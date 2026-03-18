Una reconocida automotriz retira más de 48.000 autos por riesgo de incendio en el motor por cableado defectuoso

Volkswagen retira 48.165 Jetta 2025 y 2026 en Estados Unidos por riesgo de incendio en el motor debido a un defecto eléctrico. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El fabricante alemán Volkswagen emitió el retiro de 48.165 vehículos Jetta modelos 2025 y 2026 en Estados Unidos debido a un defecto en el cableado eléctrico que puede ocasionar incendios en el compartimiento del motor. La decisión, oficializada el 11 de marzo de 2026, afecta a propietarios en todo el país y suma otras 13.318 unidades en Canadá, de acuerdo con lo informado por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) en su reporte oficial. El retiro se produce tras la detección de seis casos relacionados con sobrecalentamiento y fuegos en la zona del motor.

La NHTSA confirmó que la falla corresponde a una conexión incorrecta en el cable de tierra de la transmisión automática, un defecto atribuido a un error humano en el proceso de ensamblaje. Según los documentos presentados por Volkswagen, el error puede provocar un circuito abierto, lo que incrementa el riesgo de que se produzca una sobrecarga eléctrica en el sistema y, como consecuencia, un incendio. Hasta el momento, no se han reportado lesiones, víctimas fatales ni accidentes asociados a esta falla, afirmó la agencia federal en su portal oficial.

La agencia internacional de noticias Reuters informó que menos del 1% de los autos retirados presentan realmente el defecto, aunque el protocolo exige la revisión de todas las unidades identificadas. La medida se suma a una serie de llamados recientes en el sector automotriz estadounidense, donde diferentes fabricantes han enfrentado inspecciones masivas por riesgos asociados a sistemas eléctricos y mecánicos, según la base de datos pública de la NHTSA.

Motivos y detección del retiro de Jetta en Estados Unidos y Canadá

Volkswagen notificó a la NHTSA sobre la existencia de una posible falla en el sistema de cableado de los modelos Jetta 2025 y 2026 el 11 de marzo de 2026, de acuerdo con el informe oficial publicado ese mismo día. El defecto se detectó tras el análisis de seis incidentes reportados por usuarios en Estados Unidos y Canadá, de los cuales tres involucraron cables y conectores derretidos, y otros tres derivaron en fuegos localizados en el compartimiento del motor. La automotriz aseguró que inició una investigación interna inmediatamente después de recibir los primeros reportes, y que informó a las autoridades reguladoras conforme a las normativas vigentes.

La documentación presentada ante la NHTSA indica que la falla se debió a un error humano durante el ensamblaje del cable de tierra de la transmisión automática, lo que podría generar un circuito abierto. Este tipo de defecto genera un aumento de la resistencia eléctrica e incrementa la posibilidad de sobrecalentamiento y daños en componentes críticos. Según el reporte de la agencia federal: “la transmisión ground wire puede no haber sido conectada adecuadamente durante el ensamblaje, lo que ocasiona un circuito eléctrico abierto y aumenta el riesgo de un exceso de corriente”.

El defecto en los Volkswagen Jetta afecta también a 13.318 unidades en Canadá, sumando 63.318 vehículos involucrados en América del Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance del retiro y verificación por VIN

El retiro involucra 48.165 unidades del modelo Jetta en Estados Unidos y 13.318 en Canadá, sumando un total de 63.318 vehículos afectados en América del Norte, según el informe oficial de la NHTSA. Todos los autos incluidos en el retiro corresponden a los modelos 2025 y 2026 equipados con transmisión automática. La agencia federal precisó que los consumidores pueden consultar si sus vehículos están afectados mediante el número de identificación vehicular (VIN) en el sitio web de la NHTSAdesde el 13 de marzo de 2026.

