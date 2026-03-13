Un muerto por una explosión durante una marcha progubernamental en Teherán a la que asistió el presidente Masud Pezeshkian

Registrada una explosión en Teherán en medio de las masivas marchas en Irán por el Día de Jerusalén

Al menos una persona murió este viernes en una explosión cerca de la manifestación anual progubernamental en Teherán en apoyo a la causa palestina, según informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

No se dieron más detalles, pero el ejército israelí había pedido previamente a la población que evacuara dos zonas del centro de Teherán, cercanas al lugar de la manifestación, en el decimocuarto día de la guerra que asola Oriente Medio.

Tras ello, la agencia iraní de noticias IRNA ha indicado que una mujer ha muerto por la explosión, que ha achacado a “un bombardeo”, sin que los ejércitos de Israel o Estados Unidos se hayan pronunciado al respecto. Israel confirmó horas antes que había lanzado una nueva oleada de ataques contra “infraestructura del régimen terrorista iraní” en Teherán, Shiraz y Ahvaz.

Entre los participantes en las marchas en Teherán figuran varios altos cargos, entre ellos el presidente, Masud Pezeshkian; el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y el jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei. Uno de los vídeos muestra a Ejei dando declaraciones en el momento en el que se escucha la explosión.

El propio Araqchi ha destacado que “millones de iraníes hayan salido a las calles de Teherán y otras ciudades (iraníes) pese a los brutales ataques del régimen sionista y Estados Unidos, demostrando su fuerte voluntad y determinación”. “Los enemigos se verán forzados a reconocer el poderío del pueblo iraní”, ha manifestado a la prensa.

Un participante sostiene un cartel con la imagen del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei durante una manifestación para conmemorar el Día Internacional de Al-Quds en Teherán, Irán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió el jueves en su primer mensaje público tras su nombramiento --tras el asesinato el 28 de febrero de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, al inicio de la citada ofensiva-- una participación masiva en las marchas por el Día de Jerusalén, que se celebra a nivel mundial y que es desde hace años un acto que se celebra el último viernes de Ramadán en apoyo al pueblo palestino.

Este evento anual fue instaurado en Irán tras el ascenso al poder del ayatolá Ruholá Jomeini después del éxito de la Revolución Islámica de 1979 y tiene como objetivo declarado suponer una muestra de solidaridad con los palestinos y de rechazo al sionismo y la ocupación de Jerusalén Este, donde se encuentra la Explanada de las Mezquitas, que acoge la mezquita de Al Aqsa.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

(Con información de AFP y Europa Press)