La sorpresa de BTS para Argentina: su último concierto en Buenos Aires llegará a los cines del mundo

BTS realizará su esperado debut como grupo en Argentina con tres conciertos completamente agotados en el Estadio Único de La Plata. (Composición/BIGHIT Music)

La celebración por los 13 años de BTS llegó con una sorpresa que nadie esperaba. Durante la transmisión en cines del concierto BTS WORLD TOUR ARIRANG IN BUSAN: LIVE VIEWING, el grupo surcoreano anunció que uno de sus próximos shows en Argentina tendrá una emisión especial en salas de cine de distintos países.

El anuncio ocurrió el sábado 13 de junio de 2026, una fecha significativa para BTS y ARMY, pues coincide con el aniversario de su debut en 2013. Miles de fanáticos acudieron a las salas para ver en directo el espectáculo desde el Estadio Asiad de Busan, en Corea del Sur, pero los últimos minutos de la proyección guardaban una noticia inesperada.

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Al finalizar el concierto, apareció en pantalla el mensaje: “Otro Live Viewing llegará el 24 de octubre… desde Buenos Aires”.

Poco después, quienes escanearon el código QR mostrado en los cines accedieron a la confirmación oficial: “BTS WORLD TOUR ARIRANG LIVE VIEWING — 24 de octubre de 2026 — En vivo desde Buenos Aires — En cines alrededor del mundo”.

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Así fue el anuncio sorpresa de BTS tras la proyección de su concierto en Busan (Captura de redes sociales)

La noticia desató un inevitable furor entre los seguidores argentinos, quienes interpretaron esta elección como un reconocimiento a la pasión que caracteriza al público de este país. Después de años de acompañar los conciertos del grupo desde una sala de cine o desde sus casas, ahora serán ellos quienes estarán frente al escenario mientras millones de personas en otras naciones siguen la experiencia en la gran pantalla.

En redes sociales, las reacciones aparecieron de inmediato. Una fan escribió: “Decidieron transmitir lo que va a ser uno de los mejores conciertos del mundo. No están preparados para lo que les espera”.

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Otro de los mensajes más compartidos expresó: “Tantos países para hacer Live Viewing y los BTS decidieron hacer uno acá en ARGENTINA, mi país adorado, después de hacer solamente en su propio país y en Japón”.

Los seguidores argentinos celebraron en redes sociales que su país haya sido seleccionado para una transmisión mundial del tour ARIRANG. (Captura de redes sociales)

Más fanáticos celebraron esta decisión y la relacionaron con la visita inédita que Jin realizó a Argentina en 2022. “Si BTS eligió Buenos Aires para transmitir el concierto sin nunca haber venido es porque Seokjin contó cosas positivas de este país, no tengo dudas”, comentó una ARMY.

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El público argentino, reconocido internacionalmente por su pasión en los conciertos, será parte central de la nueva experiencia global de BTS. (Captura de redes sociales)

La etapa sudamericana del tour ARIRANG

Desde el 9 de abril de este año, los siete integrantes de BTS comenzaron a recorrer el mundo con su tour ARIRANG. Se trata de la gira más grande de un artista coreano hasta la fecha, con 34 ciudades y 85 conciertos previstos entre 2026 y 2027. La serie de espectáculos acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, publicado el pasado 20 de marzo.

El disco reúne 14 canciones y representa las raíces de la boyband, además de las emociones y experiencias que sus siete miembros (RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook) vivieron durante el último año.

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La etapa sudamericana del tour comenzará en Bogotá, Colombia, con conciertos el 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín. Después llegará a Lima, Perú, donde la alta demanda llevó a agregar una tercera fecha. Los Bangtan Boys se presentarán el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

El recorrido continuará en Santiago de Chile con tres espectáculos previstos para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional. Luego será el turno de Buenos Aires, ciudad que recibirá los primeros conciertos de BTS como grupo en Argentina los días 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata.

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BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN: LIVE VIEWING (BIGHIT Music)

La última de esas fechas tendrá un significado especial, pues el concierto del 24 de octubre será transmitido en vivo en salas de cine alrededor del mundo.

Como se mencionó, el paso de BTS por Argentina tiene un antecedente ligado a Jin. El integrante visitó Buenos Aires el 28 de octubre de 2022 para interpretar por primera vez su canción solista “The Astronaut” como invitado especial de Coldplay en uno de los conciertos de la gira Music of the Spheres en el Estadio Monumental. Fue también su última actividad musical antes de ingresar al servicio militar.

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La expectativa por el Live Viewing también está relacionada con la fama internacional del público argentino. Diversos artistas han destacado la intensidad de sus espectadores y la manera en que transforman los conciertos en una extraordinaria experiencia colectiva. Entre ellos se encuentra Chris Martin, quien explicó que su banda eligió al país para grabar sus películas de conciertos porque considera al público de Buenos Aires como uno de los mejores del mundo.