Los concesionarios deberán inspeccionar todos los autos nuevos o usados que permanezcan en inventario antes de su entrega, cumpliendo la obligación legal estipulada por las autoridades reguladoras. Volkswagen estima que menos del 1% de los autos retirados presentan el defecto, aunque la verificación se realizará en la totalidad de las unidades incluidas en la campaña preventiva.

Naturaleza del defecto detectado

Los documentos oficiales enviados a la NHTSA detallan que el defecto corresponde a una “conexión deficiente” del cable de tierra de la transmisión automática, provocada por un error humano en la etapa de ensamblaje. El cable de tierra es responsable de canalizar la corriente eléctrica de forma segura fuera de los componentes principales. Una conexión defectuosa puede derivar en un circuito abierto, incrementando la resistencia y generando una sobrecarga eléctrica, lo que puede provocar el derretimiento de cables o incendios localizados en el motor.

La agencia federal resaltó en su informe que “un circuito abierto puede aumentar el riesgo de un exceso de corriente y, en consecuencia, de incendio en el compartimiento del motor”. Las autoridades aseguraron que hasta el momento no se han registrado incidentes con lesiones o pérdidas humanas asociadas a esta falla, aunque recomendaron actuar con la mayor celeridad posible para evitar posibles riesgos.

La falla detectada en el cable de tierra de la transmisión automática puede causar un circuito abierto y aumentar el riesgo de sobrecalentamiento e incendio. (REUTERS/Mike Blake)

Instrucciones para los propietarios afectados

La NHTSA especificó que los propietarios de los modelos Volkswagen Jetta 2025 y 2026 recibirán cartas de notificación a partir del 8 de mayo de 2026, donde se detallarán los pasos para acudir a un concesionario autorizado. Allí, los técnicos realizarán una inspección gratuita del sistema de cableado y, si detectan una conexión defectuosa, reemplazarán de inmediato los componentes afectados sin costo alguno para el usuario. Entre las piezas que podrán ser sustituidas se encuentran el módulo de control de la bomba hidráulica auxiliar, el conector de 4 pines y cualquier cableado dañado.

Volkswagen ha puesto a disposición de los propietarios el número de atención al cliente 1-800-893-5298, así como la consulta directa del VIN en la plataforma oficial de la NHTSA. La agencia recordó que los concesionarios deben inspeccionar y reparar cualquier vehículo afectado antes de concretar una venta, tanto en unidades nuevas como usadas.

Consecuencia directa y antecedentes regulatorios

La consecuencia directa para los consumidores consiste en la necesidad de acudir a los concesionarios autorizados para realizar la inspección preventiva y, en caso necesario, la reparación gratuita del sistema eléctrico. Los propietarios deberán prestar especial atención a la recepción de la notificación oficial o consultar por su cuenta el estado de su vehículo en el sitio web de la NHTSA o a través del servicio de atención al cliente de Volkswagen. Según el documento oficial de la agencia federal, los propietarios no deben asumir ningún costo por la reparación de los componentes afectados.

El retiro de los modelos Volkswagen Jetta forma parte de una serie de campañas recientes en la industria automotriz de Norteamérica por riesgos eléctricos y mecánicos, de acuerdo con la base de datos pública de la NHTSA. En lo que va del año, otras compañías han reportado retiros masivos por defectos en sistemas eléctricos, módulos de control y componentes estructurales. Reuters informó que estas acciones forman parte de los protocolos de seguridad obligatorios para los fabricantes, quienes deben reportar cualquier anomalía detectada y coordinar la revisión de los vehículos afectados, conforme a la normativa vigente en Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad del consumidor.

Los próximos pasos incluyen el envío de las cartas de notificación a partir del 8 de mayo de 2026 y la continuidad de la campaña de revisión hasta cubrir la totalidad de las unidades involucradas. Las autoridades sugieren a los consumidores mantenerse informados a través de los canales oficiales y realizar la consulta regular de su VIN para verificar si su vehículo se encuentra incluido en futuras campañas de retiro.