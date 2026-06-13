Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: cuándo será el sorteo para comprar entradas y cómo participar en la nueva tanda

Los Ángeles 2028 venderá en agosto la segunda tanda de entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos mediante un sorteo con franjas horarias (REUTERS/Lucy Nicholson)

Los organizadores de Los Ángeles 2028 anunciaron que la segunda tanda de entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 en Los Ángeles se venderá en agosto mediante un sorteo con franjas horarias.

Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse en el sorteo oficial, según informó el comité organizador.

El sistema asigna turnos de compra por correo electrónico y habilita el acceso a la plataforma solo dentro del horario indicado. La segunda fase incluye una preventa para titulares de Visa que cumplan los requisitos y un sorteo general posterior

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En ambos casos, LA28 definió fechas de notificación y ventanas de compra ya establecidas para esta etapa.

Según LA28 , el registro cierra el 22 de julio de 2026 .

La inscripción habilita el acceso a dos instancias: Preventa Visa : Notificaciones: 27 de julio de 2026 Ventas: 29 al 31 de julio de 2026 Sorteo general : Avisos: 6 y 7 de agosto de 2026 Compras: 10 al 20 de agosto de 2026

Según indicó la organización, quienes no obtengan turno en una instancia pasarán automáticamente a la siguiente.

Registro y traspaso automático desde la primera etapa

El registro para participar en la venta de entradas de Los Ángeles 2028 cierra el 22 de julio de 2026, según informó LA28 (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Según LA28, la fecha límite del 22 de julio de 2026 funciona como cierre administrativo para consolidar el padrón de participantes y programar el envío de turnos. El organizador remarcó que el acceso a la venta no será libre ni simultáneo: cada persona deberá ingresar dentro de la franja horaria asignada.

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De acuerdo con LA28, quienes ya se inscribieron en el primer sorteo y no obtuvieron plaza quedarán incorporados de manera automática a esta segunda ronda, lo que evita duplicar registros y sostiene un único listado de participantes por etapa, con turnos controlados para la compra.

La organización agregó que esta fase incluirá entradas para todos los deportes del programa olímpico y que habrá una “amplia gama de precios”, sin detallar valores en el anuncio de esta tanda. Según el comité organizador, el esquema por ventanas busca ordenar la demanda y distribuir el ingreso a la plataforma en horarios escalonados.

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Preventa Visa: notificaciones el 27 de julio y ventas del 29 al 31

La segunda etapa comenzará con una preventa destinada a titulares de Visa que cumplan los requisitos del programa y elijan esa opción durante el registro. Según LA28, las notificaciones con las franjas horarias para ese grupo se enviarán el 27 de julio de 2026.

La ventana de compra para la preventa se extenderá del 29 al 31 de julio de 2026. En esos tres días, las personas seleccionadas podrán entrar al sistema dentro del horario asignado e intentar adquirir boletos según disponibilidad.

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Según informó Los Angeles Times, para tener posibilidades de ser seleccionado en esa preventa los usuarios deben confirmar su condición de titulares de Visa durante el proceso. El mismo medio señaló que quienes ya estaban registrados pueden ingresar a su cuenta, activar la opción de preventa y guardar los cambios, mientras que los nuevos registrantes deben seleccionar esa alternativa al momento de anotarse. Siempre según Los Angeles Times, las compras de esa ventana deben completarse con una tarjeta Visa.

Sorteo general: avisos entre el 6 y el 7 de agosto y ventas del 10 al 20

El sorteo general de Los Ángeles 2028 enviará avisos entre el 6 y el 7 de agosto de 2026 y venderá entradas del 10 al 20 de agosto (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Para ese segmento, la organización comunicará las franjas horarias entre el 6 y el 7 de agosto de 2026, y el periodo de venta se desarrollará del 10 al 20 de agosto de 2026.

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El mecanismo se mantiene: el sorteo otorga una ventana de acceso que define cuándo se puede ingresar a la plataforma, no qué entradas quedarán garantizadas, y la disponibilidad de disciplinas, sesiones y ubicaciones dependerá del inventario existente al momento de la compra.

El portal Secret Los Angeles también informó el mismo cronograma: cierre del registro el 22 de julio; avisos de la preventa Visa el 27 de julio y compras del 29 al 31; notificaciones del sorteo general entre el 6 y el 7 de agosto y ventas del 10 al 20.

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Contexto de la primera tanda: cifras precisas y qué datos se excluyen

LA28 informó que esta etapa ofrecerá entradas para todos los deportes del programa olímpico, mientras que Reuters señaló que en la primera liberación se vendieron 500.000 boletos a USD 28 y que el 95% costó menos de USD 100 (REUTERS/Daniel Cole)

El anuncio de esta segunda fase se difundió después de una primera tanda de ventas con alta demanda. Algunos reportes periodísticos describieron ese primer tramo con cifras aproximadas sobre el volumen total comercializado, sin ofrecer un número cardinal exacto verificable.

Para preservar la exactitud numérica, este artículo no reproduce totales aproximados de entradas vendidas en la primera tanda si no existe un dato exacto confirmado. Sí mantiene cifras puntuales atribuidas a Reuters sobre precios y distribución: según Reuters, en la primera liberación se vendieron 500.000 entradas al precio de USD 28, y 95% de los boletos estuvo por debajo de USD 100.

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De acuerdo con Reuters, LA28 también informó que residentes de las áreas de Los Ángeles y Oklahoma City compraron casi 75% de las entradas de esa primera liberación. Ese antecedente, según el reporte, reflejó un peso marcado de la demanda local en las regiones vinculadas a sedes previstas por la organización.