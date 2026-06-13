Keir Starmer llamó a Donald Trump para ofrecerle apoyo y respaldar un acuerdo de paz con Irán

Ambos líderes acordaron mantener el contacto y previeron reunirse en la cumbre del G7 en Évian, Francia (Kevin Lamarque / Reuters)

El primer ministro británico, Keir Starmer, llamó a Donald Trump, para ofrecerle su apoyo y plantear la necesidad de una paz duradera tras el anuncio de un inminente acuerdo entre Washington y el régimen de Irán destinado a reabrir el estrecho de Ormuz y bloquear el acceso de Teherán a armas nucleares.

Starmer transmitió que el Reino Unido participará en la implementación del acuerdo y sostuvo que el proceso debe traducirse en estabilidad sostenida. También reafirmó su intención de coordinar con socios internacionales. Ambos líderes acordaron mantener el contacto y previeron una reunión durante la cumbre del G7 en Évian, Francia, para consolidar respaldos a la hoja de ruta.

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Trump anunció en esta jornada en Truth Social la inminente firma de un acuerdo con Irán para este domingo.

“Está previsto que el acuerdo se firme mañana e inmediatamente después de su firma el estrecho de Ormuz estará abierto a todos”, señaló.

El mandatario afirmó que el pacto impediría a Irán obtener armas nucleares “por cualquier medio” y lo contrastó con el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) de 2015, al que responsabilizó por la proliferación en la región.

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“Mi acuerdo con Irán es lo opuesto exacto, un muro contra cualquier arma nuclear. De hecho, ya no quieren ni tendrán una, ni por compra, desarrollo u otro medio”, afirmó.

El presidente estadounidense aseguró que el acuerdo no incluirá transferencias económicas hacia Teherán y recordó pagos realizados durante administraciones anteriores. También sostuvo que la vigilancia y el control militar seguirán bajo mando estadounidense y que, si fuera necesario, su Ejército retiraría y destruiría material nuclear.

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Donald Trump anunció la inminente firma digital de un pacto con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz (Europa Press)

El proceso incluyó la mediación de Pakistán, señalado como principal intermediario entre Washington y Teherán, y la colaboración de Qatar, Egipto y Turquía. El Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní confirmó que habría una firma preliminar electrónica, tras meses de conversaciones. El ministro paquistaní y su homólogo saudí celebraron el avance y expresaron su expectativa de que el acuerdo aporte estabilidad regional.

En contraste, el régimen iraní, a través del portavoz de su Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, adoptó una postura cautelosa y negó que la firma fuera a producirse en el plazo anunciado por Washington. Sostuvo que quedan detalles por definir antes de la formalización y que el objetivo inmediato es poner fin a la guerra, sin que la cuestión nuclear forme parte de este primer entendimiento.

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En el estrecho de Ormuz, Irán denunció un ataque contra un buque que intentaba cruzar sin autorización, mientras Estados Unidos reportó el uso de drones iraníes en la zona. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a las embarcaciones a obedecer las órdenes de las fuerzas estadounidenses para mantener la seguridad y advirtió que no tolerará violaciones del bloqueo marítimo ni tráfico ilícito de petróleo iraní.

Marco Rubio instó a todas las embarcaciones a obedecer las órdenes de las fuerzas estadounidenses en el estrecho de Ormuz (Reuters)

Fuentes diplomáticas señalaron que la firma virtual sería el desenlace de casi tres meses de negociaciones reservadas entre la administración Trump y el régimen de los ayatolás, con participación de actores de Oriente Medio.

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(Con información de EFE)