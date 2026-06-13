Predice todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 con este truco y gánale a tus amigos

La IA ayuda a transformar las corazonadas en predicciones más fundamentadas para la polla mundialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 ya está aquí y la fiebre de las pollas (o quinielas) entre amigos, familiares y compañeros de oficina está en su punto más alto. Mientras la mayoría de las personas llena sus pronósticos basándose en “corazonadas”, nostalgia o fanatismo ciego, tú tienes la oportunidad de jugar con una ventaja injusta: los datos masivos y la inteligencia artificial.

Predecir el fútbol nunca será una ciencia exacta (ahí está la magia del deporte), pero usar la IA de forma estratégica aumentará drásticamente tus probabilidades de quedar en la cima de la tabla. Aquí tienes la guía paso a paso para hackear tu polla mundialista.

PUBLICIDAD

El secreto está en el ‘prompting’ (no hagas preguntas simples)

Si entras a un modelo de IA (como Gemini, ChatGPT o Claude) y le preguntas simplemente: ¿Quién va a ganar el partido de mañana?, la respuesta que obtendrás será genérica o un simple análisis superficial. Para ganarle a tus amigos, necesitas ser un cirujano de los datos.

Los modelos de IA recomiendan marcadores realistas y advierten sobre partidos con alto riesgo de empate. (Reuters)

Debes alimentar a la IA con variables de contexto. Diseña un “prompt” (instrucción) profesional que obligue al modelo a cruzar información compleja.

Copia y adapta este prompt para tus partidos: “Actúa como un analista experto en datos deportivos y apuestas de fútbol. Quiero que analices el próximo partido del Mundial 2026 entre [Equipo A] y [Equipo B]. Para tu predicción, ten en cuenta: 1) El ranking Elo actual de ambos equipos, 2) El historial reciente de goles esperados (xG), 3) Las bajas por lesión o sanción, y 4) El factor del viaje y cansancio en este formato norteamericano de tres países sedes. Devuélveme los tres marcadores más probables con sus respectivos porcentajes de probabilidad.”

PUBLICIDAD

Triangula con las casas de apuestas

La IA es brillante, pero las casas de apuestas mueven millones de dólares basándose en algoritmos ultra precisos de actualización en tiempo real. Un truco de experto es hacer que la IA traduzca las cuotas de apuestas en probabilidades reales.

Las casas de apuestas ofrecen datos clave que, combinados con IA, pueden detectar favoritos sobrevalorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vayan a una plataforma de apuestas, copien las cuotas actuales del partido (por ejemplo: Local 2.10, Empate 3.40, Visitante 3.60) y denle esta orden a la IA:

PUBLICIDAD

“Analiza estas cuotas del mercado de apuestas para el partido X. Calcula la probabilidad implícita de cada resultado, elimina el margen de ganancia de la casa de apuestas y dime si el mercado está sobrevalorando o subestimando a alguno de los dos equipos según las estadísticas de juego más recientes.”

Esto te ayudará a identificar esos partidos “trampa” donde todo tu grupo apostará por el favorito histórico, pero la matemática fría dice que habrá un empate.

Usa herramientas dedicadas

Además de los modelos de lenguaje generales, existen aplicaciones y simuladores específicos de este año.

Diversificar pronósticos y detectar posibles sorpresas se vuelve más sencillo con el apoyo de estadísticas avanzadas y algoritmos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Busca en las tiendas de aplicaciones herramientas como el 2026 World Cup AI Predictor o simuladores interactivos de plataformas de datos deportivos (como Opta o Covers).

Muchos de estos modelos predictivos simulan cada partido en la nube hasta 10,000 veces para darte el porcentaje exacto de quién pasará a la siguiente ronda. Si la IA te dice que un partido tiene un 65% de probabilidad de menos de 2.5 goles, ya sabes qué tipo de marcador exacto (1-0, 0-0, 1-1) te conviene poner en la polla.

El toque humano: La estrategia de la polla

La Inteligencia Artificial te dará la probabilidad matemática, pero tú debes conocer las reglas de tu polla:

Si el sistema da muchos puntos por acertar el marcador exacto: Arriésgate con marcadores comunes y estadísticamente hiperrepetidos en los mundiales (como el 1-0, 2-1 o 1-1 ). La IA rara vez te recomendará un 4-3, porque las probabilidades de eventos caóticos son muy bajas.

Diversifica en las fases definitivas: En las pollas de la oficina, casi todo el mundo suele poner a los mismos 4 semifinalistas de siempre (Brasil, Francia, Argentina, Alemania). Usa la IA para identificar qué “caballo negro” u underdog (como ocurrió con Marruecos en 2022) tiene métricas avanzadas para dar la sorpresa. Si aciertas un batacazo que nadie más vio venir, te asegurarás el torneo.