Tiger Woods se encuentra de nuevo en Suiza y el 7 de julio tendrá que volver a EE. UU. para la primera audiencia

Tiger Woods regresó a Suiza tras finalizar un programa de rehabilitación en Florida y enfrenta un proceso judicial por conducir bajo los efectos del alcohol (Captura de video)

Tiger Woods volvió a Suiza este fin de semana, pocos días después de haber regresado a Florida tras varias semanas en ese país en un programa de rehabilitación, en medio de un proceso judicial por conducir bajo los efectos del alcohol y con una primera audiencia fijada para el 7 de julio.

El traslado quedó registrado por el rastreador de vuelos Celebplanes: el avión privado del golfista despegó el sábado por la noche del aeropuerto Witham Field, en Stuart, y aterrizó el domingo en Suiza. Woods, de 50 años, había salido de Zúrich el 13 de mayo y ese mismo día fue visto al bajar de su avión en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

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El expediente penal contra Tiger Woods se abrió por un episodio ocurrido en Florida. La fecha judicial quedó establecida mientras el deportista alternó traslados entre Florida y Zúrich en un período breve, según la cronología del informe base.

Su estancia anterior en Suiza ocurrió después de su arresto del 27 de marzo. De acuerdo con esa cronología, Woods abandonó el programa de rehabilitación el 3 de abril y, semanas más tarde, volvió a Florida antes de emprender el nuevo vuelo hacia Suiza.

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La situación personal de su pareja, Vanessa Trump, también quedó expuesta públicamente. Ella reveló el 20 de mayo que recientemente le diagnosticaron cáncer de mama y describió a Woods como su “fortaleza” en una publicación de Instagram. Trump mantiene una relación con el golfista desde marzo de 2025.

Según esa secuencia, Trump apoyó a Woods después del arresto y durante sus intentos de buscar ayuda. Ese acompañamiento coincidió con el corto lapso entre el regreso del deportista desde Zúrich y su nuevo traslado a Suiza.

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El itinerario registrado y la cronología de los últimos días

El itinerario de Tiger Woods incluyó vuelos entre Florida y Zúrich mientras enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol (EFE/Martin County Sherif en X)

El seguimiento de Celebplanes situó el despegue del avión privado desde Witham Field el sábado por la noche y su aterrizaje en Suiza al día siguiente. La cronología previa incluyó la llegada a Palm Beach.

La secuencia de vuelos delimitó un período entre Florida y Zúrich que se desarrolló mientras el expediente judicial mantenía fechas ya fijadas.

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El caso avanzó con medidas ya ordenadas por el tribunal y con actuaciones pendientes, en un contexto en el que el golfista alternó su presencia entre Estados Unidos y Suiza.

Los cargos por el choque y la negativa a una prueba legal

El expediente penal contra Tiger Woods incluye la negativa a una prueba de orina y daños materiales durante el incidente en Florida

Woods fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, un delito menor que causó daños a la propiedad, y de negarse a someterse a una prueba legal tras un accidente en el que su Land Rover supuestamente rozó la parte trasera de un camión de limpieza a presión. Nadie resultó herido.

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La prueba de alcoholemia dio 0, pero el golfista se negó a entregar una muestra de orina. Según el informe policial citado en el material de base, las autoridades sostuvieron que mostraba “signos de estar bajo los efectos del alcohol” y consignaron el hallazgo de dos pastillas blancas en el bolsillo de su pantalón, identificadas luego como hidrocodona.

La policía también indicó que Woods tenía hipo y bostezaba después de no superar la prueba de sobriedad realizada en el lugar. Sus pupilas estaban “extremadamente dilatadas” e “inyectadas en sangre”, de acuerdo con esa misma descripción.

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Esa acusación quedó incorporada al expediente junto con el cargo principal y con la referencia a daños materiales. En el relato del incidente, el eje fue la evaluación policial en el lugar y la decisión del conductor de no entregar una muestra de orina tras el resultado 0 en alcoholemia.

La orden judicial sobre recetas médicas y el estado del expediente

El 12 de mayo, un juez ordenó que Woods entregara su historial de recetas médicas correspondiente al momento del accidente, aunque esa documentación no sería de acceso público. El golfista se declaró inocente de todos los cargos.

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La entrega de ese registro fue presentada como una medida acotada por el tribunal, con resguardo de la publicidad del documento.

Woods, ganador de 15 torneos grandes y cinco veces campeón del Masters, arrastra un historial de accidentes automovilísticos y se sometió a múltiples cirugías de espalda y pierna. No disputa un torneo oficial del circuito profesional desde el Abierto Británico de 2024, según registros del PGA Tour.

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