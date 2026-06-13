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Una multitud se congregó en las calles de Tel Aviv en el regreso del desfile del orgullo LGTBI tras dos años de suspensión

La municipalidad definió el desfile como “uno de los eventos públicos más grandes e importantes que se celebran en Israel”

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Se estima que más de 100.000 personas participaron del desfile del Orgullo en Tel Aviv

Más de 100.000 personas se concentraron en las calles de Tel Aviv para asistir al primer desfile del orgullo LGTBI celebrado en esa ciudad en dos años. Las cifras oficiales del Ayuntamiento de Tel Aviv confirmaron una convocatoria masiva a lo largo de la zona costera: los asistentes desplegaron banderas multicolores y pancartas a favor de la igualdad mientras avanzaron con música de carros alegóricos y un operativo policial reforzado.

El Ayuntamiento de Tel Aviv informó que el evento volvió a realizarse tras dos años sin desfile por cancelaciones vinculadas a la guerra en Gaza y al conflicto armado del año pasado con el régimen de Irán. La marcha partió desde Gordon Beach y llegó al parque Charles Clore, donde se organizó una fiesta multitudinaria, con participación de organizaciones sociales, artistas y colectivos LGTBI.

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El evento transcurrió bajo estrictas medidas de seguridad. La policía desplegó más de 1.000 agentes, instaló controles en los accesos y revisó a los asistentes.

La municipalidad definió el desfile como “uno de los eventos públicos más grandes e importantes que se celebran en Israel”.

Tel Aviv volvió a celebrar el desfile del Orgullo después de dos años de suspensiones

Durante la jornada, la policía detuvo a un hombre de 37 años, oriundo de Haifa, sospechoso de planear actos violentos contra participantes del orgullo. Las fuerzas de seguridad indicaron que lo identificaron a partir de mensajes amenazantes en redes sociales.

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Muchos jovenes estaban muy emocionados en esta gigantesca marcha (Reuters)
Muchos jovenes estaban muy emocionados en esta gigantesca marcha (Reuters)

El desfile recuperó su formato habitual, con ocho carros alegóricos patrocinados por empresas y organizaciones. Hubo espectáculos de Neta Barzilai, ganadora de Eurovisión en 2018, quien presentó la canción oficial del orgullo 2026 junto a Nibar Znati.

La asistencia de más de 100.000 personas contrastó con registros de años anteriores: 250.000 en 2019 y 150.000 en 2023, antes del ataque de Hamas y la escalada de conflictos regionales. Pese al descenso, el ambiente festivo se sostuvo con pistolas de agua, burbujas y abanicos con los colores del arcoíris.

Jóvenes llegados de distintos rincones del mundo participaron en esta histórica marcha, donde la alegría dominó cada tramo del recorrido. Abrazos, festejos y lágrimas de emoción se mezclaron en un mismo espacio, generando un ambiente cargado de felicidad compartida.

Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
El desfile del orgullo LGTBI reunió a miles en la costa de Tel Aviv, en una edición marcada por la reanudación de la marcha tras la guerra en Gaza y la ofensiva con Irán

Tel Aviv, reconocida por su carácter liberal, se define por su vida junto al mar, su pujante escena tecnológica y gastronómica, el arte, la arquitectura Bauhaus y una cultura urbana laica, en marcado contraste con la espiritualidad tradicional de Jerusalén.

La energía que recorrió las calles de Tel Aviv dejó una huella profunda en quienes participaron y observaron la marcha. El orgullo, la diversidad y los sueños de futuro se fundieron en un mismo latido colectivo, abriendo paso a nuevas historias y vínculos entre desconocidos. El brillo de esa jornada no solo iluminó la ciudad, sino que también transmitió un mensaje de coraje y dignidad a comunidades de todo el mundo que siguen celebrando la libertad y la igualdad.

El espíritu del orgullo LGTBI se extendió más allá de Israel, con celebraciones y desfiles vibrantes en ciudades como Viena, Bucarest y otras capitales europeas.

Las mejores fotos de la fiesta del Orgullo LGTBI en Tel Aviv

Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
Más de 100.000 personas salieron a las calles de Tel Aviv para participar en el primer desfile del orgullo LGTBI tras dos años de suspensión por conflictos armados
Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
Tel Aviv vivió su primera marcha del orgullo LGTBI desde 2024, luego de dos años de cancelaciones por la situación bélica en la región
Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
Banderas arcoíris, pancartas políticas y música inundaron las playas de Tel Aviv durante el multitudinario desfile del orgullo LGTBI
Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
Grupos de todos los países participaron de esta emocionante marcha (Fuente)
Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
La fuerza de seguridad de la municipalidad estuvieron revisando la marcha (Fuente)
Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
Muchas pancartas se lucieron en la marcha (Fuente)
La energía que recorrió las calles de Tel Aviv dejó una huella profunda en quienes participaron y observaron la marcha (Reuters)
La energía que recorrió las calles de Tel Aviv dejó una huella profunda en quienes participaron y observaron la marcha (Reuters)
Carros alegóricos, drag queens y activistas llenaron de vida el paseo marítimo de Tel Aviv en una jornada histórica para el colectivo LGTBI (Reuters)
Carros alegóricos, drag queens y activistas llenaron de vida el paseo marítimo de Tel Aviv en una jornada histórica para el colectivo LGTBI (Reuters)
Muchos grupos de policias estuvieron en la marcha trabajando para que no ocurra ningun altercado (Reuters)
Muchos grupos de policias estuvieron en la marcha trabajando para que no ocurra ningun altercado (Reuters)
Muchos jovenes se reunieron via las redes sociales para llevar a cabo esta fiesta (Reuters)
Muchos jovenes se reunieron via las redes sociales para llevar a cabo esta fiesta (Reuters)
Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
El desfile del orgullo en Tel Aviv reflejó el espíritu festivo
Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
Cada vez mas ciudadanos llegaban a la marcha con mucha felicidad
Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
Muchas banderas de Israel se lucieron en la marcha (Fuente)
La felicidad fue la emoción que mas se trasmitió en la fiesta (Reuters)
La felicidad fue la emoción que mas se trasmitió en la fiesta (Reuters)
Ciudadanos de todo el mundo participaron de la fiesta y muchos de ellos lo observaron desde sus balcones (Reuters)
Ciudadanos de todo el mundo participaron de la fiesta y muchos de ellos lo observaron desde sus balcones (Reuters)
Israel fue uno de los tantos países que llevaron a cabo esta fiesta (Reuters)
Israel fue uno de los tantos países que llevaron a cabo esta fiesta (Reuters)
La marcha de este año trasmitió la felicidad por la inclusión en el país (Reuters)
La marcha de este año trasmitió la felicidad por la inclusión en el país (Reuters)
Desfile del Orgullo Tel Aviv Israel
El orgullo LGTBI en Tel Aviv reunió a activistas, organizaciones sociales y ciudadanos de todas las edades

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