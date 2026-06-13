Tyra Banks demanda a Netflix por la reveladora docuserie de ‘America’s Next Top Model’

La demanda afirma que la edición del documental construyó una imagen falsa sobre el papel de Banks en uno de los episodios más polémicos del programa.(Netflix)

Tyra Banks presentó el sábado 13 de junio una demanda por difamación contra Netflix, en la que acusa a la plataforma de haber manipulado su participación en Reality Check: Inside America’s Next Top Model, la docuserie de tres partes que examina la historia y las polémicas del reality de moda que ella creó y produjo durante más de una década.

Según la demanda revisada por People, la exsupermodelo cuestiona que se omitieran fragmentos significativos de su entrevista de tres horas y media, de la cual solo se emitieron 16 minutos. Banks sostiene que sus declaraciones fueron “despojadas de contexto y reensambladas para sustentar una narrativa falsa y difamatoria que no guardaba relación con lo que ella realmente expresó”.

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La demanda acusa a los productores de utilizar “edición selectiva, omisión deliberada y manipulación quirúrgica de metraje continuo” para transmitir la idea de que “la señora Banks permitió a sabiendas que una concursante fuera agredida sexualmente en su programa, explotó el trauma de esa concursante en busca de audiencia y luego ni siquiera pudo recordarlo cuando se le preguntó”.

“Esa narrativa sobre la señora Banks es un falsedad completa que Netflix transmitió a una audiencia global de millones de personas”, señala el documento judicial.

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Reality Check: Inside America’s Next Top Model reabrió el debate sobre las decisiones y controversias detrás del famoso reality de moda. (IMBD/The CW)

Una docuserie que expuso las controversias de America’s Next Top Model

Reality Check: Inside America’s Next Top Model, estrenada el 16 de febrero de 2026, revisó los momentos más polémicos del reality, emitido entre 2003 y 2018 en UPN, The CW y VH1. El especial incluyó testimonios de Banks, los productores ejecutivos Ken Mok y Jay Manuel, los exintegrantes del jurado Miss J. Alexander y Nigel Barker, así como de varias exconcursantes.

Entre los relatos más impactantes estuvo el de Shandi Sullivan, quien participó en la segunda temporada del programa en 2004 y llegó al top 3 antes de un viaje grupal a Italia.

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Sullivan contó que, después de un día de castings y sin haber comido, las concursantes cenaron con hombres locales que las habían ayudado a trasladarse durante el rodaje. Según su testimonio, consumió dos botellas de vino y después perdió parcialmente el conocimiento.

Durante años, el programa presentó el incidente de Shandi Sullivan como una historia de infidelidad y no como una presunta agresión sexual.(Netflix)

“Solo recuerdo pequeños detalles. Él me arrojó a la ducha y después solo estaba sentada en la ducha. Y luego estábamos en la cama. Estuve inconsciente durante mucho rato. Ni siquiera sentí el sexo, solo sabía que estaba ocurriendo. Y luego me desmayé”, recordó.

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La exconcursante afirmó que, en ese estado, no podía otorgar consentimiento y cuestionó que el equipo del programa no interviniera. Sin embargo, cuando el episodio se emitió originalmente, la producción presentó el hecho como una historia de infidelidad debido a que Sullivan mantenía una relación sentimental con su entonces novio.

El programa mostró posteriormente la llamada que la concursante realizó a su pareja para contarle lo ocurrido, una escena que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia de America’s Next Top Model.

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En el documental de Netflix, la respuesta de Banks fue notablemente esquiva “Es un poco difícil para mí hablar sobre la producción porque ese no es mi territorio”.

Sullivan cuestionó que el equipo de producción no interviniera durante la situación que ella describió en la docuserie.(Netflix)

La demanda presentada por la exconductora se centra en este episodio y sostiene que ella nunca fue informada por los realizadores del documental sobre las declaraciones de Sullivan antes de su entrevista.

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“Los demandados editaron la serie de Netflix para que pareciera que la señora Banks sabía que le estaban preguntando sobre una agresión sexual y que estaba intentando deliberadamente evadir el tema”, señala la demanda.

“La señora Banks desea que alguien involucrado en la serie de Netflix le hubiera contado lo que la señora Sullivan les compartió. Pero eligieron deliberadamente no hacerlo”, añade el documento.

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La demanda también indica que “la señora Banks respeta la perspectiva de la señora Sullivan y el valor que se necesita para que ella y otras personas den un paso al frente”.

La creadora de America’s Next Top Model busca una compensación por daños económicos y perjuicios a su reputación (Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS)

La exconductora del reality solicita una compensación por la pérdida de futuras oportunidades comerciales, pérdida de ingresos empresariales y otros daños económicos que se determinarán durante el juicio.

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Además, Banks afirma que la docuserie causó “un daño significativo a la marca personal que ha trabajado durante décadas para construir y mantener en todo el mundo”. Como ejemplo, sostiene que las calificaciones en línea de su negocio de helados en Sídney, SMiZE & DREAM, disminuyeron después del estreno del documental.

Netflix no ha realizado comentarios públicos sobre la demanda.