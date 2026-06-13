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Qué objetos puedes ingresar y cuáles están prohibidos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el Mundial 2026

Medidas inéditas de control y regulaciones para artículos personales regirán durante todo el certamen internacional

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La FIFA aplicará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey un control de acceso con bolsas transparentes durante los partidos del Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)
La FIFA aplicará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey un control de acceso con bolsas transparentes durante los partidos del Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

Brasil y Marruecos abrirán este sábado 13 de junio una serie de ocho partidos del Mundial en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde la FIFA aplicará un control de acceso con bolsas transparentes y un listado de objetos prohibidos para agilizar la entrada y reforzar la seguridad durante la competición.

La regla central para el público es que solo se permite ingresar con bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC de hasta 30 cm x 30 cm x 15 cm. Según la FIFA, el objetivo es que el personal de seguridad pueda verificar el contenido a simple vista, sin abrir el bolso, y reducir demoras en los ingresos.

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Se autoriza el ingreso con bolsos de mano pequeños o carteras del tamaño aproximado de una mano, aunque no sean transparentes, siempre que no superen 11 cm x 16,5 cm. Mochilas, bolsos opacos, carteras grandes y bolsas para cámaras quedan, en términos generales, excluidos del acceso.

Bolsos, dimensiones y la regla del “debajo del asiento”

La FIFA excluye del ingreso al Estadio Nueva York Nueva Jersey mochilas, bolsos opacos, carteras grandes y artículos que no puedan guardarse debajo del asiento (REUTERS/Bing Guan)
La FIFA excluye del ingreso al Estadio Nueva York Nueva Jersey mochilas, bolsos opacos, carteras grandes y artículos que no puedan guardarse debajo del asiento (REUTERS/Bing Guan)

La FIFA indicó que esta política de bolsas transparentes se aplica en sus estadios y que los poseedores de entradas que intenten entrar con artículos no permitidos pueden verse obligados a depositarlos o deshacerse de ellos antes de pasar los controles.

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La recomendación operativa es asistir con lo mínimo indispensable para evitar retenciones en los accesos y reducir obstáculos en pasillos y tribunas que compliquen los procedimientos de seguridad.

La restricción no se limita al tipo de bolso. También quedan fuera los objetos grandes cuya suma de largo, ancho y alto supere los 75 cm, así como cualquier artículo que no pueda guardarse debajo de un asiento.

La normativa define un listado de exclusiones que abarca desde armas hasta artículos cotidianos que podrían convertirse en proyectiles dentro de una tribuna.

Armas, punzantes y objetos que puedan convertirse en proyectiles

El listado de objetos prohibidos en el Mundial 2026 incluye armas, munición, objetos punzantes, gas pimienta, pistolas Taser y otros elementos que puedan usarse como proyectiles (REUTERS/Shannon Stapleton)
El listado de objetos prohibidos en el Mundial 2026 incluye armas, munición, objetos punzantes, gas pimienta, pistolas Taser y otros elementos que puedan usarse como proyectiles (REUTERS/Shannon Stapleton)

Entre los elementos vetados figuran armas de cualquier tipo, incluidas las de autodefensa, munición, piezas de armas de fuego, objetos punzantes o cortantes y dispositivos de incapacitación eléctrica como pistolas Taser y pistolas paralizantes. También se prohíben gas pimienta y otros irritantes químicos.

La lista incluye explosivos, detonadores y cualquier objeto que contenga u oculte esos materiales. La FIFA prohíbe artículos que puedan utilizarse como arma, para cortar, apuñalar o lanzarse como proyectil, incluidos paraguas de golf o de playa, cascos de motocicleta y cascos de seguridad.

La normativa excluye herramientas de trabajo y equipos de protección corporal. Los corsés y elementos de soporte quedan sujetos a autorización previa con receta médica. En el mismo apartado aparecen chalecos antibalas y artículos usados en artes marciales o deportes extremos.

Quedan prohibidos cascos y accesorios diseñados para ocultar la identidad, con excepción de tocados religiosos, mascarillas médicas y protectores faciales.

