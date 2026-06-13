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Muere el escalador viral “Spider-Man del Yemen” tras caer a un cráter volcánico

El hombre de 30 años era famoso en redes sociales por sus peligrosas acrobacias en paredes rocosas

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El clip muestra la caída de Al-Qa’qa’ bin Antar, conocido como el “Spider-Man del Yemen”, al interior del cráter volcánico Haradhat Damt. Las imágenes capturan el momento en que el joven realizaba acrobacias en una pared rocosa con inscripciones blancas (Redes sociales)

Al-Qa’qa’ bin Antar, conocido en internet como el “Spider-Man del Yemen”, murió el viernes 12 de junio tras caer al interior del cráter volcánico Haradhat Damt, ubicado en el distrito de Damt, en la provincia de Al Dhale, en el sur de Yemen. El joven realizaba una de sus acrobacias habituales cuando perdió el agarre y se precipitó al vacío.

Bin Antar —también identificado en medios locales como Qaqaa Antar al-Absi— se había ganado una considerable audiencia en redes sociales gracias a sus videos escalando paredes rocosas verticales sin ningún tipo de equipo de protección: sin cuerdas, sin arneses, sin casco.

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Su estilo temerario y su dominio del terreno volcánico le valieron el apodo de “Spider-Man”, en referencia al superhéroe arácnido de Marvel.

El influencer conocido como 'Spider-Man del Yemen' murió tras caer a un cráter volcánico
La tragedia ocurrió mientras realizaba una de sus habituales escaladas extremas sin equipo de seguridad. (Fotos: Redes sociales)

Al Jazeera informó que el accidente ocurrió el viernes mientras bin Antar escalaba el interior del cráter Haradhat Damt, una zona habitual de sus acrobacias. Testigos y registros locales indican que el joven perdió el equilibrio y cayó. Videos del momento circulan en redes sociales.

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La recuperación del cuerpo resultó una operación de alta complejidad. De acuerdo con la Agencia de Noticias de Yemen (Saba), equipos de Defensa Civil, incluidos buzos y unidades de rescate, trabajaron durante horas en condiciones adversas: terreno abrupto, gran profundidad del cráter y calor intenso en su interior. La operación duró aproximadamente 24 horas, según reportó Dexerto. El cuerpo fue recuperado el sábado 13 de junio.

El influencer conocido como 'Spider-Man del Yemen' murió tras caer a un cráter volcánico
El cuerpo quedó en una zona interna del cráter de acceso extremadamente complicado. (Fotos: Redes sociales)

Haradhat Damt es un hito natural en la ciudad antigua del distrito de Damt: se trata de una formación volcánica en la cima de una montaña al que se accede por una escalera metálica de más de 115 peldaños, con una profundidad interna de aproximadamente 120 metros, rodeado de paredes rocosas de pendiente pronunciada, según describió la agencia Khabar.

Más allá del impacto visual de sus videos, los medios locales revelaron una realidad dura detrás de sus hazañas. Yemen Online señala que bin Antar había declarado en alguna ocasión que la pobreza lo empujó a realizar escaladas peligrosas como una forma de generar ingresos. No obstante, sus actuaciones en el cráter habían generado alarma de residentes locales y observadores que alertaban sobre los riesgos que implicaba actuar sin equipos de seguridad en un entorno tan hostil.

El influencer conocido como 'Spider-Man del Yemen' murió tras caer a un cráter volcánico
El joven había convertido el cráter volcánico en uno de sus escenarios habituales de contenido. (Fotos: Redes sociales/Dexerto)

Tras el incidente, la autoridad local de la gobernación de Dhale reiteró sus llamamientos a todos los visitantes y aventureros para que extremen las precauciones y respeten las normas de seguridad al visitar sitios naturales y volcánicos peligrosos, con el objetivo de evitar que se repitan tragedias similares, según informó la Agencia Saba.

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