Estados Unidos

La Cámara Argentino-Americana de Comercio celebró su gala anual en Miami y distinguió a Juan José Campanella

La AACC entregó el Premio Dr. Manuel Belgrano a la Personalidad del Año al director ganador del Oscar, en una velada que conmemoró el 216 aniversario de la Revolución de Mayo y reunió al empresariado, la diplomacia y la cultura argentina en el sur de la Florida

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Cinco personas elegantes posan sonrientes en una mesa de gala con manteles blancos, vajilla, copas y un centro floral. El salón tiene iluminación azul
María Ester Graciano, Leandro Barbuscio, Judith Hofman, Damian Najman y Karina Delonga en la mesa 29 durante la cena de la Cámara Argentino-Americana de Comercio

La Cámara Argentino-Americana de Comercio de Florida (AACC) celebró este sábado 23 de mayo su gala anual, bautizada Costumbres argentinas, en el hotel JW Marriott Marquis del downtown de Miami. La velada conmemoró el 216 aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, dos días antes del feriado patrio, y entregó la principal distinción de la institución al director, guionista y productor Juan José Campanella, ganador del Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2010 por El secreto de sus ojos.

La organización estuvo a cargo de Roberto Macho, presidente de la Cámara, y de Marcelo Bottini, secretario general. La conducción de la noche corrió por cuenta de Lisandro Carret, director del Centro Cultural Argentino de Miami, hijo del entrañable Pato Carret.

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La velada abrió con los himnos: el argentino, entonado por el cantante Daniel Bouchet, y el de Estados Unidos, por la mezzosoprano Solange Merdinian

Cuatro personas, Viviana Zocco, Daniel Hadad, Juan José Campanella y Cecilia Monti, sentadas en una mesa formal con manteles blancos y vajilla en una cena
Viviana Zocco, Daniel Hadad, Juan José Campanella y Cecilia Monti comparten mesa en la cena anual de Cámara Argentino-Americana de Comercio de Florida (AACC)

Encabezaron la velada Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, junto a su esposa Viviana Zocco, y el propio Campanella acompañado por su esposa Cecilia Monti.

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Cuatro décadas de vínculos entre dos países

Macho abrió el evento con un discurso de bienvenida que apuntó al carácter humano y comunitario de la institución, que el año próximo cumplirá cuarenta años. “Hace cuarenta años alguien pensó que era bueno generar una organización como esta para afianzar vínculos entre Estados Unidos y Argentina, y creo que a lo largo de los años lo ha logrado”, afirmó.

Hombre de mediana edad con barba y traje oscuro, sujetando un micrófono y hablando. Fondo con pantalla LED y cortinas blancas y azules
Roberto Macho abrió el evento con un discurso de bienvenida que apuntó al carácter humano y comunitario de la institución.

Pero el énfasis lo puso en otro plano. “Lo que seguramente logramos es que se generaron una cantidad de vínculos humanos como nunca nos hubiésemos imaginado antes”, señaló ante una sala que reunió a emprendedores, empresarios consolidados y recién llegados.

El presidente de la AACC convocó a los presentes alrededor de dos ideas: empatía y comunidad. “La empatía en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, tan fraccionado, tan agrietado, nos ayuda a pensar mejor y entender más”, dijo. “Y la comunidad hace que cuando alguien se tropiece, tenga un respaldo de gente que lo va a ayudar a levantarse y a poder ir a buscar el próximo éxito”.

Macho cerró su intervención con una frase que sintetizó el ánimo de la noche: “Nadie tiene derecho a criticar ni a Estados Unidos ni a Argentina si no hace algo para que las cosas estén mejor”.

Tres hombres posan sonrientes en un evento formal. Dos llevan traje oscuro y camisa blanca; uno, traje oscuro y camisa negra. Un pin de la bandera argentina visible en una solapa. Fondo azul
Roberto Macho, Juan José Campanella y Daniel Hadad posan juntos durante la gala anual de la Cámara Argentino-Americana de Comercio celebrada en Miami.

El consulado y el peso de la distancia

A continuación tomó la palabra Marcelo Gilardoni, cónsul general de la República Argentina en Miami y director del Centro de Promoción Argentino.

Marcelo Gilardoni de medio cuerpo, en traje oscuro y corbata, hablando ante un atril transparente con micrófono. Una pantalla azul brillante al fondo
Marcelo Gilardoni, Cónsul General de Argentina en Miami, pronunció un discurso en la gala, destacando la promoción de la cultura y los lazos bilaterales.

Confesó al inicio que no acostumbra a leer sus discursos, pero esta vez prefirió hacerlo. “Me emocionan estos momentos. La verdad que la argentinidad se siente cuando cortamos la cinta y entramos con la hinchada y con los bombos, cuando cantamos el himno a la bandera, cuando cantamos el himno, cuando vemos entrar a la bandera”, dijo.

Gilardoni recordó que la Revolución de Mayo fue “el nacimiento de nuestro destino soberano” y “el momento exacto en que sopló con fuerza el viento de la libertad”. Dirigiéndose al auditorio, definió a la comunidad argentina en Florida como “un testimonio vivo de ese sentimiento de libertad: la libertad de soñar en grande, la libertad de cruzar fronteras para progresar y la libertad de crear valor a través del trabajo”.

