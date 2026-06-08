El precio del combustible condiciona los viajes de verano para navegantes estadounidenses

El alza del combustible en Estados Unidos, vinculada a la guerra con Irán, modifica los planes de navegación recreativa en Michigan (REUTERS)

Con la llegada del verano, los navegantes recreativos de Estados Unidos ajustan sus planes por el alza del combustible vinculada a la guerra con Irán: según la American Automobile Association (AAA), el precio promedio de la gasolina regular era el viernes 34% más alto que un año antes, una diferencia que ya modifica cuánto navegan, qué distancias recorren y cuánto tiempo permanecen amarrados.

El impacto alcanza a una actividad masiva. La National Marine Manufacturers Association calcula que 100 millones de estadounidenses salen a navegar cada año y que esa actividad sostiene una industria de USD 230 mil millones anuales.

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De acuerdo con esa organización, que representa a fabricantes de embarcaciones, motores y equipamiento náutico, la mayoría de los usuarios mantiene la intención de salir al agua, aunque muchos recortan trayectos o reducen velocidad para gastar menos.

En Dexter Township, a 60 millas (96 kilómetros) al oeste de Detroit, Malik Amine y su hermano preparaban el pontón familiar sobre el lago Portage cuando debieron decidir cuánta gasolina cargar en un motor con capacidad para 52 galones (196 litros). En una estación cercana, el combustible sin etanol se vendía a USD 7 por galón.

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Amine explicó que no pensaba llenar el tanque antes del fin de semana del Día de los Caídos. “Creo que probablemente es un poco más inteligente hacer lo que necesites y cargar solo lo que necesites, porque nadie sabe cuándo va a terminar este conflicto”, aseguró Amine.

El alza del combustible en Estados Unidos, vinculada a la guerra con Irán, modifica los planes de navegación recreativa en Michigan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El combustible sin etanol y el diésel encarecen todavía más la navegación

Según la National Association of Convenience Stores, que también representa a minoristas de combustibles, la gasolina sin etanol que prefieren muchos navegantes, propietarios de autos clásicos y usuarios de cortadoras de césped cuesta entre 20 centavos y USD 1 más por galón que la gasolina regular. Según AAA, el diésel, que también usan algunos navegantes, subió 53% frente al año pasado.

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Ellen Bradley, directora de marca de la National Marine Manufacturers Association, dijo que en las conversaciones de la entidad con navegantes aparecía una misma idea: cambiar hábitos sin abandonar del todo la actividad.

“Hubo varias personas dentro de ese grupo que dijeron: ‘Voy a tener que cambiar mi comportamiento’”, señaló Bradley. “Puede que no vaya tan lejos. Puede que no vaya tan rápido. Puede que pase más tiempo fondeado y nadando. Puede que pase más tiempo en el muelle”.

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El encarecimiento también redefine itinerarios de larga distancia. Neil y Kathleen Donohoe vendieron su casa en Colorado y viven a bordo del Granuaile, una embarcación de 50 pies (15 metros) impulsada por diésel, con la que recorren desde hace siete años la costa este y las Bahamas.

Neil Donohoe dijo que el mantenimiento suele ser su principal gasto, por encima del combustible, pero que el costo de llenar un barco con capacidad para 1.500 galones se volvió impactante. Contó que hablan con otros navegantes y usan distintas aplicaciones náuticas para encontrar el combustible más barato.

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La gasolina sin etanol cuesta entre 20 centavos y USD 1 más por galón que la regular, mientras que el diésel subió 53% interanual (REUTERS/Lauren Owens Lambert)

Clubes, charters y excursiones trasladan el aumento a sus decisiones comerciales

El aumento del combustible también alcanza a las empresas vinculadas con la navegación. El Seattle Sailing Club, que ofrece clases, cruceros chárter y alquileres, informó que su factura de combustible subió 10,7% desde el comienzo de la guerra.

Lindsey Brown, gerente administrativa del club, aseguró que su flota de 30 barcos suele depender del viento, pero que todas las embarcaciones tienen motores de respaldo a gasolina o diésel. Según Brown, en abril la marina donde están amarrados cobraba USD 6,50 por galón de diésel y a fines de mayo ese valor había subido a USD 7,99.

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Asimismo, advirtió que el efecto sobre el negocio podría intensificarse al entrar en la temporada alta si los precios no bajan o siguen subiendo. Añadió que el servicio que utiliza para bombear las aguas residuales de su velero en la marina incorporó recientemente un recargo por combustible.

En Portage Lake, Melissa Kunnert, propietaria de NautiMi On the River, alquila un pontón temático para fiestas y organiza cruceros nocturnos de tres horas por USD 50 por persona después del Día de los Caídos. Kunnert decidió no aumentar sus tarifas este verano pese a que llenar el pontón cuesta más.

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Su apuesta es que los precios altos de los combustibles para todo tipo de viajes mantengan a más clientes cerca de sus casas. “Me interesa ver si tendremos la misma cantidad que en años anteriores o si tendremos más porque la gente no quiere usar su gasolina y quiere usar la nuestra”, explicó Kunnert.

En Traverse City, al norte de Portage Lake, Robert Hinds, dueño y operador de Central Coast Angling, agregó un recargo de USD 50 por combustible a sus salidas de pesca. Hinds transporta su bote de 22 pies de puerto en puerto sobre el lago Michigan según dónde esté la mejor pesca, de modo que debe cargar combustible tanto en su camioneta como en la embarcación.

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Clubes, charters y excursiones trasladan el aumento del combustible a sus decisiones comerciales con recargos, tarifas congeladas y cancelaciones de salidas (REUTERS/Carlo Allegri)

Hinds contó que ya sufrió varias cancelaciones porque sus clientes hacen sus propias cuentas frente al precio del combustible. Un cliente habitual de Nebraska no realizó el viaje esta primavera. Debido a esto, compartió: “Es realmente duro. La gente sí quiere salir y yo sigo creyendo que saldrá. Pero todo el mundo viene de situaciones distintas”.

El propio Hinds también alteró sus planes. Indicó que descartó un viaje de pesca a Wisconsin después de calcular que solo el diésel para la camioneta que remolca su bote le costaría USD 400.