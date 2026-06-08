Comienza el juicio contra el acusado de provocar el mortal incendio de Los Ángeles

La reconstrucción en Pacific Palisades avanza con lentitud, ya que solo 17 viviendas habían sido certificadas entre más de 450 proyectos de construcción tras el incendio Palisades (Foto AP/Ethan Swope)

El juicio federal contra Jonathan Rinderknecht por el incendio Palisades comienza este lunes en Los Ángeles, en un caso que busca establecer si el acusado provocó el fuego que dejó 12 muertos y miles de estructuras destruidas en enero de 2025, mientras la zona aún intenta reconstruirse y el desastre sigue pesando sobre la campaña por la alcaldía de la ciudad, según Associated Press y de acuerdo con el propio Distrito Central de California.

La recuperación avanza con lentitud: de más de 450 proyectos de construcción, solo 17 viviendas habían sido certificadas para ser ocupadas. En las calles de Pacific Palisades circulan vehículos y obreros de obra, pero todavía abundan los lotes vacíos, con maleza, flores silvestres y esqueletos de casas quemadas.

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De acuerdo con el Distrito Central de California, Rinderknecht, de 29 años, fue acusado formalmente el 15 de octubre de 2025 por destrucción de propiedad mediante fuego, incendio provocado que afectó bienes usados en el comercio interestatal y por prender fuego a madera. Según esa acusación, inició de forma maliciosa un incendio cerca de Pacific Palisades en la madrugada del 1 de enero de 2025 y ese foco derivó en el llamado Palisades Fire.

Los fiscales sostienen que el primer fuego se mantuvo sin ser detectado en sistemas de raíces hasta que reapareció el 7 de enero. El incendio terminó por arrasar barrios de ladera en Pacific Palisades y la ciudad de Malibu, con miles de viviendas destruidas.

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Los fiscales afirman que el incendio permaneció oculto en sistemas de raíces hasta el 7 de enero y luego arrasó barrios de ladera en Pacific Palisades y la ciudad de Malibu (AP foto/Jae C. Hong)

Claves en la acusación: geolocalización del teléfono y el encendedor hallado en un auto

Según Associated Press, la fiscalía afirma que los datos de geolocalización del teléfono de Rinderknecht lo ubican en la zona cuando el fuego crecía con rapidez. Los investigadores también incautaron en su auto un encendedor para barbacoa que él admitió haber llevado consigo en el sendero, según un memorando previo al juicio presentado el 29 de abril por la fiscalía federal, citado por Associated Press.

Ese mismo documento sostiene que el acusado estaba alterado por una relación fallida y por planes frustrados para la víspera de Año Nuevo, y que esa noche despotricó ante pasajeros de Uber sobre su enojo con el mundo.

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Mientras que Fox News informó además que, testigos dijeron que Rinderknecht, que trabajaba como conductor de Uber, parecía “agitado y enojado” durante recorridos por la zona de Palisades el 31 de diciembre de 2025.

Rinderknecht se declaró no culpable. Si es condenado, enfrenta al menos cinco años de prisión por cargos que incluyen destrucción maliciosa mediante fuego, según Associated Press; es así que la pena podría llegar hasta 45 años de cárcel.

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Jonathan Rinderknecht se declaró no culpable y, si es condenado por el incendio Palisades, enfrenta una pena de al menos cinco años de prisión y podría recibir hasta 45 años de cárcel (REUTERS)

El abogado defensor principal Steve Haney sostuvo que su cliente está siendo usado como “chivo expiatorio” por la supuesta falla del Departamento de Bomberos de Los Ángeles para extinguir por completo el foco del 1 de enero.

Haney también manifestó a la agencia Associated Press que “el gobierno no dispone de pruebas sólidas ni de testimonios que vinculen de manera directa a Rinderknecht con ese primer incendio”, y que los primeros intervinientes oyeron fuegos artificiales cerca del lugar donde comenzó el fuego.

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La jueza Anne Hwang resolvió que la defensa no podrá presentar pruebas ni argumentos sobre presunta negligencia del cuerpo de bomberos, al considerar que ese material era irrelevante y podía confundir al jurado.

La defensa planeaba incluir el testimonio de un bombero que habría dicho que el foco previo seguía humeando visiblemente cuando los equipos de emergencia se retiraron, una versión reunida en una demanda civil de víctimas contra la ciudad, según Associated Press.

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A más de un año del desastre, la reconstrucción avanza con lentitud y la zona permanece marcada por lotes vacíos y viviendas destruidas (REUTERS/Nathan Frandino)

Reconstrucción incompleta y campaña de Karen Bass

La selección del jurado está prevista para durar varios días y los alegatos de apertura comenzarían a mitad de semana; el juicio podría extenderse unas dos semanas. De acuerdo con el Distrito Central de California, la causa tramita bajo el expediente 2:25-CR-833-AH en el tribunal federal de Los Ángeles.

El caso también se desarrolla mientras el incendio ocupa un lugar central en la búsqueda de reelección de la alcaldesa Karen Bass, según Associated Press. Bass se encontraba en Ghana como parte de una delegación presidencial cuando comenzaron las llamas, y uno de sus rivales, la figura de telerrealidad Spencer Pratt, perdió su casa en el incendio y convirtió lo que define como ineptitud municipal en uno de los ejes de su campaña.

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Entre los vecinos, la apertura del juicio provocó reacciones divididas. Meghan Wald, cuya casa fue una de las pocas que quedaron en pie en su cuadra, aseguró en el medio Associated Press: “Reaviva todas las emociones de este último año y me hace pensar en todo el sufrimiento y el caos en las vidas de nuestros vecinos y amigos”.

El caso por el incendio Palisades coincide con la campaña de reelección de Karen Bass y con el malestar de vecinos de Pacific Palisades que siguen afectados por la recuperación incompleta (REUTERS/Daniel Cole)

Wald contó que ahora vive con su familia en Brentwood, aunque vuelve cada semana para apoyar a los pocos comercios que reabrieron, entre ellos su peluquería, su farmacia CVS habitual y el Palisades Garden Cafe, donde sus hijos compraban bocadillos después de clases.

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Para otros residentes, el proceso judicial no ofrece alivio. Lena Loh, que abrió una clínica de cuidado de la piel en Pacific Palisades tres meses antes del incendio, planteó que sigue luchando por reabrir y que analiza marcharse porque ya no puede sostener el negocio financieramente: “No creo necesariamente que llevarlo a juicio vaya a arreglar nada. Este es un problema de la ciudad. La ciudad necesitaba gestionar mejor esa pequeña chispa de fuego”.