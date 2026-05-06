Entretenimiento

Sting explica por qué no planea heredar toda su fortuna a sus hijos

El músico británico aseguró que apoya a sus seis hijos, pero considera importante que desarrollen independencia económica

Guardar
Google icon
Sting - The Last Ship portada
Sting reafirma que no dejará su fortuna a sus hijos y defiende que trabajen por su propio sustento.

Sting reiteró recientemente su postura sobre la relación económica con sus hijos, señalando que continúa brindándoles apoyo, pero sin otorgarles acceso ilimitado a su patrimonio.

Durante una entrevista con CBS News Sunday Morning, el artista, de 74 años, abordó nuevamente un tema que ha mencionado en distintas ocasiones: la importancia de que sus hijos desarrollen independencia financiera.

PUBLICIDAD

El músico británico, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner, explicó que considera problemático transmitir a los hijos la idea de que no necesitan trabajar.

“Decirles a los niños que ‘no tienen que trabajar’ es una forma de abuso que espero no cometer nunca”, afirmó.

PUBLICIDAD

Sting quiere inculcarles a sus hijos el valor del trabajo. (EFE/EPA/SANDER KONING)
Sting quiere inculcarles a sus hijos el valor del trabajo. (EFE/EPA/SANDER KONING)

El famoso también se refirió a la ética laboral de sus seis hijos, destacando que todos han desarrollado una actitud activa hacia el trabajo.

“Todos mis hijos han sido bendecidos con una ética de trabajo extraordinaria, ya sea por el ADN o porque les he dicho: ‘Chicos, tienen que trabajar. Yo estoy gastando nuestro dinero’. Estoy pagando su educación. Tienen zapatos en los pies. Vayan a trabajar’”, señaló.

Lejos de considerar esta postura como estricta, Sting la describió en términos distintos: “Eso no es cruel. Creo que hay una amabilidad ahí y una confianza en que ellos encontrarán su propio camino. Son duros, mis hijos”, indicó.

Al ser consultado sobre si sus hijos le han expresado frustración por esta filosofía o si le solicitan más dinero, respondió: “No, no delante de mí”.

Sting afirmó que sus hijos no se han quejado de su forma de pensar. Kevin Mazur/WireImage
Sting afirmó que sus hijos no se han quejado de su forma de pensar. Kevin Mazur/WireImage

Esta perspectiva no es nueva en sus declaraciones públicas. En una entrevista de 2014, el artista ya había manifestado que no planeaba dejar su fortuna íntegra a sus descendientes.

“Ciertamente no quiero dejarles fondos fiduciarios que sean como un peso alrededor de su cuello. Tienen que trabajar”, dijo. También indicó que sus hijos “rara vez” le pedían dinero, lo que dijo respetar y valorar.

En esa misma ocasión, Sting precisó que estaría dispuesto a ayudar en situaciones específicas: “Obviamente los ayudaría si estuvieran en problemas”, aunque reiteró que cuentan con una ética laboral que los impulsa a buscar el éxito por mérito propio.

Sting admitió que en una situación difícil no dejaría desamparados a sus hijos. (Europa Press)
Sting admitió que en una situación difícil no dejaría desamparados a sus hijos. (Europa Press)

El cantante, conocido por su trayectoria como líder de The Police, ha formado una familia numerosa a lo largo de su vida.

De su matrimonio con la actriz Frances Tomelty, entre 1976 y 1984, nacieron dos hijos: Joe Sumner y Fuschia Sumner. Posteriormente, contrajo matrimonio en 1992 con Trudie Styler, con quien tiene cuatro hijos: Mickey, Jake, Eliot y Giacomo Sumner.

En declaraciones posteriores, el artista ha mantenido una línea consistente respecto a este tema. En una entrevista de 2020, señaló: “Mis hijos son ferozmente independientes. No están sentados esperando una ayuda en absoluto, y no querría privarlos de esa aventura en la vida: ganarse la vida por sí mismos”.

Sting afronta una demanda millonaria de sus antiguos compañeros por regalías de The Police
Sting aseveró que sus hijos son muy independientes. (REUTERS)

Y añadió: “Es algo maravilloso y difícil de hacer. Así que no les he prometido nada. Obviamente los ayudaré si están en problemas, pero no están esperando que les dé dinero. Son demasiado independientes”.

