Mundo

Un muerto por una explosión durante una marcha progubernamental en Teherán a la que asistió el presidente Masud Pezeshkian

Entre los participantes del evento figuraban también varios altos cargos del régimen, como el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani

Guardar
Registrada una explosión en Teherán
Registrada una explosión en Teherán en medio de las masivas marchas en Irán por el Día de Jerusalén

Al menos una persona murió este viernes en una explosión cerca de la manifestación anual progubernamental en Teherán en apoyo a la causa palestina, según informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

No se dieron más detalles, pero el ejército israelí había pedido previamente a la población que evacuara dos zonas del centro de Teherán, cercanas al lugar de la manifestación, en el decimocuarto día de la guerra que asola Oriente Medio.

Tras ello, la agencia iraní de noticias IRNA ha indicado que una mujer ha muerto por la explosión, que ha achacado a “un bombardeo”, sin que los ejércitos de Israel o Estados Unidos se hayan pronunciado al respecto. Israel confirmó horas antes que había lanzado una nueva oleada de ataques contra “infraestructura del régimen terrorista iraní” en Teherán, Shiraz y Ahvaz.

Entre los participantes en las marchas en Teherán figuran varios altos cargos, entre ellos el presidente, Masud Pezeshkian; el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y el jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei. Uno de los vídeos muestra a Ejei dando declaraciones en el momento en el que se escucha la explosión.

El propio Araqchi ha destacado que “millones de iraníes hayan salido a las calles de Teherán y otras ciudades (iraníes) pese a los brutales ataques del régimen sionista y Estados Unidos, demostrando su fuerte voluntad y determinación”. “Los enemigos se verán forzados a reconocer el poderío del pueblo iraní”, ha manifestado a la prensa.

Un participante sostiene un cartel
Un participante sostiene un cartel con la imagen del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei durante una manifestación para conmemorar el Día Internacional de Al-Quds en Teherán, Irán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió el jueves en su primer mensaje público tras su nombramiento --tras el asesinato el 28 de febrero de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, al inicio de la citada ofensiva-- una participación masiva en las marchas por el Día de Jerusalén, que se celebra a nivel mundial y que es desde hace años un acto que se celebra el último viernes de Ramadán en apoyo al pueblo palestino.

Este evento anual fue instaurado en Irán tras el ascenso al poder del ayatolá Ruholá Jomeini después del éxito de la Revolución Islámica de 1979 y tiene como objetivo declarado suponer una muestra de solidaridad con los palestinos y de rechazo al sionismo y la ocupación de Jerusalén Este, donde se encuentra la Explanada de las Mezquitas, que acoge la mezquita de Al Aqsa.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

(Con información de AFP y Europa Press)

Temas Relacionados

TeheránIránGuerra en Medio OrienteEstados UnidosÚltimas noticias AméricaIsrael

Últimas Noticias

Los seis objetivos de la ofensiva de Israel en Irán y El Líbano en su último ataque: de Teherán a Beirut

Las operaciones han deshabilitado actividades financieras vinculadas a Hezbollah y destruido instalaciones de almacenamiento y lanzadores de misiles en el sur libanés, además de puntos estratégicos en varias zonas del territorio iraní

Los seis objetivos de la

La OTAN derribó otro misil lanzado desde Irán sobre territorio de Turquía

El Ministerio de Defensa de Ankara indicó que “un proyectil balístico fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles desplegados en el Mediterráneo oriental”

La OTAN derribó otro misil

Murieron cuatro de los seis tripulantes del avión cisterna de Estados Unidos que se estrelló en Irak: buscan a los otros dos

El Comando Central del país norteamericano confirmó el deceso de los militares, en tanto se redoblan esfuerzos para dar con los dos restantes. Aunque hay una investigación en curso, descartaron un ataque enemigo

Murieron cuatro de los seis

Así funciona el proyecto que convierte desechos plásticos en casas más baratas y sostenibles en África

La iniciativa emplea a cientos de personas y busca aliviar la escasez de vivienda, mientras demuestra que el reciclaje puede impactar la economía y el ambiente de una ciudad en expansión

Así funciona el proyecto que

El Ejército de Israel afirmó que atacó más de 200 objetivos en Irán durante las últimas 24 horas

Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron que una serie de operativos aéreos fueron coordinados con la Dirección de Inteligencia e impactaron en instalaciones militares y tecnológicas en distintas ubicaciones del territorio controlado por el régimen iraní

El Ejército de Israel afirmó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La presentadora Sara Uribe recibió

La presentadora Sara Uribe recibió distinción en el Congreso de la República: “Hoy hablo por todas las mujeres”

Papá de la estudiante del Externado que murió tras ser arrollada por un TransMilenio en Bogotá relató cómo fueron sus últimos momentos con vida

Taxista en aparente estado de embriaguez embistió a cuatro policías en el sur de Bogotá: fue capturado tras una persecución

Rubigol lanzó fuerte reflexión sobre los “amigos porristas”: “Lo último que usted necesita en su hp vida son amigos así”

Primer fallo contra la reforma laboral: la Justicia rechazó el tope a las indemnizaciones

INFOBAE AMÉRICA
Atacados tres buques en el

Atacados tres buques en el estrecho de Ormuz, obligando a evacuar uno de ellos por un incendio

Muere una persona por una explosión en Teherán en medio de las masivas marchas por el Día de Jerusalén

La UE ve positivo que Moldavia deje foro postsoviético Comunidad de Estados Independientes

El Ibex 35 se recupera en la media sesión y aguanta por encima de los 17.100 puntos

El estrecho de Ormuz, punto estratégico mundial, en vilo por los ataques a mercantes

ENTRETENIMIENTO

“El testimonio de Ann Lee”:

“El testimonio de Ann Lee”: cuatro hijos perdidos, la formación de los shakers y ópera en un biopic con sello europeo

Revelan los secretos de Elvis Presley en Graceland: cenas únicas, pequeños placeres y rituales desconocidos

“Lo arruiné”: la insólita confesión de Brad Pitt sobre su papel en ¿Conoces a Joe Black?

De accidente creativo a revolución narrativa: cómo nació Kratos y por qué God of War cambió para siempre los videojuegos

“La Met Gala no es una fiesta de disfraces”: la fuerte declaración de Gwyneth Paltrow sobre las tendencias más llamativas