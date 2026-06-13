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Las 10 joyas ocultas de Europa que recomiendan los expertos para viajar en 2026

Especialistas y operadores locales trazan un mapa de ciudades con vida cotidiana intensa, patrimonio y cocina destacada, con opciones que van de Portugal a Macedonia del Norte y de Noruega a Italia

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Seleccionar joyas ocultas en Europa permite explorar destinos auténticos fuera de los circuitos más concurridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seleccionar joyas ocultas en Europa supone explorar destinos auténticos fuera de los circuitos más concurridos. Especialistas y operadores locales consultados por Condé Nast Traveler han elaborado una lista que resalta urbes con fuerte vida local y atractivos ubicados en distintos países del continente.

Cada una ofrece una combinación de destinos europeos auténticos, patrimonio, paisajes y propuestas culinarias que permiten experimentar el ritmo real de su cultura, más allá de los focos turísticos habituales.

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10. Guimarães (Portugal)

Guimaraes portugal 1920
Guimarães, al norte de Portugal, es considerada la cuna nacional y conserva un marcado aire medieval (Municipalidad de Guimarães)

Al norte de Portugal, Guimarães es considerada la cuna nacional y destaca por su aire medieval. En el centro sobresalen el castillo, el palacio ducal y las calles que conducen a la plaza Largo da Oliveira, ideal para tomar café.

La Citânia de Briteiros ofrece exploración arqueológica. Por la noche, la Pousada do Mosteiro brinda cenas con vistas panorámicas. El Centro Internacional das Artes José de Guimarães es referencia en arte actual, mientras que el Museu de Alberto Sampaio muestra trabajos en oro y madera dorada.

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Quienes buscan experiencias vinícolas pueden salir a la Quinta de Covela y, con reserva, acceder a degustaciones y clases de cocina. Condé Nast Traveler señala que Guimarães resulta ideal para quienes desean historia y autenticidad.

9. Ohrid (Macedonia del Norte)

Ohrid, en Macedonia del Norte, se ubica junto a uno de los lagos más antiguos y profundos de Europa, compartido con Albania (REUTERS/Ognen Teofilovski)
Ohrid, en Macedonia del Norte, se ubica junto a uno de los lagos más antiguos y profundos de Europa, compartido con Albania (REUTERS/Ognen Teofilovski)

La ciudad de Ohrid, en Macedonia del Norte, está situada junto a uno de los lagos más antiguos y profundos de Europa, compartido con Albania. Apodada la “Galápagos europea” por su biodiversidad, es patrimonio de la UNESCO y reúne naturaleza y legado bizantino.

Las mañanas se disfrutan en playas como Potpesh o Kaneo, seguidas de paseos por el malecón y calles adoquinadas. Destacan la iglesia de San Juan en Kaneo, la fortaleza del zar Samuel y el antiguo teatro macedonio, con vistas sobre el lago.

La gastronomía brilla en locales y establecimientos frente al agua. Un paseo en barco hasta el monasterio de San Naum es recomendable si se dispone de tiempo. Según expertos consultados por Condé Nast Traveler, Ohrid combina vida lacustre, historia y autenticidad.

8. Tesalónica (Grecia)

Tesalónica (Grecia)
Tesalónica es la segunda ciudad de Grecia y mantiene una identidad propia fuera de la sombra de Atenas

A orillas del mar Egeo, Tesalónica es la segunda ciudad de Grecia y mantiene una identidad propia, fuera de la sombra de Atenas. Destaca por su gastronomía, reconocida por la UNESCO en 2021, y una atmósfera juvenil y creativa.

El pasado se refleja en foros romanos conservados, frescos en la Rotonda y baños otomanos. Su legado multicultural, visible en la arquitectura, incluye la huella de la que fue la mayor comunidad judía de Europa en el siglo XX.

El ritmo relajado de Tesalónica es tan característico que los atenienses lo denominan “halara”. Condé Nast Traveler destaca que la ciudad es perfecta para quienes buscan gastronomía sobresaliente, historia y vida cotidiana genuina.

7. Innsbruck (Austria)

Innsbruck, en los Alpes austríacos, ofrece una propuesta turística variada que suele quedar opacada por Viena y Salzburgo (REUTERS/Leonhard Foeger)
Innsbruck, en los Alpes austríacos, ofrece una propuesta turística variada que suele quedar opacada por Viena y Salzburgo (REUTERS/Leonhard Foeger)

En los Alpes austríacos, Innsbruck permanece a menudo eclipsada por Viena y Salzburgo, aunque su oferta es variada y atractiva. Es referencia para deportes de invierno, con el trampolín de saltos de esquí Bergisel, diseñado por Zaha Hadid, y rutas de senderismo en la Nordkette con vistas al valle.

