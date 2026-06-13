Accidente de helicóptero en un aeropuerto de Florida deja cuatro personas hospitalizadas

Un accidente de helicóptero en Pembroke Pines dejó a cuatro personas hospitalizadas el sábado por la mañana en el Aeropuerto North Perry (Policía de Pembroke Pines )

Hospitalizaron a cuatro personas el sábado por la mañana tras un accidente de helicóptero en Pembroke Pines, Florida, en los terrenos del Aeropuerto North Perry, informó el Departamento de Bomberos de Pembroke Pines.

Según el informe de los bomberos, la prioridad inicial fue confirmar que no hubiera personas atrapadas. Al llegar, los paramédicos hallaron a los cuatro ocupantes fuera del helicóptero y de pie; aunque presentaban lesiones, podían caminar por sus propios medios, por lo que iniciaron la evaluación médica en el lugar.

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El departamento precisó que en el helicóptero viajaban el piloto y tres pasajeros. Tras la primera valoración, los equipos trasladaron a los pacientes al Hospital Regional Memorial para estudios y controles; permanecen estables.

De acuerdo con el parte, las heridas "no parecen ser graves", y los equipos de emergencia mantuvieron el operativo mientras evaluaban el lugar del impacto y el estado de la aeronave.

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El accidente ocurrió en el extremo este de la ciudad, cerca del Campus Sur de Broward College, dentro del perímetro del el aeródromo, un aeródromo local con actividad de aviación general. Por el momento, las autoridades no informaron el punto exacto de despegue, el destino previsto del vuelo ni si el incidente se produjo durante una maniobra de despegue o aterrizaje o por factores externos.

El operativo y el estado de los heridos

Investigación en curso

La causa del siniestro permanece bajo investigación, según el departamento.

Tampoco se informó la matrícula del helicóptero ni a qué operador pertenecía. Las autoridades no informaron daños a terceros en tierra ni confirmaron si hubo afectación a otras áreas del el aeródromo durante el operativo.

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Noticia en desarrollo.