Google volvió al frente: la compañía que el mercado dio por muerta hoy controla todo el negocio de la inteligencia artificial

Google vuelve a la cima tecnológica mientras el mercado observa cómo la compañía que parecía quedar atrás ahora domina la carrera de la inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

(Desde Mountain View, California) Pasé tres días en el Shoreline Amphitheatre y en las salas del International Press Program del Google I/O 2026, cubriendo el evento más importante del año en inteligencia artificial. Fue raro escuchar a periodistas internacionales preguntarle a Sundar Pichai por la velocidad a la que Google está creciendo, cuando hace dos años él mismo era casi un personaje de tragedia corporativa.

La compañía que aparentaba estar perdiendo la carrera contra OpenAI, la compañía que tropezaba en cada demo, la compañía cuyo modelo Bard generaba memes antes que ingresos, hoy es la que mejor está monetizando la inteligencia artificial en el planeta. Y la diferencia no la hace un producto, la hace algo que cuesta más copiar: la integración total de la pila tecnológica.

PUBLICIDAD

La diferencia es la pila completa

Google es la única compañía del mundo que tiene chips propios diseñados para entrenar y servir inteligencia artificial, modelos de frontera que compiten con Anthropic y OpenAI, una nube global con clientes empresariales pagando contratos a diez años, un buscador con miles de millones de usuarios al día, un sistema operativo móvil con miles de millones de dispositivos y una capacidad propia de generar energía con acuerdos por fusión nuclear, geotérmica y reactores modulares. Nadie más combina las seis cosas.

Microsoft tiene nube y modelos vía OpenAI, pero no chips ni distribución propia comparable. Meta tiene escala pero no nube ni chips ni buscador. Amazon tiene la nube más grande pero sus modelos propios todavía no están en la frontera. Apple tiene distribución y dispositivos pero acaba de admitir que necesita a Google para su Siri renovada. Cada competidor tiene tres o cuatro piezas. Google tiene las seis.

PUBLICIDAD

Los números que cambiaron la conversación

Hace un año, Wall Street miraba a Alphabet como una compañía en defensiva. Los números recopilados por CNBC en un reporte reciente sobre el regreso de Google son claros. Las acciones subieron 140% en doce meses y la aplicación de Gemini superó los 750 millones de usuarios activos mensuales. En tanto, Google Cloud creció 63% interanual en el primer trimestre y 75% de sus clientes ya usan toda la pila, de los chips a Gemini.

Google consolidó su regreso en la inteligencia artificial: Gemini superó los 750 millones de usuarios y Google Cloud aceleró su crecimiento impulsado por la integración de toda la infraestructura tecnológica de la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía reconoció contratos en 2025 por más de mil millones de dólares cada uno, superando en cantidad la suma de los tres años anteriores juntos. La cartera de pedidos pendientes de Google Cloud roza los doscientos mil millones de dólares.

PUBLICIDAD

El contrato de Anthropic con Google Cloud, reportado en doscientos mil millones de dólares, es la prueba más visible de que el mercado se acomodó al nuevo orden. Anthropic compite directamente con Gemini, pero corre sobre infraestructura de Google. OpenAI corre principalmente sobre Microsoft, pero también pagó cuotas a Google Cloud.

La conclusión es incómoda para los competidores: aunque una empresa elija a Claude o a ChatGPT para sus operaciones, la energía, los chips y la nube donde corren esos modelos pueden ser de Google.

PUBLICIDAD

El error que Wall Street pagó caro

Hace dos años, el mercado descontó a Google demasiado rápido. La narrativa era que ChatGPT iba a canibalizar el buscador, que Bard era una vergüenza, que la cultura interna de Google era demasiado lenta para competir en la era de la inteligencia artificial generativa. Todo eso tenía algo de verdad. Pero Wall Street confundió la lentitud de respuesta con la inferioridad estructural. Lo primero se corrige. Lo segundo no.

Google avanza hacia el dominio de la inteligencia artificial mientras el mercado descubre que la lentitud inicial no era una señal de debilidad estructural. (Imagen ilustrativa Infobae)

Google se demoró en lanzar productos competitivos, sí. Pero mientras se demoraba, mantenía la inversión en chips propios, en investigación de DeepMind, en infraestructura cloud y en distribución masiva. Cuando los productos llegaron, llegaron sobre una base que nadie más tenía. La cotización pasó de descuento por miedo a prima por integración.

PUBLICIDAD

Lo que vi en Mountain View

En la presentación del 19 de mayo, Pichai dijo que en los últimos dos años Google había construido tanta capacidad de cómputo como en los 20 años anteriores combinados. La frase pasó casi inadvertida en la cobertura internacional. Es una de las afirmaciones más fuertes que dijo un CEO de tecnología en los últimos años. Significa que Google está reescribiendo la economía de la infraestructura digital a velocidad inédita.

En el International Press Program, Pichai admitió que Google tiene más demanda que cómputo disponible. Su respuesta directa cuando un periodista le preguntó si la demanda superaba la capacidad fue una sola palabra: “Absolutamente”.

PUBLICIDAD

Sundar Pichai aseguró que Google construyó en dos años tanta capacidad de cómputo como en las dos décadas anteriores combinadas, una señal de la velocidad con la que la compañía está transformando la infraestructura global de la inteligencia artificial. (Opy Morales)

Esa admisión, lejos de ser un problema, es la confirmación del momento. Una compañía que no puede atender toda la demanda es una compañía que ganó la partida del lado correcto.

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind y Premio Nobel de Química, puso fecha a la llegada de la inteligencia artificial al nivel del razonamiento humano: 2029, más o menos un año. Comparó el impacto que viene con un orden de magnitud que él mismo describió como diez veces o, incluso, cien veces la Revolución Industrial. Nadie en otro evento del año estuvo tan cerca de hablar como si supiera algo que el resto no sabe.

PUBLICIDAD

Lo que viene a poner a prueba

La apuesta tiene un costo enorme. Alphabet proyecta invertir hasta 190.000 millones de dólares en gastos de capital en 2026, el doble que en 2025, que a su vez había sido el doble de 2024. Si la demanda sigue el ritmo que Pichai describe, esa inversión se justifica. Si en algún momento la demanda se enfría, la cuenta no cierra.

El otro riesgo es de concentración: el contrato con Anthropic representaría más del 40% de los pedidos pendientes contratados de la nube. Si Anthropic tropieza, Google sufre.

PUBLICIDAD

Pero esos son los problemas de una empresa que ganó, no de una que perdió. Hace dos años el problema de Alphabet era si iba a sobrevivir. Hoy el problema es si va a poder atender todo lo que el mercado le pide. Esa es la distancia que separa al gigante dormido del gigante despierto.

Google no necesita ganar cada batalla de la inteligencia artificial. Le alcanza con que cada batalla se libre sobre su infraestructura. Esa es la posición que Wall Street empezó a entender, y la razón por la cual la acción no para de subir.