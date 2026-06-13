Estados Unidos

El jugador de la NBA James Harden es arrestado por tenencia ilegal de un arma

El basquetbolista quedó en libertad bajo fianza de USD 100, con prohibición de poseer armas y obligación de someterse a análisis de orina aleatorios

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La acusación contra James Harden sostiene que un agente vio un arma de fuego a la vista sobre el asiento de su vehículo y sin funda (REUTERSDale Zanine-Imagn Images).
La acusación contra James Harden sostiene que un agente vio un arma de fuego a la vista sobre el asiento de su vehículo y sin funda (REUTERSDale Zanine-Imagn Images).

El escolta de los Cleveland Cavaliers James Harden, de 36 años, fue arrestado la madrugada del sábado en el condado de Harris, Texas, y quedó acusado de un delito menor por portación ilícita de armas. Deberá comparecer ante el tribunal el 22 de junio para la lectura de cargos, informaron NBC News, The Athletic y CBS Sports.

Según el documento de acusación, un agente observó un arma de fuego a la vista dentro del vehículo del jugador. La pistola estaba sobre el asiento del auto y no llevaba funda. La detención ocurrió a las 3:40. Harden fue fichado en la cárcel del condado de Harris a las 4:57 y recuperó la libertad bajo fianza.

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La fianza incluye restricciones inmediatas sobre armas, alcohol y drogas

La acusación sostiene que Harden portó el arma de forma “ilícita, intencional y consciente”. En Texas, la portación ilícita de armas suele encuadrarse como un delito menor de Clase A, castigado con hasta un año en una cárcel del condado y una multa de hasta USD 4.000.

La fianza del deportista se fijó en USD 100. Como condición, Harden no podrá poseer armas de fuego, municiones ni ninguna otra arma. A su vez, deberá someterse a análisis de orina aleatorios y tiene prohibido consumir alcohol, sustancias controladas, drogas o marihuana, salvo prescripción médica.

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Los Cavaliers señalaron en un comunicado, citado por NBC News, The Athletic y CBS Sports, que la franquicia estaba al tanto del arresto: “Estamos en contacto con James y con su representación y seguiremos de cerca las novedades a medida que estén disponibles”.

James Harden deberá comparecer ante el tribunal el 22 de junio para la lectura de cargos por el caso de portación ilícita de armas (REUTERS/Rick Osentoski-Imagn Images).
James Harden deberá comparecer ante el tribunal el 22 de junio para la lectura de cargos por el caso de portación ilícita de armas (REUTERS/Rick Osentoski-Imagn Images).

Antecedentes judiciales y civiles en la carrera de Harden

Harden llegó esta temporada a Cleveland. En su carrera, pasó por Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets y Houston Rockets. Fue elegido por el Oklahoma City Thunder con la tercera selección del draft de 2009 y fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) en 2018 con un promedio de 30,4 puntos, 8,8 asistencias y 5,4 rebotes.

De acuerdo con CBS Sports, no posee antecedentes penales ni historial de arrestos. Sin embargo, antes de esta detención, Harden había sido objeto de al menos una investigación policial y de varias demandas civiles, incluida una que sigue en curso, consignó The Athletic.

El mismo medio informó que en junio de 2025 una mujer demandó a Harden y a otras personas, y alegó que fue agredida sexualmente por un sobrino del jugador mientras estaba inconsciente en una fiesta de Año Nuevo en la casa de Harden en Houston.

En 2013, un seguidor de Los Angeles Lakers presentó una demanda civil contra Harden y afirmó que el jugador lo agredió a la salida de un club nocturno en West Hollywood, después de que gritó que Kobe Bryant era superior.

Harden ha sido objeto de al menos una investigación policial y de diversas demandas civiles, incluida una que sigue en curso (REUTERS/David Dermer-Imagn Images).
Harden ha sido objeto de al menos una investigación policial y de diversas demandas civiles, incluida una que sigue en curso (REUTERS/David Dermer-Imagn Images).

Asimismo, fue demandado por un fotógrafo luego de un altercado en un local de Hollywood, donde se lo acusó de agresión, lesiones y negligencia. El proceso judicial avanzó hasta el juicio, pero el jurado determinó que Harden no era responsable de los hechos.

Moses Malone Jr., hijo del reconocido pívot Karl Malone, demandó al jugador por presuntamente participar en la organización de una agresión en su contra en las afueras de un club nocturno en Houston por un desacuerdo en redes sociales en 2017. Harden rechazó esas acusaciones y, tras la revisión del caso por diferentes instancias judiciales, se concluyó que no existían pruebas suficientes para sustentar la demanda, que fue desestimada.

En 2018, las autoridades abrieron una investigación por acusaciones que señalaban a Harden por presuntamente tomar la muñeca de una mujer, arrebatarle el teléfono y romperlo en las inmediaciones de un club nocturno en Scottsdale, Arizona. Posteriormente, el caso fue remitido por la policía a la fiscalía, que decidió no presentar cargos. Esa decisión llevó al cierre del expediente.

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