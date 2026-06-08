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Netflix comparte el primer adelanto de ‘Scooby-Doo’ en su nueva versión live-action y confirma su fecha de estreno

La plataforma inicia el rodaje en Atlanta de ‘Scooby-Doo: El origen’, serie que mostrará por primera vez a un gran danés de carne y hueso como protagonista

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Netflix compartió el primer vistazo de su nueva versión live-action de Scooby Doo

Netflix puso en marcha Scooby-Doo: El origen, una serie live-action que por primera vez en la franquicia presentó a Scooby-Doo como un perro real.

La producción se realizó en Atlanta, Georgia, y Netflix programó su estreno mundial para 2027.

El elenco anunciado incluyó a Mckenna Grace como Daphne Blake, Tanner Hagen como Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley, Maxwell Jenkins como Fred Jones y Paul Walter Hauser.

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El planteamiento narrativo se enfoca en una readaptación moderna del grupo de amigos que resolvió misterios junto con “un perro muy especial”. La historia ubica el detonante durante su último verano en el campamento, cuando los adolescentes Shaggy y Daphne se vieron envueltos en un crimen sobrenatural que un cachorro perdido de raza gran danés pudo haber presenciado.

La nueva serie dejará atrás el CGI y mostrará un cachorro 100% real para interpretar al icónico gran danés Steve Dietl/Netflix © 2026
La nueva serie dejará atrás el CGI y mostrará un cachorro 100% real para interpretar al icónico gran danés Steve Dietl/Netflix © 2026

El equipo se completó con “una pragmática científica de pueblo, Vilma”, y “el apuesto chico nuevo, Fred”, quienes buscarán resolver un enigma que amenaza con revelar secretos del grupo.

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Netflix informó que Josh Appelbaum y Scott Rosenberg figuran como showrunners, guionistas y productores ejecutivos por Midnight Radio.

La producción ejecutiva también incluye a Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman por Berlanti Productions “y su acuerdo general con Warner Bros. Television”, además de André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson por Midnight Radio.

En un reciente comunicado, Berlanti recordó su vínculo con los creadores originales de Scooby Doo: “Uno de mis primeros y trabajos favoritos en Hollywood fue sentarme con Bill Hanna y Joe Barbera mientras firmaban celdas de animación”. Sobre la serie, añadió que el equipo creativo logró construir una historia que recoge “su espíritu y su genial creación”.

El elenco de la nueva serie incluye a Mckenna Grace como Daphne Blake, Tanner Hagen como Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley, Maxwell Jenkins como Fred Jones y Paul Walter Hauser. (Netflix)
El elenco de la nueva serie incluye a Mckenna Grace como Daphne Blake, Tanner Hagen como Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley, Maxwell Jenkins como Fred Jones y Paul Walter Hauser. (Netflix)

Durante más de 50 años, Scooby-Doo acumuló tres películas para cine, más de una docena de series animadas y casi 40 películas animadas para el mercado doméstico.

En su adaptación cinematográfica destacó la participación de Matthew Lillard en el papel de Shaggy, siendo hasta el día de hoy una de sus interpretaciones más queridas. Recientemente, el actor compartió su emoción por esta adaptación que busca mantener vigente esta franquicia que lleva medio siglo de vida.

“Estoy realmente feliz por ellos. Creo que la serie necesita volver”, dijo a Entertainment Weekly. “Es la primera introducción a las historias de fantasmas para muchos niños, ¿verdad? Trata sobre la amistad y mantenerse unidos como grupo”, expresó. “Espero que mantengan lo que ha funcionado y le den su propio giro. Pero la realidad es que soy bastante purista con esa franquicia. El núcleo es realmente la amistad”.

Scooby-Doo llega a Japón

La nueva adaptación de Netflix de Scooby-Doo no es el único proyecto que involucra al icónico gran danés y su pandilla. La plataforma Tubi anunció el desarrollo de Yokoso Scooby-Doo!, una producción realizada por Warner Bros. Animation que marcará la primera incursión oficial de la franquicia en el formato anime.

La serie será transmitida por Tubi en Estados Unidos, mientras que Cartoon Network se encargará de su emisión internacional. El título incorpora la palabra japonesa “Yokoso”, que significa “bienvenido”.

Yokoso Scooby-Doo! será el nuevo proyecto de la franquicia que tendrá un estilo de anime. (Tubi)
Yokoso Scooby-Doo! será el nuevo proyecto de la franquicia que tendrá un estilo de anime. (Tubi)

La producción contará con servicios de animación de OLM Studios, estudio japonés reconocido por participar en distintos proyectos de anime. La dirección estará a cargo de Itsuro Kawasaki, mientras que Francisco Paredes trabajará como coproductor.

Según la sinopsis oficial, la historia seguirá a Shaggy y Scooby durante un viaje a Japón descrito como “la aventura gastronómica definitiva”. Los personajes contarán nuevamente con las voces de Frank Welker y Matthew Lillard, quienes han participado previamente en distintas versiones de la franquicia.

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