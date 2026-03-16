La violencia irrumpe en Daytona Beach con una serie de tiroteos que deja un policía y un sospechoso heridos

Serie de incidentes armados alteró la temporada alta en una de las playas más concurridas de Florida (@ONLYinDADE)

Un resort de playa de Florida enfrentó una ola de violencia sin precedentes durante el fin de semana de Spring Break, tras registrarse cinco tiroteos en solo tres días, según informó el California Post.

El saldo incluyó un policía herido y un sospechoso en estado crítico, lo que desencadenó un amplio operativo y sembró el pánico entre los miles de turistas que visitaban Daytona Beach.

Las autoridades del condado de Volusia confirmaron al canal local WFTV que los incidentes se concentraron entre el viernes y el domingo, con dos tiroteos en la franja costera el sábado y una persecución que terminó en enfrentamiento armado el domingo. California Post destaca que Daytona Beach vivió un fin de semana caótico, tras la llegada de miles de jóvenes atraídos por las vacaciones.

Daytona Beach fue epicentro de disturbios y operativos policiales durante el fin de semana de Spring Break (TikTok/@romandelangel4)

Sucesión de incidentes y escalada de violencia en Daytona Beach

El primer episodio documentado ocurrió el viernes frente al bar Joint Bar, tras una pelea que culminó con un disparo, aunque no hubo lesionados, precisó la policía de Daytona Beach al Daily Mail.

Alrededor de una hora después, otra persona resultó herida de bala frente al gimnasio Crunch Fitness. El sábado ocurrieron dos nuevos incidentes armados en la zona costera, detalló la Oficina del Sheriff de Volusia a WFTV.

La situación alcanzó su punto más crítico el domingo, cuando el oficial Jake Fessenden, del Departamento de Policía de South Daytona Beach, fue alcanzado por los disparos y el sospechoso Todd Anthony Martin, de 31 años, terminó hospitalizado en estado grave, según el Departamento de Policía de Port Orange al Daily Mail.

Un agente y un civil permanecen hospitalizados tras el enfrentamiento que siguió a una persecución (South Daytona Police/Port Orange Police Department)

La persecución se originó tras una llamada por disparos en Country Lane. Martin huyó en un vehículo y, luego de chocar en la Interstate 95, abrió fuego y baleó a Fessenden. Otro agente respondió a los disparos e hirió a Martin, quien trató de escapar a pie e ingresó de manera electrónica a un patrullero, lo que provocó un incendio en el vehículo.

Ambos, Fessenden y Martin, debieron ser hospitalizados. Según Tim Morgan, subjefe de policía de South Daytona Beach, citado por Click Orlando: “Está en condición estable y de buen ánimo”, aunque sufrió heridas graves. “Dios estuvo de su lado hoy. Sabemos que le dieron dos tiros, en dos áreas críticas, pero nos informan que está estable y estará bien”, aclaró Morgan.

Martin recibió atención en el Halifax Medical Center por heridas de bala y quemaduras, agregó Spectrum News 13 al Daily Mail. El parte policial recogido por el California Post reportó que ninguno de los disparos iniciales dejó heridos hasta la escalada del domingo.

El turismo en el litoral de Florida quedó bajo la lupa tras los hechos registrados en la zona hotelera (TikTok/@romandelangel4)

Las consecuencias del pánico y el colapso del orden público

El pánico y la huida desordenada quedaron registrados en grabaciones difundidas en redes sociales y describieron los propios turistas. Los videos muestran a miles de personas corriendo por la arena de Daytona Beach, mientras las sirenas policiales se escuchaban, documentó el California Post.

Kissy Derito, visitante junto a su familia, entrevistada por WFTV, relató que el caos alcanzó también a las calles: “twerking, bailes, bloqueos de tráfico, insultos y gritos. No se podía avanzar ni retroceder, nada”. Derito narró la incertidumbre y el desconcierto de muchos turistas, como un hombre que preguntó en un ascensor: “¿Debemos hacer las maletas e irnos?”.

Las fuerzas de seguridad trabajan para determinar si existe relación directa entre la sucesión de disparos y el Spring Break. Autoridades intentan controlar la situación y restaurar la calma en uno de los destinos más frecuentados de Florida, cuya imagen resultó impactada por los hechos. Los testimonios recabados por WFTV hacen hincapié en el sentimiento de inseguridad generado por la dimensión de los incidentes.

El temor se apoderó de los visitantes mientras las fuerzas de seguridad intentaban recuperar el control del área (TikTok/@wayofkaywil)

Un resort turístico bajo escrutinio y víctimas en recuperación

Los cinco tiroteos ocurridos entre el viernes y el domingo en Daytona Beach dejaron, según la policía al Daily Mail, “a todos los heridos fuera de peligro”.

El personal médico de emergencia estabilizó tanto al oficial Fessenden como al sospechoso Martin, mientras las investigaciones se mantienen abiertas por parte del Departamento de Policía local y la Oficina del Sheriff de Volusia.

Las imágenes captadas durante el fin de semana reflejan una escena inédita, con fuerzas policiales de distintas jurisdicciones desplegadas a lo largo de la playa para intentar contener la sucesión de incidentes y la respuesta multitudinaria.