Estados Unidos

Trump celebra el domingo su cumpleaños con una inédita velada de UFC en la Casa Blanca

Los jardines de la residencia presidencial serán escenario de una noche de combates, con la pelea de Ilia Topuria y Justin Gaethje como plato fuerte. Detalles del montaje de “La Garra” y dónde ver el evento

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El octágono de 9 metros de diámetro fue instalado en el sector donde suele aterrizar el helicóptero Marine One durante los traslados del presidente (REUTERS/Kevin Lamarque).
El octágono de 9 metros de diámetro fue instalado en el sector donde suele aterrizar el helicóptero Marine One durante los traslados del presidente (REUTERS/Kevin Lamarque).

Una estructura de acero de más de 28 metros de altura transformó el Jardín Sur de la Casa Blanca en un escenario para combates de artes marciales mixtas, que se celebrarán este domingo 14 de junio, en el marco del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

El evento, que coincide con el cumpleaños del presidente Donald Trump, implicó una inversión de aproximadamente USD 60 millones por parte de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y organizaciones afiliadas, informaron The New York Times y Time.

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Según Associated Press, la Casa Blanca afirmó que la UFC cubre todos los costos directos de la operación, aunque siete agencias, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración Federal de Aviación, asignaron recursos y personal.

La Garra: la estructura central y su despliegue en el Jardín Sur

Un gran logotipo de “Freedom 250″ se encuentra instalado entre la Casa Blanca y el estadio. La pieza central del montaje es “La Garra”, una estructura geométrica metálica que se eleva por encima de la altura de la Casa Blanca.

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De acuerdo con The Hollywood Reporter, la estructura se fabricó en Bélgica, se envió a Filadelfia y se trasladó por carretera hasta Washington D.C. Cada una de sus cuatro patas sostiene pantallas gigantes, mientras que un sistema de cámara suspendida por cables permitirá capturar imágenes aéreas de la acción y la multitud.

'La Garra' se envió a Filadelfia desde Bélgica antes de su traslado por carretera hasta Washington D.C. (REUTERS/Per Haljestam-Imagn Images).
'La Garra' se envió a Filadelfia desde Bélgica antes de su traslado por carretera hasta Washington D.C. (REUTERS/Per Haljestam-Imagn Images).

El octágono de la UFC, con un diámetro de 9 metros, está emplazado en el centro de “La Garra”, en el área que se utiliza habitualmente para los aterrizajes del helicóptero Marine One cuando traslada al presidente fuera de la ciudad, consignó Associated Press.

El medio The Hollywood Reporter detalló que los logotipos de Crypto.com, Bud Light, Dodge, Polymarket y otras marcas ocupan espacios destacados tanto en la lona del octágono como en los escalones de acceso y las barandillas que delimitan la arena.

Alrededor se dispusieron 4.300 sillas plegables para invitados. Los organizadores destinaron aproximadamente 1.200 asientos a miembros de las fuerzas armadas en servicio activo, precisó TIME. Además, la banda de la Infantería de Marina de Estados Unidos ocupará un espacio frente al pequeño campo de minigolf de la residencia presidencial, indicó The Hollywood Reporter.

El octágono de la UFC, con un diámetro de 9 metros, fue instalado en el centro de 'La Garra' (REUTERS/Evan Vucci).
El octágono de la UFC, con un diámetro de 9 metros, fue instalado en el centro de 'La Garra' (REUTERS/Evan Vucci).

En el extremo sur del recinto temporal se instaló una pantalla LED de gran tamaño orientada hacia el público reunido en la “Elipse”, un parque próximo a la Casa Blanca que albergará una fiesta para ver el evento con la asistencia prevista de más de 70.000 personas, reportaron TIME y The New York Times.

Una serie de focos adicionales ilumina el césped que permanece alrededor del estadio, en el sector opuesto de la Casa Blanca. Entre la residencia presidencial y el comienzo de las gradas, la superficie de pasto habitual dio paso a una franja de tierra expuesta, que requerirá replantación tras el desmontaje de la estructura.

A su vez, los operarios retiraron las mesas y las sombrillas amarillas del patio del Jardín de las Rosas, recientemente renovado durante la gestión de Donald Trump, y lavó a presión tanto esa área como la hilera de columnas junto al Despacho Oval para acondicionar los espacios antes del evento, señaló Associated Press.

La Elipse albergará una fiesta para seguir el evento con una asistencia prevista de más de 70.000 personas (REUTERS/Annabelle Gordon).
La Elipse albergará una fiesta para seguir el evento con una asistencia prevista de más de 70.000 personas (REUTERS/Annabelle Gordon).

Cómo será el evento y dónde verlo

El evento, denominado UFC Freedom 250, será el domingo 14 de junio a las 20:00 (hora del Este) y se transmitirá en exclusiva por la plataforma de streaming Paramount+, sin emisión por CBS.

Al caer la noche, el sistema de iluminación de “La Garra” proyectará motivos de estrellas y rayas en tonos rojo, blanco y azul sobre la arena y la fachada de la Casa Blanca, con un efecto visual para los asistentes y la audiencia televisiva, describió Associated Press.

El combate principal, entre Ilia Topuria (Georgia) y Justin Gaethje (Estados Unidos), corresponderá al título mundial de peso ligero. La cartelera incluirá las siguientes peleas:

  • Combate por el título interino de peso pesado: Alex Pereira (Brasil) vs Ciryl Gane (Francia)
  • Peso gallo: Sean O’Malley (Estados Unidos) vs Aiemann Zahabi (Canadá)
  • Peso pesado: Josh Hokit (Estados Unidos) vs Derrick Lewis (Estados Unidos)
  • Peso ligero: Mauricio Ruffy (Brasil) vs Michael Chandler (Estados Unidos)
  • Peso medio: Bo Nickal (Estados Unidos) vs Kyle Daukaus (Estados Unidos)
  • Peso pluma: Diego Lopes (Brasil) vs Steve Garcia (Estados Unidos)

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