La cobertura facial deberá retirarse si los organizadores lo solicitan para controles de acceso o seguridad. La restricción alcanza a cualquier elemento de disfraz que impida identificar a la persona.

Líquidos, comida e inflamables: qué no pasa el control y qué excepciones existen

El control de seguridad del Estadio Nueva York Nueva Jersey no permite líquidos de más de 100 ml, bebidas alcohólicas, alimentos externos ni materiales inflamables, salvo excepciones médicas y para bebés (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)
El control de seguridad del Estadio Nueva York Nueva Jersey no permite líquidos de más de 100 ml, bebidas alcohólicas, alimentos externos ni materiales inflamables, salvo excepciones médicas y para bebés (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

El reglamento prohíbe el ingreso de materiales que puedan generar humo, calor o llamas, como encendedores, fósforos, fuegos artificiales, bengalas, bombas de humo, gases comprimidos y licuados, sólidos combustibles, sustancias venenosas, oxidantes y peróxidos orgánicos.

Los cigarrillos y los dispositivos electrónicos para fumar pueden portarse, pero no usarse dentro del estadio.

También quedan fuera materiales tóxicos, radiactivos, cáusticos o corrosivos, además de latas de aerosol, pinturas, rotuladores permanentes de gran tamaño y recipientes con sustancias nocivas para la salud o altamente inflamables. A esa categoría se suman cilindros de aerosol, termos y frascos de cualquier tipo.

En cuanto a líquidos, la regla general fija un umbral: salvo excepciones, cualquier líquido superior a 100 ml está prohibido. Tampoco se permite ingresar bebidas alcohólicas ni otros líquidos con alcohol, salvo los adquiridos y consumidos en las zonas designadas del estadio, bajo las normas adicionales que impongan los organizadores.

La normativa contempla excepciones limitadas: desinfectante de manos de hasta 100 ml, leche infantil y agua esterilizada en envases de hasta 1 litro por niño, y líquidos de hasta 500 ml por razones médicas.

En esos casos, la FIFA exige certificado médico en inglés, francés o español y la presencia de la persona a la que están destinados.

Los alimentos tampoco pueden ingresar, salvo si fueron comprados dentro del estadio o si son necesarios por razones médicas, para bebés o para niños pequeños dentro del límite de 1 litro por niño. Si el motivo es médico, el ingreso también exige certificado en inglés, francés o español y la presencia del destinatario.

La prohibición incluye drogas, estupefacientes o estimulantes de cualquier clase, con excepción de sustancias necesarias por razones médicas acreditadas del mismo modo.

El reglamento también aclara que cualquier objeto que, a juicio exclusivo de los organizadores, comprometa la seguridad pública, cause molestias o perjudique la reputación de la competición los organizadores podrán rechazarlo en el acceso.

Artículos deportivos, movilidad personal y otros objetos no admitidos

El reglamento del Mundial 2026 también prohíbe artículos deportivos, cochecitos de bebé, bicicletas, patinetes, animales no asistenciales y grandes cantidades de papel o materiales en polvo (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
El reglamento del Mundial 2026 también prohíbe artículos deportivos, cochecitos de bebé, bicicletas, patinetes, animales no asistenciales y grandes cantidades de papel o materiales en polvo (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Los artículos deportivos no pueden entrar, salvo la ropa. La restricción alcanza a balones inflables de cualquier tamaño, dardos y frisbees, además de globos y otros objetos inflados o inflables, con una única excepción: balones de fútbol desinflados comprados el día del partido en una sede de la FIFA.

También quedan excluidos cochecitos de bebé, bicicletas, patines en línea, monopatines, patinetes eléctricos y patinetes. Tampoco se admite el ingreso de cantidades significativas de papel o rollos de papel, ni de materiales en polvo, harina o sustancias similares, salvo pequeños productos de maquillaje como polvos compactos, sombras, colorete, pintalabios y brillo labial.

La norma prohíbe además el ingreso de animales, salvo los animales de servicio.

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