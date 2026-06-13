Estados Unidos

Los Knicks organizan tres eventos para ver el quinto partido de las Finales de la NBA

La franquicia neoyorquina habilitará proyecciones en Radio City Music Hall, Wollman Rink y Plaza33, con inscripción previa y cupos limitados, mientras la serie ante San Antonio está 3-1 y el juego inicia a las 20:30

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Los New York Knicks buscan asegurar su primer título en 53 años en la serie ante los San Antonio Spurs (AP Foto/Ryan Murphy).
Los New York Knicks buscan asegurar su primer título en 53 años en la serie ante los San Antonio Spurs (AP Foto/Ryan Murphy).

Los Knicks organizarán este sábado tres fiestas oficiales para seguir el quinto partido de las Finales de la NBA, una apuesta que coincide con un fuerte despliegue de seguridad en Manhattan tras los incidentes violentos registrados en reuniones de aficionados de los partidos dos, tres y cuatro, según CBS New York y The Athletic.

La franquicia neoyorquina busca asegurar su primer título en 53 años. Hasta el momento, la serie favorece a Nueva York por 3-1 ante los Spurs de San Antonio y el partido comenzará a las 20:30 en San Antonio.

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Dónde serán las fiestas de aficionados

Los tres puntos elegidos por los Knicks son Radio City Music Hall, la pista Wollman Rink en Central Park y la Plaza33 sobre la Séptima Avenida, frente al Madison Square Garden, precisó CBS New York.

En las inmediaciones del Madison Square Garden, la franquicia instalará una pantalla al aire libre en Plaza33, sobre la Séptima Avenida, frente al estadio. El club informó que la Policía de Nueva York limitará el acceso a 3.000 personas dentro de la “zona congelada” y aplicará controles de seguridad a todos los asistentes.

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Para el evento en Plaza33, los organizadores indicaron que los aficionados deberán presentarse a las 20:30 para ver la transmisión en vivo del encuentro.

El Radio City Music Hall proyectará el quinto partido con una entrada de USD 10. La recaudación se destinará a la Fundación Garden of Dreams. El ingreso al recinto comenzará a las 19:00.

En Central Park, la pista de hielo Wollman ofrecerá una proyección gratuita al aire libre del quinto partido. El acceso al lugar se habilitará a las 19:00.

Para asistir a cualquiera de las tres fiestas se requiere entrada o inscripción previa. Los cupos para Wollman Rink y Plaza33 se agotaron, pero aún quedan entradas disponibles para Radio City Music Hall.

La proyección en Plaza33 tendrá una pantalla al aire libre y la Policía de Nueva York limitará el acceso a 3.000 personas con controles de seguridad (REUTERS/Shannon Stapleton).
La proyección en Plaza33 tendrá una pantalla al aire libre y la Policía de Nueva York limitará el acceso a 3.000 personas con controles de seguridad (REUTERS/Shannon Stapleton).

Se reforzará la seguridad a las afueras del estadio

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) explicó que la coincidencia este sábado de la fiesta para ver el quinto partido, un concierto en el Madison Square Garden y el flujo de aficionados que saldrán desde Penn Station rumbo al encuentro entre Brasil y Marruecos en East Rutherford, Nueva Jersey, convocará a “decenas de miles” de personas en la zona.

En consecuencia, la Policía de Nueva York instalará un perímetro de seguridad alrededor de Madison Square Garden a partir de las 16:00 del sábado, como ya hizo en otros partidos recientes de las finales, consignó The Athletic.

Nadie podrá entrar en el área comprendida entre las calles West 29 y West 35, y entre la Sexta y la Octava Avenida, salvo que tenga una razón autorizada: una entrada para el evento, un billete de tren desde Penn Station, o residencia o trabajo dentro del perímetro.

A su vez, la policía prohibirá el ingreso con bolsos, mochilas, alcohol, botellas y paraguas dentro de la zona de seguridad.

El NYPD instalará un perímetro de seguridad alrededor del Madison Square Garden desde las 16:00 (REUTERS/Shannon Stapleton).
El NYPD instalará un perímetro de seguridad alrededor del Madison Square Garden desde las 16:00 (REUTERS/Shannon Stapleton).

La policía reportó daños a patrulleros, heridos y arrestos en varios partidos

El refuerzo de seguridad se dispuso a raíz de varios hechos registrados durante las celebraciones de las finales. Después del segundo partido hubo 17 arrestos y 9 citaciones por alteración del orden.

Tras la derrota de los Knicks en el tercer partido, la policía arrestó a 8 personas y emitió 13 citaciones judiciales. Dos de los detenidos fueron acusados de agredir a un oficial y un tercero de intento de agresión a un oficial.

En el cuarto juego, cuando unas 10.000 personas se reunieron en las calles para celebrar la victoria del equipo neoyorquino, la Policía de Nueva York arrestó a 15 personas y emitió 41 citaciones penales adicionales.

Según la policía citada por The Athletic, integrantes de la multitud se subieron a vehículos, dañaron cuatro autos policiales, intentaron volcar un taxi, arrojaron botellas de vidrio a los agentes, bloquearon el tránsito y treparon andamios, postes de luz, semáforos y edificios. Diez policías resultaron heridos mientras intentaban controlar la escena.

La Policía de Nueva York aún busca información sobre un hombre sospechoso de golpear a un adolescente de 17 años hasta dejarlo en coma en el cuarto partido. De acuerdo con fuentes policiales, un grupo se acercó al joven en West 35th Street, a dos manzanas de Madison Square Garden, y, luego de una aparente discusión, el sospechoso presuntamente golpeó y pateó a la víctima. El adolescente sufrió una convulsión antes de caer en coma.

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