El cónsul detalló que el consulado atiende a la comunidad argentina en el sur de Florida, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y las Bahamas, y reconoció a la AACC como “un puente vital” de su misión diplomática.

Cerró con un brindis: “Por nuestra querida República Argentina, salud y viva la patria”.

Campanella recibió el Premio Manuel Belgrano y advirtió sobre el desánimo argentino

Dos hombres posan en un escenario iluminado de azul. Uno, con traje y corbata, entrega un premio a un hombre calvo con barba, vestido de negro
Durante la gala anual de la Cámara Argentino-Americana de Comercio en Miami, Juan José Campanella recibe el Premio al Logro Manuel Belgrano 2026.

Macho subió al escenario para presentar al homenajeado. “A quien tengo el orgullo y el honor de presentar realmente no necesita presentación”, dijo, y repasó la filmografía: El mismo amor, la misma lluvia, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos y la reciente Parque Lezama. “Una persona que nos hizo reír, que nos hizo emocionar, que enorgullece a la República Argentina y que es uno de los talentos más grandes que tenemos en este momento dentro de la cultura argentina”, lo definió.

El Premio Dr. Manuel Belgrano, explicó Macho, reconoce a los argentinos que hayan hecho una contribución destacada en cualquier ámbito de la cultura y los negocios.

Campanella subió al escenario y abrió con humor. “Aviso que estoy más nervioso hoy que en lo del Oscar. Cada vez parece más inmerecido todo”. Después se puso serio. Habló de la emoción de escuchar el himno a la bandera, “el famoso himno al general Susbín”, que no cantaba desde la secundaria.

Y planteó lo que considera el problema central de Argentina hoy: “Nunca he vivido un momento como este en el que noté, noto que el problema principal que tiene la Argentina hoy en día es el desánimo, que a veces nos parece que no va a cambiar nunca”.

Un hombre calvo de barba gris, vestido con un traje y camisa negros, de pie frente a un micrófono y sosteniendo un premio de cristal
El director ganador del Oscar, Juan José Campanella, fue galardonado con el Premio Dr. Manuel Belgrano a la Personalidad del Año por la AACC.

El director recordó una frase anónima que había leído en redes: “A los veinte años uno quiere cambiar la Argentina, a los treinta quiere que la Argentina cambie y a los cuarenta se da cuenta de que no va a cambiar nunca”.

Y agregó: “Me hizo reír en ese momento. Hoy se me atragantan las palabras cuando lo digo, porque a veces tengo miedo de que sea verdad”.

Pero cerró con una nota de esperanza. “Viendo reuniones como esta y viendo gente como ustedes y viendo gente que empuja tanto, pienso que la Argentina va a cambiar, va a cambiar para mejor en algún momento. Esperemos que seamos parte de ese cambio y no nos desanimemos tanto”.

Y remató, ya en clave de chiste: “Hay que seguir remando en dulce de leche, en mantequilla de maní, para los que estamos aquí”.

La cultura argentina como agenda permanente

Carret, en su rol de anfitrión, hizo del momento una plataforma para visibilizar el trabajo del Centro Cultural Argentino de Miami. “Estoy muy orgulloso de dirigir el Centro Cultural Argentino de Miami y representarlo en Argentina, para ser una pata en nuestro país”, dijo. Agradeció a su equipo, encabezado por la directora Mac Turturro, y a colaboradores como Marcelo Culotta, de Setlac Producciones, la actriz Constanza Espejo, la periodista Carolina Rech, Oscar Posedente, María Castro y Marcelo Novell.

Una mujer sonriente levanta un documento blanco con un logo, junto a un hombre con gafas y traje oscuro que habla en un micrófono en un escenario iluminado
Lisandro Carret, director del Centro Cultural Argentino de Miami, junto a una de las ganadoras de sorteos durante la exitosa gala anual de la Cámara Argentino-Americana de Comercio en Miami.

Carret adelantó la semana cultural argentina que arrancaba con la gala y continuaría con stand up, microteatro y la presentación del libro Segundo tiempo y la película de Luque en el Cine Bistró de Doral. La idea, dijo, es expandir el alcance del Centro Cultural Argentino “a toda Iberoamérica, no que sea solamente de argentino a argentino, sino mostrar nuestra cultura, nuestras películas, nuestros libros, nuestra comida, idiosincrasia”. Y rescató una imagen: “Ese abrazo que te da un argentino que no se olvida nunca cuando te abre la puerta de la casa y te invita, que eso no se ve en todos lados y aquí todavía se sigue viendo”.

Seis mujeres con vestidos de gala posan y sonríen. Detrás, hombres en el escenario con camisetas de Argentina y una bandera de EE. UU
Susana Barbeito, Mónica Baldi, Ana Serrat, Romina Franco, Natalia Fridman y Constanza Espejo posan sonrientes en la gala de la Cámara Argentino-Americana de Comercio.

