, en lugar de una gran fiesta. Mientras que New York Post informó que la recepción se haría en algún momento entre el 12 y el 14 de junio, ya fuera viernes, sábado o antes del desfile del domingo, aunque la portavoz no pudo indicar de inmediato la fecha exacta.

Ese cambio de formato abrió otro problema político, según City & State NY: el representante Adriano Espaillat ya tenía programado un desayuno el sábado por la mañana para homenajear a la representante Nydia Velázquez. Pekec dijo después a ese medio que el acto del alcalde no interferiría con el de Espaillat.

Primer plano de Zohran Mamdani, un hombre con barba oscura, hablando con una bandera puertorriqueña drapeada sobre su hombro; un cartel "Puerto Rico NO SE VENDE" y follaje verde borroso al fondo
La Alcaldía de Nueva York negó la cancelación en Gracie Mansion y aseguró que prepara una recepción más pequeña durante el fin de semana del 12 al 14 de junio (NBC 4)

Reacción política con un conflicto más amplio con líderes latinos

El malestar en la dirigencia puertorriqueña se apoyó tanto en la posible mudanza como en la ruptura con una tradición consolidada. Lorraine Cortés-Vázquez, ex comisionada del Departamento para el Envejecimiento de la Ciudad de Nueva York y actual integrante de la junta del Desfile Nacional Puertorriqueño, manifestó que la recepción se celebra desde hace décadas y que el Ayuntamiento tiene protocolos claros para organizar estos actos.

Cortés-Vázquez cuestionó además la idea de que los asistentes a la recepción no representen a neoyorquinos de clase trabajadora. “Yo solo sugeriría que el alcalde tenga algunos datos antes de tomar algunas de esas decisiones sobre cuál es la información respecto de los niveles de ingreso de los puertorriqueños”, sostuvo en City & State NY.

El analista político Eli Valentin calificó la decisión como “altamente decepcionante” y “difícil de defender”. Camille Rivera, consultora demócrata puertorriqueña que trabajó en la campaña de Mamdani, planteó que celebrar el acto en Gracie Mansion expresa respeto hacia la comunidad y “es una ocasión hermosa para celebrar”.

Medios locales detallaron que Mamdani evitó replicar la agenda casi constante de izamientos de banderas y celebraciones culturales que caracterizó a su antecesor Eric Adams, aunque sí organizó en sus primeros cinco meses una recepción por el Mes de la Herencia Judía Estadounidense, un desayuno por el Día de San Patricio y una celebración por la independencia de Grecia.

Eric Adams, vestido con un traje blanco y negro floreado, ríe alegremente entre dos mujeres sonrientes en un evento con banderas puertorriqueñas
El ex alcalde de Nueva York, Eric Adams, acostumbraba a festejar la herencia puertorriqueña en eventos festivos (Mayoral Photography Office)

De este modo, la decisión del actual alcalde por no montar una gran carpa en el jardín trasero de Gracie Mansion, alimentó la tensión actual.

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