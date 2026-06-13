Tránsito saturado en Nueva York: la ciudad está movilizada por el partido de Brasil y la final de la NBA

Nueva York activó una alerta de congestión por la coincidencia del debut de Brasil en el Mundial 2026, una fiesta de los Knicks y un show en el Madison Square Garden (REUTERS/Eduardo Munoz)

La alcaldía de Nueva York activó este sábado una alerta de congestión por la coincidencia del debut de Brasil en el Mundial 2026 en el MetLife Stadium, una fiesta pública para ver el quinto juego de las Finales de la NBA y un concierto en Madison Square Garden, con foco operativo en los alrededores de Penn Station por la superposición de eventos y la magnitud esperada del público.

La combinación obligará a cerrar calles alrededor de Penn Station desde las 12:00 (12:00 PM) y volverá a repetirse en cada uno de los ocho partidos del torneo en ese recinto, según información municipal citada por medios locales.

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El partido de Brasil comenzará a las 18:00 (6:00 PM) y el de los Knicks a las 20:30 (8:30 PM), pero la movilización comenzará mucho antes, mientras Broadway mantendrá su programación habitual de tarde y noche.

Según informó la alcaldía, las restricciones alcanzarán también accesos al metro y rutas de autobuses.

De acuerdo con esa planificación, la mayoría de los aficionados de Nueva York que viajen al MetLife Stadium deberán hacerlo en tren desde Penn Station o en autobús desde Port Authority o Grand Central, con gestión previa y la obligación de mostrar la entrada al partido.

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Traslados hacia el MetLife Stadium por el debut de Brasil

Los traslados al MetLife Stadium para el debut de Brasil se organizarán principalmente en tren desde Penn Station y en autobús desde Port Authority o Grand Central (IMAGN IMAGES vía Reuters/Vincent Carchietta)

El operativo concentrará controles y organización de filas en los puntos de salida hacia Nueva Jersey, con prioridad en Penn Station por el volumen previsto de pasajeros. La planificación municipal prevé que los desplazamientos hacia el MetLife Stadium se realicen principalmente en tren y, en menor medida, en autobuses, con verificación previa de entradas para ordenar el flujo.

El diario Daily News informó que al Madison Square Garden solo podrán ingresar por la zona restringida establecida por la policía de Nueva York quienes tengan entrada. También precisó que el esquema de accesos buscará limitar el tránsito peatonal en el entorno de la estación y del estadio cubierto durante el pico de llegada de espectadores.

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La cadena ABC News precisó que las calles 32 y 33, adyacentes al Madison Square Garden, cerrarán al tránsito vehicular desde las 12:00 (12:00 PM) y se usarán para organizar filas de pasajeros que tomarán trenes hacia el estadio en Nueva Jersey.

Esas dos calles reabrirán a los vehículos tres horas después de que termine el partido de fútbol, según el mismo medio.

La alcaldía también prohibirá, de acuerdo con el operativo difundido, las entregas de mercancías en camiones entre las calles 30 y 60 desde las 12:00 (12:00 PM) hasta las 23:00 (11:00 PM).

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Cerrará calles en los alrededores del túnel Lincoln y habilitará carriles exclusivos para autobuses en algunas vías, incluida la calle 42.

Hasta 3.000 personas podrán ver gratis el quinto partido de las Finales de la NBA en pantallas gigantes instaladas fuera del Madison Square Garden, con reserva previa, de acuerdo con la información municipal difundida para el operativo.

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También habrá otras fiestas de visualización en la pista de patinaje Wollman Rink de Central Park y en Radio City Music Hall, donde las entradas costarán USD 10, según el mismo esquema de organización.

Daily News señaló que la situación podría volverse más compleja en Midtown por el debut de Brasil, uno de los países con mayor cantidad de seguidores en el mundo. El mismo reporte indicó que Times Square también se consolidó como punto de reunión de aficionados que se congregan para celebrar a sus equipos.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - USA v Paraguay - Fans gather in New York - New York, U.S. - June 12, 2026 A Brazil fan in Times Square ahead of the match IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

El alcalde Zohran Mamdani dijo durante la emisión de The Morning Pitch, un programa centrado en los preparativos de la ciudad para la Copa del Mundo, que “toda la ciudad estará pendiente” del partido de los Knicks. Añadió: “Disfrutemos de este momento y demostremos al mundo cómo celebramos con alegría y responsabilidad”.

Refuerzo de controles tras incidentes en juegos previos

Hasta 3.000 personas podrán ver gratis el quinto juego de las Finales de la NBA en pantallas gigantes instaladas fuera del Madison Square Garden (REUTERS/Shannon Stapleton)

La decisión de reforzar controles también estará atravesada por incidentes registrados en Manhattan durante partidos anteriores de la serie final, según el reporte de los organizadores citado en el texto fuente.

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En todos los encuentros jugados hasta ahora hubo disturbios, destrozos, policías agredidos y aficionados detenidos, y el miércoles un joven quedó en coma tras ser pateado, de acuerdo con esa reconstrucción.

El quinto partido de las Finales de la NBA se disputará en San Antonio, Texas, pero Nueva York organizará igualmente actos masivos para seguirlo en pantalla.

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Los Knicks acumulan 3 triunfos y una derrota frente a los San Antonio Spurs y no ganan un título de la NBA desde 1973, según ese calendario; si la definición no queda cerrada, también habrá partidos el 16 de junio en Nueva York y el 19 de julio en San Antonio.

La alcaldía advirtió que el mismo esquema de cierres de calles y restricciones de acceso en sectores de Penn Station se repetirá en cada uno de los partidos del Mundial 2026 en el MetLife.

El calendario difundido para ese operativo contempla encuentros el 13, 16, 22, 25, 27 y 30 de junio, otro el 5 de julio y la final el 19 de julio.