Una reconocida automotriz cancela tres modelos eléctricos y reporta pérdidas por USD 15.700 millones

Honda cancela tres modelos eléctricos para el mercado de Estados Unidos ante una disminución significativa de la demanda local. (Europa Press)

El fabricante japonés Honda Motor Co. anunció la cancelación de tres modelos eléctricos que serían comercializados en Estados Unidos y la aplicación de un ajuste contable por USD 15.700 millones en su negocio global de electrificación. La medida fue comunicada el 12 de marzo y afecta tanto a la empresa como a la industria automotriz internacional, en un contexto de disminución de ventas de autos eléctricos y una competencia global creciente, según informó Reuters.

De acuerdo con la agencia, Honda explicó que la reestructuración obedece a la menor demanda de vehículos eléctricos en el mercado estadounidense. La compañía puntualizó que parte del ajuste financiero deriva de la depreciación de activos en China y la compensación a proveedores por los modelos cancelados. Se fusionan aquí los motivos y consecuencias: la magnitud del ajuste representa la mayor pérdida anual de la compañía en casi siete décadas, una situación relevante porque desde hace más de medio siglo la empresa no reportaba un resultado negativo de semejante escala, según datos recogidos por Fox Business y el portal especializado MotorBiscuit. El cambio de estrategia ocurre tras una baja en las ventas globales de eléctricos, la reducción de incentivos fiscales en Estados Unidos y el avance de fabricantes chinos con ciclos de desarrollo más rápidos y una inversión considerable en tecnología.

En los últimos años, Honda había presentado su línea Honda 0 Series, que incluía los modelos Saloon, SUV y Acura RSX. Todos ellos iban a fabricarse y venderse en Norteamérica a partir de 2024, anuncio realizado en la feria CES de Las Vegas en enero de ese año.

¿Por qué Honda cancela sus modelos eléctricos en Estados Unidos?

La cancelación de los modelos eléctricos Saloon, SUV y Acura RSX responde a factores económicos y de mercado. Según el comunicado oficial de Honda, la marca decidió retirar estos lanzamientos ante “la menor demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos y la necesidad de ajustar la estrategia según la rentabilidad y tendencias del mercado”.

La empresa también citó la presión competitiva de fabricantes chinos que, con ciclos de innovación más cortos y una inversión considerable en software y asistentes de conducción, han creado “productos con mejor relación valor-precio”, lo que afectó la competitividad de Honda en Asia y en otros mercados globales.

El ajuste contable de USD 15.700 millones marca la mayor pérdida anual de Honda en casi siete décadas, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el ajuste financiero de Honda?

El ajuste anunciado es de 2,5 billones de yenes (USD 15.700 millones). Según Reuters, este monto incluye la depreciación de activos en China y los costos asociados a la cancelación de contratos con proveedores norteamericanos. Honda prevé que esta decisión le genere su primera pérdida neta anual desde 1955.

Un portavoz de la automotriz declaró a Fox Business que “la mayor parte de los costos se destinará a compensaciones para proveedores y reducción de inventarios asociados a los modelos cancelados”. La compañía también reconoció no haber alcanzado la competitividad de las empresas chinas, orientadas a la innovación rápida y la tecnología de asistencia a la conducción.

¿Cómo evolucionaron las ventas de eléctricos de Honda y el mercado?

Para 2025, Honda reportó que los eléctricos representaron sólo el 2,5% de sus ventas globales, con 84.000 unidades sobre un total de 3,4 millones de vehículos, según cifras citadas por el portal especializado MotorBiscuit. En China, la empresa vendió 17.000 eléctricos, lo que también representa el 2,5% de su volumen en ese país y apenas una quinta parte de sus ventas globales de eléctricos.

De acuerdo con la consultora sectorial TrustFinance, la demanda de autos eléctricos en Estados Unidos disminuyó en los últimos dos años, mientras que las ventas de híbridos muestran crecimiento sostenido. Las fuentes consultadas atribuyen este fenómeno a la reversión de incentivos fiscales federales para la compra de eléctricos, impulsada por el gobierno de Estados Unidos, lo que encareció el acceso a estos vehículos y afectó la viabilidad de nuevos lanzamientos.

¿Qué modelos eléctricos de Honda se vieron afectados?

La cancelación afecta estos modelos:

Honda 0 Series Saloon

Saloon Honda 0 Series SUV

SUV Acura RSX

Estos vehículos fueron presentados en la feria CES de Las Vegas en enero de 2024 y estaban previstos como los primeros eléctricos de la nueva generación de la marca para el mercado norteamericano, según lo comunicado por Honda y reportado por Fox Business.

Las ventas de vehículos eléctricos de Honda solo representaron el 2,5% de su volumen global en 2025, con escasa penetración en China y Estados Unidos. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

¿Qué cambios regulatorios influyeron en la decisión?

La política de incentivos fiscales federales para la compra de vehículos eléctricos en Estados Unidos experimentó importantes modificaciones. Según Fox Business, la eliminación de créditos fiscales para algunos modelos eléctricos elevó los costos para los consumidores, repercutiendo en la demanda y la rentabilidad proyectada para fabricantes como Honda.

Representantes de la automotriz señalaron a Reuters: “La retirada de estímulos fiscales redujo la competitividad de la oferta eléctrica en el país”. Además, existe una preferencia creciente por los híbridos, que ofrecen mayor autonomía y menores costos de uso.

¿Cómo afectará la decisión a los consumidores y proveedores?

Para los consumidores estadounidenses, la cancelación implica que Honda no ofrecerá, en el corto plazo, los eléctricos anunciados para la región; la gama de híbridos será ampliada y actualizada. Los proveedores vinculados a estos proyectos recibirán compensaciones, tal como se indicó en el comunicado oficial de la empresa.

La producción de eléctricos para otros mercados no fue descartada. Honda aclaró que evaluará cada caso según la rentabilidad y el contexto local y anunció: “La introducción de nuevos modelos eléctricos se analizará con flexibilidad, monitoreando la rentabilidad y tendencias del mercado”.

¿Qué estrategia seguirá Honda tras el ajuste?

La nueva estrategia de Honda pone el foco en el desarrollo y comercialización de vehículos híbridos en Estados Unidos, mientras reorganiza su portafolio eléctrico a nivel global. La automotriz busca, además, fortalecer su presencia en India y mejorar la competitividad de su oferta internacional.

La empresa anticipó en su comunicado que presentará detalles de su plan estratégico para el negocio automotor en una conferencia prevista para mayo de 2026.

La cancelación afecta a los modelos Honda 0 Series Saloon, SUV y Acura RSX, presentados en la feria CES de Las Vegas en enero de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué desafíos enfrenta Honda en China y en el mercado internacional?

La competencia en China, el mayor mercado automotor del mundo, representa un desafío para Honda por el auge de fabricantes locales que priorizan ciclos de desarrollo ágiles y tecnologías avanzadas de software. Las ventas de eléctricos de Honda en China constituyeron sólo una fracción de su volumen total, y la compañía admitió su dificultad para igualar la relación valor-precio de sus competidores, según el informe oficial.

La estrategia incluye la depreciación de activos y una adaptación de la oferta al mercado local, enfatizando el desarrollo de híbridos y modelos más accesibles, conforme detalló Reuters.

Perspectivas y próximos pasos tras la cancelación

Honda informó que presentará una actualización de su plan automotor durante la conferencia de mayo. El sector se mantiene atento a nuevas definiciones sobre próximos lanzamientos y a cómo la marca responderá a la evolución de la demanda global de eléctricos, las fluctuaciones regulatorias y la competencia internacional, según Fox Business y Reuters.