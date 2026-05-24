EEUU perdió la confianza política en el secretario general de la OEA y negocia un acuerdo regional para forzar su desplazamiento

Albert Ramdin, secretario General de la OEA

(Desde Washington, Estados Unidos) Un ácido cónclave entre Albert Ramdin -secretario General de la OEA- y Lee Rizzuto -embajador de Estados Unidos- desembocó en una inédita crisis política protagonizada por la conducción del foro regional y la Casa Blanca.

El 19 de mayo, Infobae publicó en exclusiva un memorándum interno de la administración Trump que proponía “nombrar a un investigador independiente” para determinar si Ramdin había cometió irregularidades contables al momento de ejecutar el presupuesto de la OEA.

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“Bajo el liderazgo del Secretario General Albert Ramdin, la institución está actualmente envuelta en un escándalo que se lee menos como un registro diplomático y más como un cuento de advertencia de nepotismo, imprudencia fiscal y flagrante falta de respeto por los estados miembros. En el corazón de esta tormenta está el meteórico —y altamente cuestionable— ascenso de Xaviera Jessurun", advierte el memo interno.

Xaviera Jessurun está involucrada en un caso de corrupción, fraude y blanqueo de capitales, que investiga la justicia de Surinam. Ramdin conoce el caso penal, y sin embargo respaldó a su jefe de Gabinete, que todavía no pudo demostrar su inocencia.

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El secretario General Albert Ramdin y su consejera de confianza Xaviera Jessurun durante un acto oficial de la OEA

En este contexto, Ramdin convocó a Rizzuto en su despacho de la OEA. La reunión fue el 21 de mayo y terminó de la peor manera para Ramdin: Rizzuto le confirmó que era cierta la información exclusiva publicada por Infobae.

Durante el cónclave, Ramdin y Rizzuto discutieron durante 20 minutos, y la conversación fue más allá de los cánones diplomáticos.

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El secretario de la OEA creyó que podía revertir los cuestionamientos éticos que le imputó el embajador de Estados Unidos, y cuando asumió que sus argumentos quedaban inertes por la evidencia en contra, apeló a sus presuntas relaciones de poder con Marco Rubio, secretario de Estado.

Rizzuto no se inmutó ante el tono de Ramdin, y terminó la reunión reivindicando su ascendencia italiana.

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El embajador republicano es impermeable ante las presiones políticas, y tiene una profunda relación personal con Donald Trump.

Albert Ramdin y Lee Rizzuto durante un encuentro oficial que compartieron en la OEA, (Washington, Estados Unidos)

Todos los embajadores de la OEA participan de un grupo de chat en WhatsApp para articular reuniones e intercambiar información reservada.

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Tras su discusión con Ramdin, Rizzuto posteó un chat en el Grupo de la OEA que refleja la posición de la Casa Blanca respecto al secretario General.

Ese chat, al que accedió en exclusiva Infobae, dice lo siguiente:

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“ASUNTO: Preocupaciones urgentes respecto a acciones recientes del Secretario General

Excelencias y estimados colegas,

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Les escribo para compartir los detalles de una reunión altamente preocupante que tuve hoy con el Secretario General, la cual tuvo lugar a su solicitud. Acepté esta reunión para abordar directamente los crecientes problemas que amenazan la integridad y la reputación de nuestra organización.

Durante nuestra discusión, expresé una grave preocupación por el daño institucional causado por el reciente artículo de Infobae. Específicamente, cuestioné la decisión unilateral del Secretario General de promover a su asistente al cargo de Jefa de Gabinete. Esta decisión es profundamente preocupante por varias razones. Investigación en curso: La persona en cuestión se encuentra actualmente bajo investigación penal en su país de origen y se le ha revocado su pasaporte diplomático. Compensación injustificada: La promoción estuvo acompañada por un aumento salarial significativo, muy superior a su remuneración base anterior. (250.000 dólares libres de impuestos) Desconsideración hacia los Estados Miembros: Esta acción fue tomada a pesar de solicitudes directas de Estados Miembros sugiriendo que la promoción fuera retenida hasta que los asuntos legales en su país de origen fueran completamente aclarados.

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El Secretario General continúa ignorando la significativa vergüenza que el artículo de Infobae y está situación han causado a la OEA.

Lo más alarmante es que, al ser confrontado con estos hechos, el Secretario General afirmó arrogantemente que “REPORTA AL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.”

Este comportamiento delirante es de enorme preocupación. Parece que su elección para un mandato de cinco años ha distorsionado gravemente su comprensión de los poderes, autoridades y supervisión de los Estados Miembros.

Como cuerpo colectivo, debemos asegurar que el liderazgo de la OEA refleje los mejores intereses de sus miembros y salvaguarde la institución por encima de todo. Esta sigue siendo nuestra responsabilidad principal, y los insto a considerar nuestros próximos pasos colectivamente respecto a esta clara violación de juicio y del deber institucional.

Atentamente".

El secretario General Albert Ramdin y su consejera de confianza Xaviera Jessurun

Fuentes cercanas a Ramdin señalaron a Infobae que la reunión con Rizzuto, convocada por su propia iniciativa, “fue una conversación privada sostenida en el curso normal de las labores de la Organización y que, por lo tanto, consideran lamentable que aspectos de dichas discusiones pudieran haberse hecho públicos”.

Asimismo, desde la secretaría General aseguraron a Infobae que Ramdin “mantiene contacto regular con los Representantes Permanentes de todos los Estados Miembros y que tiene la intención de continuar haciéndolo con pleno respeto a los principios de privacidad, discreción y diplomacia que orientan el trabajo de la Organización”.

La composición geopolítica de la OEA implica a socios directos de Estados Unidos, adversarios ideológicos y bloques regionales que pesan al momento de tomar decisiones políticas claves.

Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son socios directos de la administración Trump.

La mayoría de los aliados estratégicos de Trump en la iniciativa Escudo de las Americas respaldan la necesidad de elegir a un nuevo secretario General de la OEA en reemplazo de Ramdin

Lula da Silva -Brasil-, Gustavo Petro -Colombia- y Claudia Sheinbaum -México- presentan habitualmente una agenda confrontativa con los intereses de la Casa Blanca.

Y por último están los países del Caribe -CARICOM- que forman un bloque homogéneo que les permitió colocar a Ramdin como secretario de la OEA.

Estados Unidos reconoce que la Secretaría General de la OEA pertenece al Caribe durante este período, y que la probable dimisión de Ramdin no significa que el CARICOM pierda ese espacio de poder en el foro regional.

También el Departamento de Estado asume que Brasil, México y Colombia sostendrán a Ramdin frente a los reclamos de la administración Trump, que objeta sus estándares éticos y morales.

En cambio, los socios directos de Estados Unidos ya conocen la postura política de la diplomacia americana, y votarían en consecuencia.

La Casa Blanca es el principal aportante financiero de la OEA, y sin su generoso presupuesto anual, esta organización regional quedaría al borde del knock out.

A su turno, todos los estados miembros de la OEA reconocen su valor institucional y su peso geopolítico en la región.

Entonces, al margen de las distintas perspectivas ideológicas, ningún país pondrá en juego la estabilidad del foro multilateral por Ramdin y su peculiar administración personalísima.

Estados Unidos necesita 23 votos para remover a Ramdin. Ya tendría 12, y contando.