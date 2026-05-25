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La estrella de ‘Los Ángeles de Charlie’, Jaclyn Smith revela el secreto de belleza que la “mantiene bella” a los 80 años

La actriz habló sobre la importancia de la familia y el amor en su vida personal y profesional

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Jaclyn Smith comparte su fórmula de bienestar a los 80 años. (Créditos: Captura de video. Instagram/Jaclyn Smith)
Jaclyn Smith comparte su fórmula de bienestar a los 80 años. (Créditos: Captura de video. Instagram/Jaclyn Smith)

Jaclyn Smith compartió recientemente cuál considera que es su principal secreto de belleza durante una aparición pública en Nueva York.

La intérprete, reconocida por su participación en la serie Los Ángeles de Charlie, aseguró que para ella el bienestar personal está relacionado principalmente con el entorno familiar y afectivo, más que con rutinas específicas de cuidado físico.

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La actriz, de 80 años, asistió el pasado 14 de mayo a la Gala de Primavera de los Premios Paley Honors 2026 celebrada en el Hotel Plaza de Nueva York. En el evento estuvo acompañada por su excompañera de reparto Kate Jackson, con quien compartió escena en la serie original emitida entre 1976 y 1981.

Durante la alfombra roja, la artista fue consultada por Fox News sobre el secreto detrás de su apariencia y longevidad en la industria del entretenimiento. Su respuesta estuvo centrada en la importancia de las relaciones personales y familiares.

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Jaclyn Smith le atribuye su apariencia al amor que recibe de su familia. REUTERS/Daniel Cole
Jaclyn Smith le atribuye su apariencia al amor que recibe de su familia. REUTERS/Daniel Cole

Una vida sana, ser amada. Tengo la mejor familia del mundo entero con la que crecer. Un marido maravilloso, dos hijos preciosos, tres nietas”, dijo.

La actriz está casada desde 1997 con el cirujano Brad Allen, y en distintas ocasiones ha hablado públicamente sobre el papel que su familia ocupa en su vida cotidiana.

Durante la entrevista en el evento también afirmó: “No hay nada mejor que eso. Para mí, todo se trata de amor, todo se trata de familia”.

Después de la gala, Smith compartió varias fotografías del encuentro a través de Instagram. Las imágenes incluyeron retratos junto a Kate Jackson y referencias al homenaje realizado por el 50 aniversario de Los Ángeles de Charlie, una de las series más representativas de la televisión estadounidense de las décadas de 1970 y 1980.

Jaclyn Smith estuvo en el homenaje realizado por el 50 aniversario de Los Ángeles de Charlie. (Instagram)
Jaclyn Smith estuvo en el homenaje realizado por el 50 aniversario de Los Ángeles de Charlie. (Instagram)

“Kate y yo tuvimos la gran suerte de asistir y aceptar este premio en nombre de nuestra familia de Los Ángeles de Charlie, continuando así con la celebración de los 50 años desde el lanzamiento de la serie”, escribió.

La producción original de Los Ángeles de Charlie estuvo protagonizada inicialmente por Jaclyn Smith, Kate Jackson y la fallecida Farrah Fawcett.

Fawcett abandonó la serie al finalizar la primera temporada y posteriormente fue reemplazada por Cheryl Ladd, quien permaneció en el elenco hasta el cierre del programa en 1981.

Mientras participa en distintos eventos relacionados con el aniversario de la producción, Jaclyn Smith también se prepara para el lanzamiento de sus memorias tituladas I Once Knew a Guy Named Charlie, cuya publicación está prevista para septiembre.

Jaclyn Smith publicara sus memorias en septiembre. REUTERS/David 'Dee' Delgado
Jaclyn Smith publicara sus memorias en septiembre. REUTERS/David 'Dee' Delgado

En entrevistas previas con la revista PEOPLE, la actriz explicó que decidió escribir el libro con la intención de compartir experiencias personales y aspectos menos conocidos de su vida.

“Muchas veces me han pedido que comparta historias entre bastidores, y en estas páginas encontrarán muchísimas. Pero al escribir este libro tenía otro objetivo: que por fin los demás vean a la chica que hay detrás de la imagen”, declaró.

Según adelantó la intérprete, las memorias también abordarán experiencias personales relacionadas con salud mental, incluyendo su lucha contra el trastorno obsesivo-compulsivo de pensamiento mágico.

Durante la gala de los Premios Paley Honors, Smith también reflexionó sobre el impacto cultural de la serie y al ser consultada sobre si era consciente del impacto estilístico que tendría el programa cuando comenzó a filmarlo, respondió: “Cuando comencé, no”.

Jaclyn Smith admitió que no tenía idea de que "Los Ángeles de Charlie" le daría tanta fama. (Captura de video)
Jaclyn Smith admitió que no tenía idea de que "Los Ángeles de Charlie" le daría tanta fama. (Captura de video)

Posteriormente añadió que, con el tiempo, considera que ella y sus compañeras contribuyeron a abrir nuevas posibilidades para las mujeres dentro de la televisión y el entretenimiento.

“Supongo que sí abrimos el camino a cierto glamour y a una forma diferente de ver a las mujeres. De alguna manera, allanamos el camino para nuevos papeles para las mujeres”, señaló.

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