La gala incluyó iniciativas paralelas. Por un lado, Taste of Argentina, el ciclo gastronómico que la Cámara y el consulado lanzarán en octubre con restaurantes, cafés, panaderías y heladerías argentinas en Miami. Por otro, una serie de sorteos a beneficio de la Luis Cariola Foundation: una camiseta del Inter Miami firmada por Lionel Messi, pasajes aéreos, estadías y pelotas oficiales del Mundial 2026. Luis Cariola, expresidente de la Cámara, estuvo presente con su familia.

Marcelo Gilardoni, cónsul general de la República Argentina en Miami, y Teresa Guarracino, dueña de Tattore, posan sonrientes durante un evento festivo.
Invitados posan en la exitosa gala anual de la Cámara Argentino-Americana de Comercio en Miami, un evento que fortalece lazos y celebra la cultura argentina.

Entre los asistentes estuvieron también Luis Pulenta, operador de los hoteles Marriott en Miami y aliado histórico de la Cámara, junto a Judith Hofman, Leandro Barbuscio, Antonella Fredianelli, Constanza Espejo, Natalia Fridman, Ana Serrat, Teresa Guarracino, Mercedes Martí, Oscar Posedente, María Castro, Marcela Bottinelli, Romina Franco, Mónica Baldi, Sue Barbeito, Karina Delonga, Damián Najman, María Ester Graciano, James Harrison, Titi Camogli, Paula Venditti y Jonathan Hofman.

Cuatro invitados sonrientes, dos hombres y dos mujeres, sentados en una mesa de gala con comida y copas de vino. Un escenario con equipo musical al fondo
Jonathan Hofman, Paula Venditti, Titi Camogli y James Harrison disfrutan de la gala anual "Costumbres Argentinas" en el JW Marriott Marquis del downtown de Miami.

El salón se llenó con cientos de invitados distribuidos en mesas redondas decoradas con hortensias blancas y globos transparentes que flotaban hacia el techo iluminado en celeste.

La noche, en sintonía con el espíritu mundialista del lema “Vamos, vamos Argentina” que dio nombre a la gala 2026, cerró con una banda en vivo vestida con la camiseta de la Selección argentina, mientras una pantalla gigante proyectaba goles históricos del seleccionado en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Banda en un escenario con camisetas de Argentina frente a una pantalla con un partido de fútbol. El público, en primer plano, levanta las manos celebrando
Una banda en camisetas de Argentina anima la gala anual de la Cámara Argentino-Americana de Comercio en Miami, mientras los asistentes disfrutan de la música y la pantalla de fútbol.

La gala terminó con la promesa de Macho de un año cargado de novedades para los miembros de la Cámara y la apuesta a reencontrarse en 2027 con dos éxitos en la cuenta: el del Mundial y el de la comunidad argentina en Miami.

Antonella Fredianelli con cabello rubio y vestido negro sonríe frente a mesas de gala con invitados y globos claros en una sala de eventos
Antonella Fredianelli posa sonriente en la gala anual de La Cámara Argentino-Americana de Comercio en Miami, rodeada de invitados en una noche de celebración empresarial.
Un gran grupo de personas sentadas en mesas redondas en una gala, con copas de agua y vino, y centros de mesa florales. Luces azules de fondo
Juan José Campanella y Roberto Macho disfrutan de la cena durante la exitosa gala anual de la Cámara Argentino-Americana de Comercio, celebrada en Miami para fortalecer los lazos comerciales y de inversión.
Tres personas sonríen y posan en un evento formal con fondo azul. Dos mujeres vestidas elegantemente y un hombre con saco a cuadros y pañuelo rojo
Ana Serrat, Natalia Fridman y Oscar Posedente en el salón del Marriott
Lisandro Carret, un hombre sonriente con gafas, traje oscuro y corbata clara, habla en un micrófono plateado, con una pantalla luminosa detrás
Lisandro Carret, en su rol de anfitrión, utilizó el escenario para visibilizar el importante trabajo del Centro Cultural Argentino de Miami.
Leandro Barbuscio (esmoquin), Judith Hofman (vestido de leopardo) y Opy Morales (traje claro) posan en una gala formal. Fondo con cortinas blancas iluminadas en azul y globos
Leandro Barbuscio, Judith Hofman y Opy Morales en la distinguida gala anual de la Cámara Argentino-Americana de Comercio
Mujer joven con bandera argentina y banda celeste y blanca en salón de banquetes. Invitados formales y mesas redondas con manteles blancos
Una joven porta la bandera argentina durante la gala anual, bautizada Costumbres argentinas, en el hotel JW Marriott Marquis
Daniel Bouchet, un hombre de cabello gris con traje a rayas, canta en un micrófono. Detrás, se proyecta la bandera argentina con el Sol de Mayo
El reconocido cantante Daniel Bouchet interpreta con emoción el himno nacional argentino durante una gala solemne.
La Cámara Argentino-Americana de Comercio celebró su gala anual en Miami
Asistentes disfrutan de la elegante gala anual de la Cámara Argentino-Americana de Comercio, un destacado evento celebrado en Miami que reúne a numerosos invitados.

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