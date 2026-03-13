Un senador de Estados Unidos arremetió contra el caramel macchiato de Starbucks por la cantidad de azúcar

El senador John Kennedy leyó la lista de ingredientes y la cantidad de azúcar de la bebida más popular de Starbucks

El contenido de azúcar en las bebidas de Starbucks y otras cadenas internacionales llegó al Senado de Estados Unidos, donde el senador John Kennedy expuso cifras sobre el caramel macchiato y productos similares, relacionando su intervención con las advertencias del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. El tema involucra a cadenas como Dunkin’ y generó preocupación en expertos y autoridades sanitarias sobre el impacto real del consumo de azúcar en la población.

De acuerdo con datos nutricionales publicados por Fox News y confirmados por otros medios, un frappuccino grande de Starbucks puede contener más de 45 gramos de azúcar por vaso, y la versión “Grande Caramel” se acerca a 55 gramos. En el caso de Dunkin’, un iced coffee de caramelo y crema mediano suma 132 gramos de azúcar, mientras que la misma bebida con crema contiene 81 gramos.

La nutricionista Mackenzie Burgess, citada por USA Today, advirtió que esa cantidad equivale a la de tres barras de Snickers y que muchos frappuccinos superan el contenido de una caja de M&M’s tamaño cine.

Las bebidas populares de Starbucks y Dunkin’ contienen hasta 172 gramos de azúcar, superando ampliamente las recomendaciones sanitarias (Caramel macchiato )

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) establece un máximo de 25 gramos de azúcar diarios para mujeres y 36 para hombres. Según los registros de Fox News, una sola bebida puede duplicar o triplicar estos límites, lo que plantea inquietudes sobre el impacto en la dieta diaria del consumidor promedio.

Kennedy y los argumentos en el Senado

Kennedy puso bajo escrutinio tanto a Starbucks como a Dunkin’, señalando los riesgos del consumo excesivo de azúcar en bebidas populares. Durante su comparecencia, aclaró que no buscaba imponer pautas alimentarias, sino advertir sobre los ingredientes de alto consumo. “No estoy aquí para decirle a la gente qué debe o no debe beber, o comer, pero quería que el pueblo estadounidense entendiera por qué creo que el secretario Kennedy hizo la observación que hizo sobre el café que requiere diez o más palabras para pedirlo”, dijo el senador.

Un solo café de Dunkin’ o Starbucks puede aportar tres veces más azúcar de la máxima diaria recomendada por la Asociación Estadounidense del Corazón

Respaldó así los comentarios de Robert F. Kennedy Jr., quien desde enero impulsa una agenda para reducir la presencia de azúcar y ultraprocesados en la dieta nacional.

Kennedy también comparó: “Un caramel macchiato tiene tanta azúcar como doce Chips Ahoy o cuatro donas glaseadas Krispy Kreme, y casi la misma que la mitad de una malteada mediana de McDonald’s”.

Según el senador, compensar esa ingesta requeriría correr cinco kilómetros. El debate se amplificó tras una publicación de Robert F. Kennedy Jr. en X, donde señaló que algunas bebidas alcanzan 180 gramos de azúcar. Sin embargo, USA Today confirmó que ninguna bebida de Dunkin’ llega a esa cifra; el máximo es de 172 gramos en algunas opciones grandes con mantequilla, nuez pecana o crema de caramelo.

Reacciones de especialistas y advertencias sanitarias

La doctora Janette Nesheiwat, médica consultada por Fox News, alertó sobre los riesgos metabólicos y enfermedades crónicas ligados al alto consumo de azúcar, como obesidad, diabetes, problemas cardíacos, hígado graso y caries, señalando además la falta de conciencia entre adolescentes y jóvenes. La dietista Mackenzie Burgess, citada por Fox News y USA Today, recordó que muchas bebidas superan la ingesta diaria recomendada y que una sola puede aportar hasta tres veces más azúcar que lo aconsejado para un día.

Burgess remarcó que el azúcar en líquidos genera menos saciedad, lo que favorece el consumo inadvertido. Ambas especialistas subrayaron la importancia de informar con claridad sobre estos riesgos, especialmente a los más jóvenes.

Starbucks y Dunkin’ eluden responder sobre la transparencia de los ingredientes, pese a la presión pública y a solicitudes de información del Senado (Pixabay)

La polémica creció tras una publicación de Kennedy Jr. en X, donde afirmó que algunas bebidas alcanzan 180 gramos de azúcar. USA Today verificó que el máximo real es de 172 gramos, lo que llevó a correcciones en varios medios y subrayó la necesidad de datos precisos. La preocupación oficial se intensificó desde enero, cuando Kennedy Jr. empezó a impulsar nuevas guías alimentarias enfocadas en reducir el azúcar en productos ultraprocesados.

En un evento en Austin, Texas, el funcionario pidió a Dunkin’ y Starbucks que presenten datos de seguridad sobre bebidas con altos niveles de azúcar. Fox News y USA Today reportaron que ambas cadenas no respondieron a las consultas, lo que aumentó la presión pública para que brinden mayor transparencia.

Transparencia, regulación y el rol de organismos de salud

Organismos como la Asociación Estadounidense del Corazón insisten en la urgencia de controlar el azúcar añadido en bebidas de consumo masivo. Según los expertos consultados por The New York Post, informar con claridad a los consumidores sobre la cantidad de azúcar en cada producto es fundamental para que puedan tomar decisiones informadas sobre su dieta diaria. “Controlar el azúcar añadido en el café permite a los consumidores conocer mejor lo que ingieren”, coincidieron tanto Nesheiwat como Burgess.

La falta de regulación y etiquetado transparente en bebidas de cadenas internacionales genera preocupación entre especialistas y autoridades sanitarias

El debate en el Senado y la cobertura de medios nacionales han impulsado propuestas para exigir mayor transparencia en la composición de las bebidas y un etiquetado más detallado. La presentación de cifras exactas y comparaciones concretas —como la equiparación de la cantidad de azúcar en un frappuccino con varias barras de chocolate— buscan dar dimensión al problema y fomentar un consumo más consciente.

Hasta ahora, la ausencia de respuestas formales por parte de las principales cadenas internacionales mantiene abierta la discusión sobre la responsabilidad empresarial frente a la salud pública. Mientras tanto, autoridades sanitarias, especialistas y legisladores coinciden en que la información clara y verificable es el primer paso para abordar los riesgos que representa el consumo excesivo de azúcar en la dieta estadounidense.