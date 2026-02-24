Estados Unidos

La tormenta histórica afecta la recuperación de servicios y movilidad en el noreste de Estados Unidos

Un gran número de usuarios permanece sin energía y enfrenta complicaciones adicionales mientras equipos de emergencia intentan recuperar servicios básicos tras la mayor nevada registrada en décadas

El ciclón bomba dejó a más de 330.000 hogares sin luz en el noreste de Estados Unidos tras una histórica nevada (REUTERS)

Miles de habitantes en el noreste de Estados Unidos enfrentan la falta de energía eléctrica y problemas de transporte tras el paso de un ciclón bomba que dejó a la región sepultada bajo más de 60 centímetros de nieve (23.6 pulgadas) en ciudades clave.

Los servicios meteorológicos anticipan la posibilidad de una nueva nevada esta misma semana, lo que complica aún más la recuperación tras la tormenta, según informó CNN.

El ciclón bomba generó estados de emergencia, prohibiciones de viaje y alertas de ventisca que afectaron la movilidad de millones de personas (AP/Seth Wenig)

El ciclón bomba que dejó sin luz a más de 330.000 hogares y canceló más de 10.000 vuelos

La tormenta, que alcanzó la categoría de ciclón bomba en la madrugada del lunes, provocó vientos con fuerza de huracán y una rápida acumulación de nieve, lo que generó cortes de energía generalizados y graves trastornos en la movilidad.

Según el sitio PowerOutage.us citado por la CNN, al amanecer del martes más de 330.000 clientes permanecían sin servicio eléctrico, de los cuales al menos 250.000 fueron en Massachusetts.

Las autoridades locales declararon estados de emergencia e impusieron prohibiciones de circulación mientras decenas de millones de personas se resguardaban bajo alerta de ventisca. Las condiciones extremas dificultaron las labores de los equipos de reparación, que no pudieron restituir el servicio eléctrico el lunes debido al clima adverso, según declaraciones de una empresa de servicios públicos en Massachusetts.

El impacto también alcanzó al transporte aéreo. Entre el domingo y el martes se cancelaron más de 10.000 vuelos en Estados Unidos, de acuerdo con datos de la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware. Este martes, más de 2.000 vuelos adicionales fueron suspendidos.

Casi el 90% de esas cancelaciones afectaron los cuatro principales aeropuertos del noreste: Newark, Boston, LaGuardia y John F. Kennedy en Nueva York, todos ellos aún en proceso de recuperación.

Los aeropuertos de Newark, Boston, LaGuardia y JFK en Nueva York sufrieron el 90% de las más de 10.000 cancelaciones de vuelos (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

En tierra, aunque las prohibiciones de viaje comenzaron a levantarse a medida que avanzaba el martes, los desplazamientos seguían siendo problemáticos debido a las vías congeladas, los retrasos en el transporte público y el cierre de servicios como DoorDash en la ciudad de Nueva York.

Además, la acumulación de nieve obligó al cierre de escuelas en toda la región y postergó la primera serie de votaciones semanales tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos.

Nevadas récord y nuevas amenazas meteorológicas

El temporal estableció nuevas marcas históricas de nieve en varias localidades del noreste. Según los datos recogidos hasta las 19:00 del lunes y difundidos por CNN, Providence (Rhode Island) registró la mayor acumulación con 37,9 pulgadas (96 centímetros) de nieve.

En Whitman (Massachusetts), se alcanzaron 85,5 centímetros (33.7 pulgadas); Central Islip (Nueva York), sumó 79 centímetros (31.1 pulgadas); North Stonington (Connecticut), midió 78 centímetros (30.7 pulgadas); y Lyndhurst (Nueva Jersey), acumuló 78 centímetros (30.7 pulgadas).

Providence vivió la nevada más intensa de su historia registrada, mientras que Newark alcanzó la segunda tormenta más grave en sus archivos desde 1931, con más de 68 centímetros (26.8 pulgadas) de nieve caídos.

En cuanto a la ciudad de Nueva York, la temporada de invierno ya es la más nevada desde 2020-2021, y Filadelfia vivió la mayor nevada causada por un solo temporal desde enero de 2016.

La situación podría complicarse, ya que CNN informó que una nueva perturbación traerá más nieve entre martes y miércoles. Se espera que los acumulados sean menores, en torno a menos de 5 centímetros (2 pulgadas) en la mayor parte de la región, aunque las zonas montañosas de Pensilvania, Nueva York y Nueva Inglaterra podrían recibir algo más.

Massachusetts y Providence registraron nevadas récord, llegando a casi un metro de acumulación en algunas zonas del noreste (REUTERS/Brian Snyder)

Consecuencias en la vida cotidiana y respuesta ciudadana

El efecto en la vida cotidiana fue inmediato. En Boston, residentes recurrieron a “space savers”, dejando objetos como sillas y baldes para reservar los lugares de estacionamiento que lograron despejar de la nieve.

Asimismo, el restablecimiento del suministro eléctrico avanzó lentamente por la dificultad de acceso a las zonas afectadas y la persistencia de las bajas temperaturas, que este martes permanecieron por debajo de 0°C, lo que limita el deshielo y agrava la situación de quienes permanecen sin energía.

Una nueva perturbación amenaza con traer más nieve al noreste de Estados Unidos entre martes y miércoles, complicando la recuperación (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las autoridades continuaban monitoreando el avance del próximo frente frío, mientras las comunidades en estados desde la región del Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra procuran recuperar la normalidad tras una tormenta que ya ingresó en los registros históricos de la meteorología estadounidense.

