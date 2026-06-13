Por qué la remontada de los Knicks en el Juego 4 de las Finales de la NBA disparó el consumo de agua en Nueva York

La victoria de los New York Knicks por 107-106 en el Juego 4 de las Finales de la NBA disparó un pico en el sistema de agua de Nueva York equivalente a 368.697 descargas de inodoro (REUTERS/Shannon Stapleton)

La victoria de los New York Knicks por 107-106 en el Juego 4 de las Finales de la NBA dejó un efecto inmediato fuera de la cancha: el sistema de agua de Nueva York registró un aumento del consumo equivalente a 368.697 descargas de inodoro.

El dato fue difundido por NYC Water en una publicación en X, donde detalló que el salto se concentró en un lapso breve tras la definición.

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La cuenta oficial de NYC Water informó que el incremento se sostuvo durante siete minutos consecutivos apenas terminó el partido. La medición expuso cómo un evento televisivo puede reflejarse en la demanda urbana casi en tiempo real, sin necesidad de estimaciones: la red registra volumen, ritmo y variaciones por minuto.

Según lo comunicado por NYC Water, durante los minutos de mayor tensión miles de aficionados siguieron el encuentro sin apartarse de la pantalla. Cuando sonó la bocina final, una parte de ese público se levantó al mismo tiempo para ir al baño o abrir el grifo, lo que convirtió una reacción doméstica simultánea en un pico de consumo dentro del sistema de abastecimiento.

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Por qué el consumo se concentra después del final

Según NYC Water, miles de aficionados siguieron el Juego 4 sin apartarse de la pantalla y activaron un consumo simultáneo cuando sonó la bocina final (Reuters/Geoff Burke-Imagn Images)

El fenómeno no fue presentado como una rareza aislada. De acuerdo con NYC Water, este tipo de picos aparece de manera regular durante acontecimientos de gran audiencia, en especial finales deportivas.

La comunicación oficial comparó el patrón con lo que suele ocurrir durante el Super Bowl, cuando millones de personas aprovechan las pausas o el cierre del juego para usar el baño o realizar tareas domésticas.

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El impacto fue más visible por dos factores: el tamaño de la audiencia local y el desarrollo del partido. Los Knicks llegaron a estar 29 puntos abajo en el tercer cuarto y, en los minutos finales, tenían apenas 0,5% de probabilidades de ganar antes de concretar la mayor remontada en la historia de unas Finales de la NBA, según la información incluida en el borrador de referencia.

Ese contexto ayudó a explicar por qué el aumento de la demanda se alineó con el final: un juego con definición cerrada retiene la atención y retrasa rutinas domésticas; cuando el resultado cambia en los últimos instantes, esas rutinas se retoman de forma simultánea y amplifican la concentración del consumo en pocos minutos.

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El cierre se resolvió con una canasta sobre la chicharra de OG Anunoby, después de un rebote generado por un lanzamiento de Jalen Brunson.

La jugada definió el partido y disparó una reacción inmediata dentro de la ciudad: celebración, movimiento y retorno a actividades básicas que habían quedado en pausa. Para el sistema de agua, esa transición quedó reflejada como un aumento sostenido de demanda en una ventana corta.

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Qué dijo el DEP sobre el abastecimiento

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva York aseguró que el pico de consumo tras el Juego 4 no puso en riesgo el abastecimiento de agua de la ciudad (REUTERS/Shannon Stapleton)

El Departamento de Protección Ambiental de la ciudad (DEP) indicó que incrementos repentinos de consumo como el registrado no representan un riesgo para el suministro.

Según el organismo, la red está diseñada para absorber variaciones de demanda y las descargas se distribuyen entre millones de usuarios de los cinco distritos, lo que diluye el impacto de una reacción simultánea aunque sea masiva.

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Según el DEP, el dato se correlaciona con el partido, pero no equivale a una amenaza de desabastecimiento porque el sistema contempla oscilaciones asociadas a rutinas colectivas y a eventos de alta audiencia, y mantiene márgenes operativos para sostener el servicio aun cuando la demanda sube por minutos.

Con el resultado del Juego 4, los Knicks quedaron tres-uno en la serie y a un triunfo de su primer campeonato desde 1970, siempre según el material de base.

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La atención se trasladó ahora al próximo partido en el Madison Square Garden, donde la presión deportiva se combina con un efecto colateral que Nueva York ya lo midió: si la definición vuelve a sostener la tensión hasta el cierre, es probable que se repita un pico similar.

En ese escenario, las autoridades esperan que el seguimiento masivo del encuentro vuelva a influir en el comportamiento doméstico, con un patrón que ya quedó registrado: concentración de espectadores durante los minutos decisivos y un aumento inmediato del consumo cuando termina la transmisión.

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