La película “Michael” se acerca a los USD 900 millones y al récord de Bohemian Rhapsody

El biopic Michael Jackson recaudó 891,8 millones de dólares hasta el 12 de junio de 2026 y quedó a menos de 20 millones de Bohemian Rhapsody. (Lionsgate)

El biopic sobre Michael Jackson se ubica muy cerca de superar la recaudación total de Bohemian Rhapsody, el filme dedicado a Freddie Mercury, según datos oficiales publicados el 12 de junio de 2026. El avance posicional de la película impacta de forma directa en el sector cinematográfico internacional y en la estrategia de los estudios responsables, que esperan consolidar un nuevo paradigma en la distribución de películas musicales a gran escala.

Las cifras, confirmadas por Deadline, The Hollywood Reporter y la plataforma de análisis Box Office Mojo, sitúan a Michael con una recaudación global de 891,8 millones de dólares hasta la fecha indicada. Esta marca lo coloca a menos de 20 millones de dólares del récord histórico alcanzado por Bohemian Rhapsody, que sumó aproximadamente 910 millones durante todo su ciclo de exhibición. El estreno en Japón, programado para esta semana, podría cerrar esa brecha, según proyecciones de la industria.

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El fenómeno de Michael se da en un contexto donde los biopics musicales han cobrado fuerza durante la última década, elevando los estándares de recaudación y visibilidad internacional para este tipo de producciones. El filme, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, se posiciona como una referencia para futuros proyectos, de acuerdo con fuentes de la industria.

¿Cuánto dinero ha recaudado el biopic de Michael Jackson hasta la fecha?

Según los datos actualizados de Box Office Mojo, la película Michael recaudó 891,8 millones de dólares a nivel global hasta el 12 de junio de 2026. De ese total, 357,7 millones provienen de Estados Unidos y 534,1 millones de mercados internacionales. El debut doméstico fue de 97,2 millones de dólares, marca que representa la mayor apertura para una biopic musical, según reportes de The Hollywood Reporter y comunicados de los estudios responsables.

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El filme aún no ha incluido los ingresos del mercado japonés, cuyo estreno está programado para esta semana. La expectativa de los estudios y analistas es que la recaudación en Japón podría ser determinante para definir si Michael supera finalmente a Bohemian Rhapsody en la taquilla mundial.

Box Office Mojo informó que Michael sumó 357,7 millones en Estados Unidos y 534,1 millones en mercados internacionales. (Lionsgate)

¿Cuánto recaudó Bohemian Rhapsody en total y cuál es la diferencia actual?

Bohemian Rhapsody, el biopic sobre Freddie Mercury y Queen, logró una recaudación global de aproximadamente 910 millones de dólares al cierre de su ciclo de exhibición, incluyendo reestrenos internacionales, según datos oficiales recopilados por Box Office Mojo y reportes de Deadline en su momento. La diferencia entre ambos filmes, según los datos al 12 de junio de 2026, es de poco menos de 20 millones de dólares.

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Esta brecha podría reducirse o incluso revertirse una vez que se sumen los ingresos del estreno japonés de Michael, según estimaciones citadas por Deadline. No obstante, hasta el cierre de este informe, la superación no se ha producido oficialmente y las cifras de Box Office Mojo son la referencia principal para la industria y los medios especializados.

¿Por qué Michael Jackson está cerca de romper el récord mundial de taquilla?

El acercamiento de Michael al récord de Bohemian Rhapsody se explica por varias razones verificadas por Deadline y The Hollywood Reporter:

Estrategia de distribución global coordinada por Lionsgate y Universal Pictures , permitiendo estrenos simultáneos en mercados clave.

Apertura doméstica récord para el género: 97,2 millones de dólares en Estados Unidos, cifra que duplicó la marca previa de Bohemian Rhapsody en ese país.

Alcance internacional sostenido gracias a la figura de Michael Jackson , especialmente en regiones como América Latina, Europa y Asia.

Campañas de promoción y acuerdos de exhibición adaptados a cada mercado, en particular para el lanzamiento en Japón, donde Michael Jackson cuenta con una base de seguidores significativa.

Las proyecciones de la industria, recogidas por Deadline, anticipan que el estreno japonés podría aportar los millones restantes para alcanzar o superar el récord global.

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La apertura de Michael en Estados Unidos alcanzó 97,2 millones de dólares y marcó el mayor debut para una biopic musical. (Lionsgate via AP)

¿Qué récords ya rompió el biopic de Michael Jackson?

Aunque el récord global aún no se ha superado oficialmente, Michael ya ha establecido varias marcas, de acuerdo con The Hollywood Reporter y Deadline:

Mayor apertura doméstica para una biopic musical, con 97,2 millones de dólares.

Segunda película más exitosa de 2026 a nivel global, solo superada por “The Super Mario Galaxy Movie”.

Mayor recaudación histórica de Lionsgate en mercados internacionales.

Récords de apertura y totales en países como Brasil, Francia y México, superando a Bohemian Rhapsody en esas plazas.

Mejor debut internacional de una biopic musical en 65 mercados.

Las compañías Lionsgate y Universal Pictures han comunicado estos logros a través de informes y declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, atribuyendo el éxito a la estrategia global y la respuesta positiva del público.

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¿Cuándo se sabrá si Michael supera el récord mundial de taquilla?

La definición del récord depende de la actualización de cifras tras el estreno en Japón. Según las fuentes consultadas, los ingresos de ese mercado suelen reportarse en los días posteriores al debut, por lo que la situación podría resolverse en la próxima semana. Deadline y The Hollywood Reporter coinciden en señalar que el hito es inminente, pero insisten en que los datos oficiales deben ser confirmados por Box Office Mojo para dar por consumado el cruce.

Michael ya se convirtió en la segunda película más exitosa de 2026 a nivel global, solo detrás de The Super Mario Galaxy Movie. (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

¿Qué opinan los estudios y cómo afecta esto a la industria del cine?

Lionsgate y Universal Pictures han enfatizado el desempeño internacional de Michael como un ejemplo de la fortaleza del género biopic musical. Según declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, el portavoz de Lionsgate afirmó que la película representa “el mayor lanzamiento en la historia del estudio”.

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El avance de Michael refuerza el atractivo comercial de las biopics musicales y podría influir en la producción de nuevos títulos con enfoque global. Analistas consultados por Deadline consideran que la experiencia servirá como referencia para futuras estrategias de marketing y distribución internacional.