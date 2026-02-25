Los residentes del noreste estadounidense experimentan fatiga social tras la acumulación de tormentas invernales

La tormenta de nieve paralizó ciudades clave del noreste de Estados Unidos, causando el cierre de escuelas y el colapso del transporte (REUTERS/Shannon Stapleton)

La reciente tormenta de nieve paralizó estos últimos días a varias ciudades del noreste de Estados Unidos, especialmente áreas metropolitanas como Nueva York, Filadelfia y Boston. Este fenómeno climático llevó al cierre de escuelas, la cancelación de más de 11.000 vuelos y la suspensión del tráfico en grandes autopistas.

Según medios como CBS News, el fenómeno dejó acumulaciones de nieve que marcaron niveles no vistos en décadas y auguran días de limpieza extensa y recuperación lenta para millones de personas afectadas.

La fatiga social crece entre los habitantes del noreste de Estados Unidos ante el impacto de sucesivas tormentas invernales extremas (AP/Heather Khalifa)

Cifras récord de nieve y miles de habitantes sin electricidad

La intensidad del temporal quedó reflejada en el registro de 20 pulgadas (51 centímetros) de nieve medidos el día martes en el Central Park, lo que posicionó a esta nevada entre las 10 más intensas en la historia de Nueva York desde 1869, de acuerdo con lo informado por CBS News. En localidades del área metropolitana, las acumulaciones superaron los tres pies (91 centímetros), agravando el impacto en la movilidad urbana y vial.

Esta situación se repitió en varias zonas de Nueva Inglaterra, donde el portal de monitoreo eléctrico PowerOutage.us notificó cientos de miles de usuarios sin servicio. Solo en Massachusetts, la cifra superó los 280.000 cortes de energía.

Además, se reportaron escenas similares en Rhode Island, donde funcionarios locales describieron la tormenta como la más grave que recuerdan.

Filadelfia experimentó la mayor nevada en una década, con 14 pulgadas (35,5 centímetros) que interrumpieron la vida cotidiana y forzaron la emisión de declaraciones de emergencia.

Las nevadas intensas y las bajas temperaturas impidieron la circulación en numerosos caminos, especialmente después de que en Massachusetts quedaran atrapados unos 350 vehículos por la acumulación en las autopistas, según reporteros del CBS News en la región.

Nueva York registró una nevada histórica con 51 centímetros acumulados en Central Park, posicionándola entre las diez más intensas desde 1869 (CBS News)

Cancelaciones masivas en aeropuertos y dificultad para los viajeros

El tránsito aéreo sufrió consecuencias inmediatas: tanto el domingo como el lunes se cancelaron más de 11.000 vuelos hasta el martes, principalmente en los principales aeropuertos de la zona: Nueva York, Boston y Filadelfia, conforme a datos del sitio especializado en seguimiento aéreo FlightAware.

Debido a esto, el aeropuerto Newark Liberty, en Nueva Jersey, resultó uno de los más impactados, con un 92% de las operaciones canceladas en un solo día.

La periodista Chanelle Call, presente en la terminal, observó que la sala de embarque registraba una mínima presencia de pasajeros, reducida casi exclusivamente a personal policial y trabajadores esenciales, mientras cientos de viajeros quedaban varados y sin opciones inmediatas para trasladarse o alojarse cerca del aeropuerto.

Algunos pasajeros buscaron alternativas para regresar a sus casas, incluyendo la compra de pasajes en tren después de sucesivos fallos para reprogramar vuelos o encontrar alojamiento. Una pareja, entrevistada por un móvil de CBS News, se resignó ante la situación: “Encomendados a la suerte, tomaremos un Amtrak y veremos si logramos llegar a DC, para desde ahí retornar a Jacksonville”.

El temporal forzó la cancelación de más de 11.000 vuelos en aeropuertos de Nueva York, Boston y Filadelfia. El martes ya retomaron los servicios progresivamente (CBS News)

Emergencias locales y las condiciones para el regreso a la normalidad

Funcionarios municipales y estatales decretaron emergencias en varias jurisdicciones ante el colapso de las infraestructuras y la dificultad de despejar calles y rutas principales.

Si bien la temperatura se mantuvo menos extrema que en tormentas previas, lo que empezó a favorecer el derretimiento de parte de la nieve en Manhattan, el proceso de limpieza y retorno a la actividad ordinaria se anticipa extenso, especialmente en distritos periféricos de Nueva York, donde, según el corresponsal Jared Hill, “surge la preocupación por si las calles estarán lo bastante limpias para garantizar la seguridad escolar”.

Las escuelas, cerradas por prevención, reabrieron este martes según los anuncios oficiales, aunque en varios barrios persisten dudas sobre la completa habilitación de recorridos escolares.

Sumado a esto, las autoridades levantaron la veda de circulación en la ciudad de Nueva York tras la mejora de la visibilidad, pero recomendaron evitar desplazamientos no esenciales mientras continúan las labores para retirar la nieve y normalizar los servicios.

La reapertura de escuelas en Nueva York está condicionada a la limpieza completa de calles tras la intensa nevada registrada (CBS News)

Testimonios y fatiga social tras nuevas nevadas intensas

En medio del operativo de emergencia, los testimonios recabados por CBS News reflejaron la saturación de los residentes tras sucesivas tormentas en la región. Un vecino resumió el sentir general: "Estoy harto de esto. No quiero ver más nieve“.

El ciclo de tormentas invernales en el noreste está provocando un desgaste social considerable. Las interrupciones al transporte, la acumulación de nieve y el desborde de los sistemas de respuesta revelan un nuevo desafío para ciudades acostumbradas a inviernos intensos, pero no siempre a la simultánea ocurrencia de fenómenos meteorológicos tan severos y extendidos.