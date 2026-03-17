Estados Unidos

Reportaron más de 80 arrestos tras la estampida por falso tiroteo en Daytona Beach

El operativo desplegado en la playa concluyó con decenas de detenidos y la incautación de armas, aunque ninguna relacionada con disparos durante el incidente que generó confusión entre los jóvenes

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Miles de personas se congregan
Miles de personas se congregan en la playa de Daytona Beach para un evento relacionado con Clash Royale, llenando la arena junto a un complejo turístico con piscinas. (TikTok/@romandelangel4)

La noche del sábado en Daytona Beach se convirtió en escenario de confusión y pánico para cientos de jóvenes que celebraban las vacaciones de primavera, con multitudes corriendo en desbandada tras un ruido repentino. La estampida dejó imágenes virales de jóvenes huyendo en el balneario ante lo que creyeron era un tiroteo.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la alarma fue producto del estruendo generado por botellas de agua aplastadas entre la multitud. El sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, desmintió las versiones sobre disparos y recalcó que no hubo heridos por arma de fuego en el área turística.

“Hubo cero disparos en la playa”. El funcionario precisó que el operativo incluyó la presencia de 50 agentes y culminó con más de 80 detenciones, según informaron el canal local FOX 35 Orlando y el medio Observer Local News.

El origen del pánico en Daytona Beach

La viralización de mensajes en plataformas digitales acrecentó el temor entre los presentes, que huyeron en masa tras escuchar lo que describieron como “explosiones”. De acuerdo con el sheriff Chitwood, la causa fue tan simple como personas aplastando botellas de agua, provocando el estruendo que desató el caos.

El pánico se expandió por rumores de disparos difundidos rápidamente en redes sociales y grupos de mensajería, lo que dificultó la labor de los agentes para recuperar el control, según reportó FOX 35 Orlando.

En plena confusión, circularon videos que mostraban a decenas de jóvenes corriendo descalzos, abandonando pertenencias y buscando refugio en comercios cercanos. Las imágenes pusieron bajo la lupa la seguridad de los destinos turísticos más concurridos de Florida durante las vacaciones universitarias.

Operativo policial y balance de arrestos

El despliegue de las fuerzas de seguridad fue intenso: cincuenta agentes patrullaron la playa y sus alrededores desde el comienzo del fin de semana. El sheriff Chitwood remarcó que la mayoría de los arrestos —más de 80 en total— no se relacionaron con violencia armada, sino con infracciones menores como consumo de alcohol en la vía pública y posesión de identificaciones falsas.

Una gran multitud de personas
Una gran multitud de personas es vista corriendo por una playa de arena junto al océano bajo un cielo parcialmente nublado durante un evento masivo. (Tik Tok/Captura de pantalla)

Se incautaron armas en 6 casos, aunque ninguna de esas detenciones por tenencia ilegal ocurrió en la arena. “Todos pueden portar un arma en Florida”, precisó Chitwood. Añadió que quienes fueron arrestados con armas no estaban en la playa al momento del episodio, según Observer Local News.

Entre los detenidos se encuentra un adulto y un menor por portar armas de manera ilegal, así como siete personas identificadas como migrantes en situación irregular.

Contexto de violencia y cambios en el turismo de spring break

La ciudad de Daytona Beach figura entre los destinos preferidos por estudiantes universitarios que buscan festejar el las vacaciones de primavera lejos de las restricciones implementadas en otras localidades de Florida como Miami y Fort Lauderdale, donde los gobiernos locales han decretado toques de queda para controlar disturbios. Esta tendencia ha impulsado el flujo de visitantes hacia el norte del estado, según publicó el medio británico GB News.

Una vista aérea muestra a
Una vista aérea muestra a miles de personas y vehículos ocupando la arena en la icónica Daytona Beach, con la zona de piscinas del Hyatt visible en primer plano. (TikTok/@romandelangel4)

Algunos grupos llegan equipados con maletas repletas de bebidas alcohólicas e identificaciones falsas, otros intentan pasar inadvertidos utilizando envases camuflados, como los “BORGs” —galones de bebida alcohólica preparada— o latas de hard seltzer. A este fenómeno se suma la presencia de fraternidades y sororidades, principalmente respaldadas desde el plano económico por familias adineradas.

La violencia en destinos internacionales, especialmente en el estado mexicano de Jalisco, motivó que muchos jóvenes eligieran Florida como alternativa, evitando áreas catalogadas de alto riesgo. Autoridades locales expresaron su preocupación ante el desafío de mantener el orden en ciudades no preparadas para semejante avalancha de visitantes.

Reacciones y evaluación de las autoridades

Las fuerzas de seguridad mantienen que la respuesta policial resultó acorde y que la mayoría de los detenidos colaboró sin incidentes. “Todos los jóvenes entendieron las razones de su arresto y se comportaron de forma educada”, indicó el sheriff Chitwood, según el medio ClickOrlando. No obstante, la circulación de videos en redes y la cobertura mediática han abierto el debate sobre la capacidad de las autoridades locales para gestionar eventos multitudinarios bajo presión social.

La ciudad reportó cuatro tiroteos desde el viernes, ninguno de ellos relacionado con la estampida ni registrado en la playa. Estos hechos, señalaron las fuentes policiales, ilustran la complejidad de mantener la seguridad en los períodos de mayor concurrencia y exposición pública.

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