A ello se suman hoteles destacados y visitas especiales en la factoría Swarovski. El ambiente cosmopolita lo completan museos y propuestas culturales. Según Condé Nast Traveler, Innsbruck sorprende tanto por sus actividades deportivas como por el arte y la relajación en plena montaña.

6. Mostar (Bosnia y Herzegovina)

Mostar, en Bosnia y Herzegovina, destaca por la fusión de arquitectura austrohúngara y otomana (REUTERS/Amel Emric)
Mostar, en Bosnia y Herzegovina, destaca por la fusión de arquitectura austrohúngara y otomana (REUTERS/Amel Emric)

Mostar, en Bosnia y Herzegovina, fascina con su fusión arquitectónica austrohúngara y otomana. El puente Stari Most, su principal símbolo, une dos orillas cargadas de historia.

La gastronomía tradicional incluye dolma, sarma y pan fresco, servidos junto a la bebida nacional rakija. La vida transcurre tranquila a orillas del río.

En palabras recogidas por Condé Nast Traveler, la hospitalidad y el ambiente de Mostar invitan a prolongar la visita por su autenticidad y la serenidad a la orilla del Neretva.

5. Aalesund (Noruega)

Aalesund (Noruega)
Aalesund se alza sobre varias islas en la costa de Noruega, entre el Atlántico y montañas escarpadas

En la costa de Noruega, Aalesund se alza sobre varias islas, limitando con el Atlántico y montañas escarpadas. Tras el incendio de 1904, la reconstrucción impulsada por el emperador de Alemania otorgó a la ciudad un marcado estilo modernista.

El puerto y las calles venden pescado y mariscos frescos, impregnando el ambiente de aromas marinos. El contraste entre mar y montaña define su atractivo principal.

Condé Nast Traveler destaca que el tamaño compacto y la arquitectura de Aalesund la convierten en parada ideal para quienes buscan rutas alejadas de los grandes circuitos turísticos noruegos.

4. Gotemburgo (Suecia)

Gotemburgo (Suecia)
Gotemburgo está ubicada en la costa oeste de Suecia y es la segunda ciudad del país

Ubicada en la costa oeste de Suecia, Gotemburgo es la segunda ciudad del país y sobresale en calidad de vida. La oferta gastronómica va desde restaurantes reconocidos hasta cafés junto al muelle, con bocadillos de camarón como especialidad local.

Las propuestas culturales integran el parque de esculturas Pilane, festivales independientes y el museo World of Volvo. Quienes prefieren la naturaleza pueden tomar un ferri al archipiélago y explorar islas con casas de madera y baños en aguas frías.

Según Condé Nast Traveler, los safaris de algas ofrecen una experiencia culinaria original y enriquecen la visita para viajeros activos y curiosos.

3. Herceg Novi (Montenegro)

Herceg Novi (Montenegro)
Herceg Novi se sitúa en la entrada de la Bahía de Kotor, en Montenegro

En Montenegro, Herceg Novi se sitúa en la entrada de la Bahía de Kotor y funciona como base apacible a diferencia del ajetreo de Dubrovnik, distante una hora. Entre sus atractivos figuran hoteles de lujo y bodegas cercanas.

La posición permite realizar excursiones de un día a Kotor y Perast, regresando a una localidad menos condicionada por la llegada de cruceros. Condé Nast Traveler subraya que la creciente inversión y el ritmo pausado de Herceg Novi facilitan explorar la región con comodidad.

2. Liubliana (Eslovenia)

Liubliana (Capital de Eslovenia)
Liubliana, capital de Eslovenia, se consolida como una base turística para recorrer el país (Crédito: Fernando Stankuns / Flickr)

Liubliana, capital de Eslovenia, se presenta manejable y agradable, con restaurantes junto al río y un castillo en lo alto. Desde la ciudad, es sencillo llegar a enclaves naturales como el lago Bled, Bohinj, las cuevas de Postojna o las cumbres de los Alpes Julianos.

La escena gastronómica excede las expectativas y las conexiones aéreas son eficaces. Condé Nast Traveler indica que Liubliana es idónea para estadías de tres o cuatro noches y actuar como centro de rutas por Eslovenia o países vecinos.

1. Verona (Italia)

Verona (Italia)
Verona se destaca en el norte de Italia como un destino de contrastes para visitas cortas

En el norte de Italia, Verona destaca como destino de contrastes, perfecto para visitas cortas y quienes desean sumergirse en la vida local italiana. Es famosa por su arquitectura, el coliseo donde aún se celebran óperas y la tradición literaria ligada a Shakespeare.

La región vinícola de Amarone, cercana, permite completar la experiencia con excursiones rurales y catas de vino. Para los especialistas consultados por Condé Nast Traveler, Verona resulta una sorpresa gratificante para quienes valoran historia viva, cultura y viñedos próximos a la ciudad.

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