Sting explica por qué no planea heredar toda su fortuna a sus hijos

Sting reafirma que no dejará su fortuna a sus hijos y defiende que trabajen por su propio sustento.

Sting reiteró recientemente su postura sobre la relación económica con sus hijos, señalando que continúa brindándoles apoyo, pero sin otorgarles acceso ilimitado a su patrimonio.

Durante una entrevista con CBS News Sunday Morning, el artista, de 74 años, abordó nuevamente un tema que ha mencionado en distintas ocasiones: la importancia de que sus hijos desarrollen independencia financiera.

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El músico británico, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner, explicó que considera problemático transmitir a los hijos la idea de que no necesitan trabajar.

“Decirles a los niños que ‘no tienen que trabajar’ es una forma de abuso que espero no cometer nunca”, afirmó.

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Sting quiere inculcarles a sus hijos el valor del trabajo. (EFE/EPA/SANDER KONING)

El famoso también se refirió a la ética laboral de sus seis hijos, destacando que todos han desarrollado una actitud activa hacia el trabajo.

“Todos mis hijos han sido bendecidos con una ética de trabajo extraordinaria, ya sea por el ADN o porque les he dicho: ‘Chicos, tienen que trabajar. Yo estoy gastando nuestro dinero’. Estoy pagando su educación. Tienen zapatos en los pies. Vayan a trabajar’”, señaló.

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Lejos de considerar esta postura como estricta, Sting la describió en términos distintos: “Eso no es cruel. Creo que hay una amabilidad ahí y una confianza en que ellos encontrarán su propio camino. Son duros, mis hijos”, indicó.

Al ser consultado sobre si sus hijos le han expresado frustración por esta filosofía o si le solicitan más dinero, respondió: “No, no delante de mí”.

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Sting afirmó que sus hijos no se han quejado de su forma de pensar. Kevin Mazur/WireImage

Esta perspectiva no es nueva en sus declaraciones públicas. En una entrevista de 2014, el artista ya había manifestado que no planeaba dejar su fortuna íntegra a sus descendientes.

“Ciertamente no quiero dejarles fondos fiduciarios que sean como un peso alrededor de su cuello. Tienen que trabajar”, dijo. También indicó que sus hijos “rara vez” le pedían dinero, lo que dijo respetar y valorar.

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En esa misma ocasión, Sting precisó que estaría dispuesto a ayudar en situaciones específicas: “Obviamente los ayudaría si estuvieran en problemas”, aunque reiteró que cuentan con una ética laboral que los impulsa a buscar el éxito por mérito propio.

Sting admitió que en una situación difícil no dejaría desamparados a sus hijos. (Europa Press)

El cantante, conocido por su trayectoria como líder de The Police, ha formado una familia numerosa a lo largo de su vida.

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De su matrimonio con la actriz Frances Tomelty, entre 1976 y 1984, nacieron dos hijos: Joe Sumner y Fuschia Sumner. Posteriormente, contrajo matrimonio en 1992 con Trudie Styler, con quien tiene cuatro hijos: Mickey, Jake, Eliot y Giacomo Sumner.

En declaraciones posteriores, el artista ha mantenido una línea consistente respecto a este tema. En una entrevista de 2020, señaló: “Mis hijos son ferozmente independientes. No están sentados esperando una ayuda en absoluto, y no querría privarlos de esa aventura en la vida: ganarse la vida por sí mismos”.

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Sting aseveró que sus hijos son muy independientes. (REUTERS)

Y añadió: “Es algo maravilloso y difícil de hacer. Así que no les he prometido nada. Obviamente los ayudaré si están en problemas, pero no están esperando que les dé dinero. Son demasiado independientes”.

Actualmente, Sting continúa activo en el ámbito profesional. En fechas recientes ha estado promoviendo la gira internacional de su musical The Last Ship, que incluye presentaciones en distintas ciudades.

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