Actualmente, Sting continúa activo en el ámbito profesional. En fechas recientes ha estado promoviendo la gira internacional de su musical The Last Ship, que incluye presentaciones en distintas ciudades.

Google icon

Temas Relacionados

Stingentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El actor de Titanic que odió a Cameron antes de conocerlo y hoy lo considera un referente indiscutido

El intérprete de Jacob Astor IV en la producción de 1997 admitió que su primera reacción ante la propuesta fue de rechazo absoluto, pero la intervención de su hijo y una segunda reunión con el director cambiaron el rumbo de su decisión

El actor de Titanic que odió a Cameron antes de conocerlo y hoy lo considera un referente indiscutido

Así fue la última entrevista de Marilyn Monroe días antes de su muerte: “Odio ser un objeto”

La actriz concedió una entrevista en la que habló de la fama y su vida personal, poco antes de ser encontrada muerta por una intoxicación aguda por barbitúricos

Así fue la última entrevista de Marilyn Monroe días antes de su muerte: “Odio ser un objeto”

La impresionante fortuna que Ted Turner deja a sus herederos tras su muerte

El fundador de CNN murió este miércoles 6 de mayo. La mayor parte de su riqueza está vinculada a extensas propiedades y proyectos de conservación ambiental

La impresionante fortuna que Ted Turner deja a sus herederos tras su muerte

¿Mortal Kombat 3 ya está en marcha? Qué se sabe sobre el nuevo proyecto de la saga

El guionista Jeremy Slater completó dos tercios del primer borrador y confirmó que la opinión de los fanáticos tendrá más peso que los resultados de taquilla en las decisiones creativas de Warner Bros.

¿Mortal Kombat 3 ya está en marcha? Qué se sabe sobre el nuevo proyecto de la saga

‘Hocus Pocus 3′ revive: Disney prepara el regreso de las hermanas Sanderson

Tras superar negociaciones y retrasos, la saga avanza hacia una nueva entrega con sus protagonistas originales

‘Hocus Pocus 3′ revive: Disney prepara el regreso de las hermanas Sanderson

DEPORTES

Más detalles del escándalo en el Real Madrid por la pelea entre figuras del plantel: el rol de Mastantuono en un vestuario fracturado

Más detalles del escándalo en el Real Madrid por la pelea entre figuras del plantel: el rol de Mastantuono en un vestuario fracturado

La lupa sobre la jugada que pudo haber cambiado la semi de la Champions: el penal que reclamó el Bayern Múnich ante PSG

La inusual lista de convocados de Coudet para la visita de River Plate a Carabobo: cinco ausencias de peso y un borrado que regresa

Quién es José Ortiz, el jockey puertorriqueño que ganó el Kentucky Derby 2026

PSG empató 1-1 con Bayern Múnich y jugará la final de la Champions League frente al Arsenal

TELESHOW

Los famosos dijeron presente en el homenaje a la China Zorrilla: así es el documental que celebra su vida

Los famosos dijeron presente en el homenaje a la China Zorrilla: así es el documental que celebra su vida

La ácida respuesta de José Chatruc a un detractor de su relación con Sabrina Rojas: “3 meses les doy”

María Becerra cumplió una promesa personal y visitó la Basílica de Luján: “Gracias por tanto, mi virgencita hermosa”

Nacho Elizalde: “Ya tengo ganas de ser padre”

La justicia volvió a fallar a favor de un ex Gran Hermano y la mujer que lo acusó de abandonar a su hijo deberá indemnizarlo

INFOBAE AMÉRICA

Ola de violencia deja tres mujeres asesinadas en menos de un día en Honduras

Ola de violencia deja tres mujeres asesinadas en menos de un día en Honduras

El Ministerio de Salud descarta circulación activa de hantavirus en República Dominicana

El embajador de El Salvador anuncia evento gastronómico en Corea del Sur

Gilbert Reyes, a la espera de la sentencia por el asesinato de tres mujeres en Roatán, Honduras

Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego: el objetivo era el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah