Estados Unidos

Por qué la remontada de los Knicks en el Juego 4 de las Finales de la NBA disparó el consumo de agua en Nueva York

Una jugada decisiva retuvo la atención de miles hasta el último segundo y desencadenó un efecto inmediato que sorprendió a toda la ciudad

Guardar
La victoria de los New York Knicks por 107-106 en el Juego 4 de las Finales de la NBA disparó un pico en el sistema de agua de Nueva York equivalente a 368.697 descargas de inodoro (REUTERS/Shannon Stapleton)
La victoria de los New York Knicks por 107-106 en el Juego 4 de las Finales de la NBA disparó un pico en el sistema de agua de Nueva York equivalente a 368.697 descargas de inodoro (REUTERS/Shannon Stapleton)

La victoria de los New York Knicks por 107-106 en el Juego 4 de las Finales de la NBA dejó un efecto inmediato fuera de la cancha: el sistema de agua de Nueva York registró un aumento del consumo equivalente a 368.697 descargas de inodoro.

El dato fue difundido por NYC Water en una publicación en X, donde detalló que el salto se concentró en un lapso breve tras la definición.

PUBLICIDAD

La cuenta oficial de NYC Water informó que el incremento se sostuvo durante siete minutos consecutivos apenas terminó el partido. La medición expuso cómo un evento televisivo puede reflejarse en la demanda urbana casi en tiempo real, sin necesidad de estimaciones: la red registra volumen, ritmo y variaciones por minuto.

Según lo comunicado por NYC Water, durante los minutos de mayor tensión miles de aficionados siguieron el encuentro sin apartarse de la pantalla. Cuando sonó la bocina final, una parte de ese público se levantó al mismo tiempo para ir al baño o abrir el grifo, lo que convirtió una reacción doméstica simultánea en un pico de consumo dentro del sistema de abastecimiento.

PUBLICIDAD

Por qué el consumo se concentra después del final

Según NYC Water, miles de aficionados siguieron el Juego 4 sin apartarse de la pantalla y activaron un consumo simultáneo cuando sonó la bocina final (Reuters/Geoff Burke-Imagn Images)
Según NYC Water, miles de aficionados siguieron el Juego 4 sin apartarse de la pantalla y activaron un consumo simultáneo cuando sonó la bocina final (Reuters/Geoff Burke-Imagn Images)

El fenómeno no fue presentado como una rareza aislada. De acuerdo con NYC Water, este tipo de picos aparece de manera regular durante acontecimientos de gran audiencia, en especial finales deportivas.

La comunicación oficial comparó el patrón con lo que suele ocurrir durante el Super Bowl, cuando millones de personas aprovechan las pausas o el cierre del juego para usar el baño o realizar tareas domésticas.

El impacto fue más visible por dos factores: el tamaño de la audiencia local y el desarrollo del partido. Los Knicks llegaron a estar 29 puntos abajo en el tercer cuarto y, en los minutos finales, tenían apenas 0,5% de probabilidades de ganar antes de concretar la mayor remontada en la historia de unas Finales de la NBA, según la información incluida en el borrador de referencia.

Ese contexto ayudó a explicar por qué el aumento de la demanda se alineó con el final: un juego con definición cerrada retiene la atención y retrasa rutinas domésticas; cuando el resultado cambia en los últimos instantes, esas rutinas se retoman de forma simultánea y amplifican la concentración del consumo en pocos minutos.

El cierre se resolvió con una canasta sobre la chicharra de OG Anunoby, después de un rebote generado por un lanzamiento de Jalen Brunson.

La jugada definió el partido y disparó una reacción inmediata dentro de la ciudad: celebración, movimiento y retorno a actividades básicas que habían quedado en pausa. Para el sistema de agua, esa transición quedó reflejada como un aumento sostenido de demanda en una ventana corta.

Qué dijo el DEP sobre el abastecimiento

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva York aseguró que el pico de consumo tras el Juego 4 no puso en riesgo el abastecimiento de agua de la ciudad (REUTERS/Shannon Stapleton)
El Departamento de Protección Ambiental de Nueva York aseguró que el pico de consumo tras el Juego 4 no puso en riesgo el abastecimiento de agua de la ciudad (REUTERS/Shannon Stapleton)

El Departamento de Protección Ambiental de la ciudad (DEP) indicó que incrementos repentinos de consumo como el registrado no representan un riesgo para el suministro.

Según el organismo, la red está diseñada para absorber variaciones de demanda y las descargas se distribuyen entre millones de usuarios de los cinco distritos, lo que diluye el impacto de una reacción simultánea aunque sea masiva.

Según el DEP, el dato se correlaciona con el partido, pero no equivale a una amenaza de desabastecimiento porque el sistema contempla oscilaciones asociadas a rutinas colectivas y a eventos de alta audiencia, y mantiene márgenes operativos para sostener el servicio aun cuando la demanda sube por minutos.

Con el resultado del Juego 4, los Knicks quedaron tres-uno en la serie y a un triunfo de su primer campeonato desde 1970, siempre según el material de base.

La atención se trasladó ahora al próximo partido en el Madison Square Garden, donde la presión deportiva se combina con un efecto colateral que Nueva York ya lo midió: si la definición vuelve a sostener la tensión hasta el cierre, es probable que se repita un pico similar.

En ese escenario, las autoridades esperan que el seguimiento masivo del encuentro vuelva a influir en el comportamiento doméstico, con un patrón que ya quedó registrado: concentración de espectadores durante los minutos decisivos y un aumento inmediato del consumo cuando termina la transmisión.

Temas Relacionados

New York KnicksNBANueva YorkConsumo de AguaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de helicóptero en un aeropuerto de Florida deja dos personas hospitalizadas

Las autoridades investigan las causas y confirmaron que no hubo daños a terceros en Pembroke Pines

Accidente de helicóptero en un aeropuerto de Florida deja dos personas hospitalizadas

Donald Trump dijo que está previsto que el acuerdo entre EEUU e Irán se firme el domingo

El presidente norteamericano detalló que, una vez firmado el pacto, el estrecho de Ormuz quedará abierto “para todos”. Además, adelantó que Washington destruirá el uranio enriquecido en Irán “en el momento oportuno”

Donald Trump dijo que está previsto que el acuerdo entre EEUU e Irán se firme el domingo

Un estado de EEUU impulsa una ley para evitar que las impresoras 3D fabriquen armas de fuego

La iniciativa plantea incorporar sistemas de reconocimiento digital capaces de analizar archivos antes de imprimirlos, con el objetivo de reducir la circulación de dispositivos imposibles de rastrear

Un estado de EEUU impulsa una ley para evitar que las impresoras 3D fabriquen armas de fuego

El precio medio de una vivienda en San Francisco superó los USD 2 millones

La venta de acciones de empleados en firmas como OpenAI disparó el mercado inmobiliario local, lo que aceleró las compras ante el temor a nuevas subidas por las salidas a bolsa

El precio medio de una vivienda en San Francisco superó los USD 2 millones

Un nuevo informe indica que una universidad de Texas figura entre las mejores del mundo

El centro de evaluación internacional la ubicó en un alto puesto tras revisar más de 21.000 instituciones y seleccionar 2.000, lo que la deja en el 0,2% superior de la medición global

Un nuevo informe indica que una universidad de Texas figura entre las mejores del mundo

TECNO

Luisito Comunica en la mira por problemas de sus restaurantes Deigo Ramen y Deigo Sushi: “nada más soy un socio”

Luisito Comunica en la mira por problemas de sus restaurantes Deigo Ramen y Deigo Sushi: “nada más soy un socio”

Estados Unidos sorprendió en el Mundial 2026: así usó inteligencia artificial para golear a Paraguay

Programa todos los partidos del Mundial 2026 en tu celular y recibe alertas previas

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Los usuarios de Pokémon Champions ya pueden reclamar un regalo especial con este código gratuito

ENTRETENIMIENTO

Tyra Banks demanda a Netflix por la reveladora docuserie de ‘America’s Next Top Model’

Tyra Banks demanda a Netflix por la reveladora docuserie de ‘America’s Next Top Model’

La sorpresa de BTS para Argentina: su último concierto en Buenos Aires llegará a los cines del mundo

Charlie Sheen revive su pasado tras años de excesos: “Ni siquiera debería tener memoria después de todo eso, pero aquí está”

Siete años después de ‘Leaving Neverland’, los denunciantes de Michael Jackson ya tienen fecha de juicio

La nueva vida de Zac Efron en Australia: naturaleza, sostenibilidad y una mansión ecológica

MUNDO

Una multitud se congregó en las calles de Tel Aviv en el regreso del desfile del orgullo LGTBI tras dos años de suspensión

Una multitud se congregó en las calles de Tel Aviv en el regreso del desfile del orgullo LGTBI tras dos años de suspensión

Cuáles son los puntos centrales que discuten EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Las 10 joyas ocultas de Europa que recomiendan los expertos para viajar en 2026

Trump y Zelensky participarán en una reunión de trabajo durante la cumbre del G7

Suecia declaró dos alertas para interceptar aviones rusos cerca de su espacio aéreo