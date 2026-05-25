Estados Unidos

El Departamento de Policía de Nueva York evalúa turnos de 12 horas en el tramo más intenso del Mundial

La medida se analiza para sostener la cobertura en jornadas de máxima demanda, con foco en la distribución de personal y el control de gastos adicionales

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Nueva York espera más de 1,1 millones de visitantes y un impacto económico de USD 3,3 mil millones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Nueva York espera más de 1,1 millones de visitantes y un impacto económico de USD 3,3 mil millones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

A un mes del inicio del torneo, la Copa Mundial de la FIFA ya activó la planificación del operativo de seguridad y la logística urbana en la ciudad de Nueva York, que se prepara para un verano de alta afluencia y con eventos oficiales distribuidos en los cinco distritos.

En ese marco, la Alcaldía y el NYPD coordinan dotación, cobertura del espacio público y organización de actividades para fanáticos, con atención a la administración de turnos y horas extra.

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El Gobierno del Estado de Nueva York informó el 27 de abril de 2026 que se esperaban más de 1,1 millones de visitantes en la región y una actividad económica estimada en USD 3,3 mil millones asociada al torneo.

La proyección se difundió durante un anuncio institucional junto con la Alcaldía y el Comité Anfitrión de Nueva York/Nueva Jersey, en el que también se presentó una agenda de “fan events” oficiales para distribuir el flujo de público y ofrecer programación gratuita.

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Aunque varios partidos se disputarán en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, autoridades estatales y locales prevén un movimiento sostenido en los cinco distritos por alojamiento, turismo y asistencia a actividades vinculadas al campeonato.

La planificación abarca transporte, servicios, coordinación interagencial y presencia policial en zonas de alta concurrencia, con refuerzos ajustados al calendario de concentraciones.

Un operativo coordinado con turnos y horas extra

El NYPD implementa un operativo de seguridad con posibles turnos de 12 horas y coordinación interagencial en los cinco distritos de la ciudad (AP)
El NYPD implementa un operativo de seguridad con posibles turnos de 12 horas y coordinación interagencial en los cinco distritos de la ciudad (AP)

Como parte de la preparación, el NYPD evaluó alternativas de cobertura para sostener presencia en el espacio público durante semanas consecutivas de actividad intensa. Entre las opciones analizadas figura la posibilidad de establecer turnos de 12 horas durante parte del período del torneo, según informó Politico el 21 de mayo de 2026.

De acuerdo con ese medio, un portavoz del NYPD evitó comentar deliberaciones internas, pero señaló que los eventos del verano exigirán una cantidad elevada de recursos y que la policía revisa “muchas opciones” para sostener la seguridad pública.

El mismo vocero indicó que la planificación contempla el “entorno de amenaza elevado” descrito en avisos federales de seguridad, sin descuidar la prevención del delito en los cinco distritos.

La comisionada Jessica Tisch, citada por Politico, enmarcó el desafío en la simultaneidad de concentraciones públicas y eventos internacionales.

En un encuentro de la Asociación para una Mejor Nueva York, describió el escenario operativo con esta frase: “Esta ciudad será sede de importantes eventos internacionales, grandes concentraciones públicas y conmemoraciones históricas que atraerán a millones de personas”.

Desde la Alcaldía, un portavoz dijo a Politico que el gobierno municipal comparte la necesidad de reforzar la seguridad durante el torneo y, a la vez, mantiene el objetivo de reducir horas extra “excesivas o abusivas”, diferenciando entre gastos extraordinarios inevitables y prácticas que la administración considera evitables.

Eventos oficiales gratuitos en los cinco distritos

Las autoridades locales prevén una distribución de actividades y flujos turísticos en los cinco distritos, más allá de los partidos en el MetLife Stadium (REUTERS/Brendan McDermid)
Las autoridades locales prevén una distribución de actividades y flujos turísticos en los cinco distritos, más allá de los partidos en el MetLife Stadium (REUTERS/Brendan McDermid)
  • El 27 de abril de 2026, la Alcaldía anunció eventos oficiales gratuitos para fanáticos en los cinco distritos, con sedes y fechas definidas, como parte de la programación asociada al Mundial.
  • Según la comunicación institucional, habrá actividades diarias en Queens, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, del 11 al 27 de junio.
  • En Manhattan, el “Telemundo Fan Village” se realizará en Rockefeller Center, del 6 al 19 de julio.
  • En el Bronx, habrá un evento en Bronx Terminal Market, los 13 y 14 de junio.
  • En Brooklyn, se programaron actividades en Brooklyn Bridge Park, del 13 de junio al 19 de julio.
  • En Staten Island, habrá actividades en Staten Island University Hospital Community Park, del 29 de junio al 2 de julio.

Según la comunicación institucional de la Alcaldía, la planificación de estos puntos de encuentro implica coordinación de seguridad, control de accesos, movilidad y respuesta ante emergencias, además de articulación con el sistema de transporte y servicios de la ciudad.

De acuerdo con ese anuncio, el objetivo declarado de la agenda es ofrecer espacios distribuidos para seguir el torneo y concentrar actividades en sedes preparadas para recibir grandes volúmenes de público.

Preparativos institucionales y foco en la experiencia de visitantes

El Concejo Municipal impulsa medidas para mejorar la experiencia de visitantes y apoyar a pequeños comercios durante la Copa Mundial 2026 (REUTERS/Angelina Katsanis)
El Concejo Municipal impulsa medidas para mejorar la experiencia de visitantes y apoyar a pequeños comercios durante la Copa Mundial 2026 (REUTERS/Angelina Katsanis)

En paralelo, el Concejo Municipal de Nueva York informó el 16 de abril de 2026 que impulsaría un paquete de iniciativas vinculadas a la preparación de la ciudad para el Mundial, con medidas orientadas a la experiencia de visitantes y al apoyo a pequeños comercios.

En esa comunicación, el cuerpo legislativo citó proyecciones del Comité Anfitrión de Nueva York/Nueva Jersey sobre impacto económico y empleo, dentro del marco de planificación local.

En la dimensión presupuestaria, la Oficina del Contralor de la ciudad de Nueva York publicó informes técnicos sobre la evolución del gasto en horas extra y las diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado en años previos.

Esos reportes se usan como referencia para diseñar mecanismos de control y asignación de recursos en períodos de demanda operativa excepcional.

Con el inicio del torneo a semanas de distancia, el foco de las autoridades se concentra en sostener un operativo coordinado que cubra espacios de alta concurrencia, eventos oficiales y zonas turísticas, con un esquema de dotación que permita responder a incidentes y administrar el flujo de público durante un verano que, según las proyecciones oficiales, aumentará la presión sobre la infraestructura urbana.

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