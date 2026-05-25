El hombre detrás de la armadura de ‘The Mandalorian’, doble de Pedro Pascal, es el nieto de John Wayne: “Aprendí de él el código vaquero”

The Mandalorian And Grogu presenta un nuevo tráiler.

La película The Mandalorian and Grogu tiene un protagonista menos visible: Brendan Wayne, el intérprete que realiza gran parte del trabajo físico dentro de la armadura de Din Djarin, mientras Pedro Pascal pone el rostro y la voz en momentos clave.

Wayne contó a la revista Variety cómo su formación, su cuerpo y su apellido influyeron en la manera de mover al Mandaloriano. Y es que es, nada más y nada menos, el nieto del célebre actor John Wayne.

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Brendan explicó que pasó jornadas de hasta 13 horas seguidas con un traje de 28 kilos, y que quitárselo podía llevar más de siete minutos. Si el muñeco de Grogu seguía en su hombro, el proceso se extendía unos 10 minutos más.

Cómo aprendió de su abuelo el código vaquero

Relató que, durante la primera temporada y parte de la segunda, combinó el trabajo en la serie con empleos secundarios y llegó a atender como camarero los fines de semana. Dijo que esa rutina era necesaria para sostener a su familia, con tres hijas, y para mejorar su estabilidad y las oportunidades educativas de las chicas.

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En las pruebas iniciales de 2018 para una producción de Lucasfilm, aún sin título, Jon Favreau y Dave Filoni observaron su facilidad para detectar detalles del vestuario, según contó Wayne. Recordó que pidió modificar el fusil de utilería: lo recortó 15 centímetros y sumó una pistolera para evitar que el arma se enganchara con las botas al caminar.

Wayne vinculó ese enfoque práctico con su crianza y con el cine del Oeste. Dijo que su madre le transmitió un “código vaquero” y una idea de individualismo que, en su lectura del personaje, encaja con la regla central del Mandaloriano, el credo que prohíbe quitarse el casco bajo amenaza de destierro.

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Imagen de 'The Mandalorian and Grogu'. Cuando no hay escenas de acción, es Brenda Wayne quien está dentro del traje

El actor también describió cómo se distingue quién está dentro de la armadura. “Tengo el cuello más largo”, dijo, y explicó que eso deja más espacio entre la capucha y la capa. Agregó que el especialista Lateef Crowder, encargado de la acción y los duelos, tiene otra complexión y suele llevar rastas bajo el casco.

La gestualidad del personaje remite de forma inevitable a su apellido. Wayne sostuvo ante Variety que ciertas posturas se parecen a las de su abuelo, el actor John Wayne, por una cuestión corporal más que por una búsqueda de imitación deliberada, apoyando el cuerpo en la cadera.

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Un sueldo “extremadamente bajo”

Según relató, Favreau le sugirió ralentizar y subrayar gestos para que la presencia del personaje se sintiera más pesada y medida. Wayne precisó que, en el set, suele encargarse de escenas de diálogo y de interacción cotidiana, mientras Crowder asume las secuencias de acción.

Brendan Wayne en el rodaje de 'The Mandalorian'

Wayne planteó que la exigencia física no fue el único desafío. En la misma entrevista, describió su situación laboral en los primeros años de la serie y dijo que su contrato era de “presupuesto extremadamente bajo” para el tamaño de la producción, una condición que lo llevó a sostener otros trabajos en paralelo.

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La serie, distribuida por Disney+, ya emitió tres temporadas y acaba de estrenarse la película The Mandalorian and Grogu. En ese recorrido, Wayne dijo que su aporte fue construir una forma física reconocible para Din Djarin, en una franquicia que sostiene parte de su narrativa en el misterio del personaje y en su figura cubierta por la armadura.