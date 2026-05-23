Estados Unidos

Medios de EEUU reportan que se escucharon varios disparos cerca de la Casa Blanca

Cadenas como ABC, NBC y CNN indicaron que el Servicio Secreto desalojo la zona

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Una reportera de ABC News estaba grabando en ese instante

Diversos periodistas reportaron haber escuchado entre 20 y 30 disparos en las inmediaciones de la Casa Blanca este sábado por la tarde. Ante estos hechos, el Servicio Secreto implementó un cordón de seguridad en la zona destinada a la prensa y procedió a resguardar a los comunicadores que se encontraban en el lugar.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona para investigar el origen de los disparos y garantizar la protección de quienes se encontraban en las cercanías.

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Un agente del Servicio Secreto custodia las inmediaciones de la Casa Blanca (REUTERS/Nathan Howard)
Un agente del Servicio Secreto custodia las inmediaciones de la Casa Blanca (REUTERS/Nathan Howard)

Selina Wang, corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, compartió en sus redes sociales el momento en que se encontraba grabando para esa cadena y se empiezan a escuchar las presuntas detonaciones. En las imágenes se la puede ver tirarse al suelo rápidamente en ese momento.

Otros medios como NBC News, CNN y la agencia AFP también reportaron haber escuchado disparos.

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Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles heridos o el motivo del incidente.

La prensa fue trasladada al interior de la Casa Blanca tras las detonaciones (REUTERS/Nathan Howard)
La prensa fue trasladada al interior de la Casa Blanca tras las detonaciones (REUTERS/Nathan Howard)

Al momento del hecho en el interior de la Casa Blanca se encontraban reunidos el presidente Donald Trump y varios altos funcionarios en medio de las negociaciones con el régimen de Irán.

Este hecho tiene lugar casi un mes después del tiroteo que se produjo el sábado 25 de abril durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton de Washington. Esa noche tras lo sucedido el Servicio Secreto evacuó rápidamente al presidente Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance.

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