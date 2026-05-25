Nicolas Cage revela por qué Christopher Nolan no quiere volver a trabajar con él

Nicolas Cage habló sobre por qué Christopher Nolan no lo llamó nuevamente para trabajar juntos. (Reuters)

Nicolas Cage afirmó que algunos directores de Hollywood, entre ellos Christopher Nolan, habrían dejado de considerarlo para futuros proyectos luego de que en el pasado rechazara participar en algunas de sus películas.

Las declaraciones fueron realizadas durante una sesión de preguntas y respuestas publicada por The New York Times.

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El actor, de 62 años, señaló que ha declinado propuestas de varios cineastas a lo largo de su carrera y que, en algunos casos, esas decisiones habrían afectado la posibilidad de futuras colaboraciones.

Según su testimonio, el director Christopher Nolan no habría vuelto a contactarlo tras su negativa a participar en la película Insomnia, estrenada en 2002 y protagonizada por Al Pacino y el fallecido Robin Williams.

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Nicolas Cage aseveró que tras rechazar un papel en "Insomnia", Christopher Nolan no volvió a llamarlo. (Captura de video)

“Muchos de ellos se sienten heridos y no vuelven a llamar”, afirmó Cage en la entrevista. “Me ha pasado un millón de veces”, añadió al referirse a situaciones similares con otros realizadores.

Además de Nolan, el actor mencionó a otros directores con los que, según él, no ha vuelto a trabajar después de rechazar proyectos previos. Entre ellos citó a Paul Thomas Anderson y Woody Allen.

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Cage explicó que, en el caso de Anderson, el contacto se dio en una etapa temprana de su carrera, cuando el cineasta le mostró un cortometraje protagonizado por Philip Baker Hall, que posteriormente derivó en la película Hard Eight.

El intérprete señaló que, en ocasiones, las propuestas no llegaron a concretarse debido a decisiones creativas o de agenda, sin ofrecer detalles específicos sobre los proyectos rechazados.

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Nicolas Cage admitió que ha declinado trabajar con varios directores a lo largo de su carrera. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Sin embargo, insistió en que algunos directores no volvieron a ofrecerle nuevas colaboraciones tras esas negativas.

En contraste, Cage destacó su experiencia reciente con el director David O. Russell, con quien trabajó en la película Madden, en la que interpreta al entrenador de fútbol americano John Madden.

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Según el actor, Russell habría sido el único cineasta que, después de recibir una respuesta negativa en el pasado, volvió a contactarlo para otro proyecto.

“David me llamó otra vez, y eso demuestra clase. No quería decirle que no otra vez porque tengo mucho respeto por su talento”, comentó.

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Nicolas Cage recordó que David O. Russell lo llamó nuevamente pese a rechazarlo en el pasado. (REUTERS/Daniel Cole)

El actor no precisó a qué producción previa de Russell había declinado participar, aunque indicó que se trataba de una propuesta realizada “hace mucho tiempo”.

Las declaraciones de Nicolas Cage se producen en un contexto en el que el actor ha retomado una presencia constante en producciones cinematográficas y apariciones públicas.

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En relación con Insomnia, la película a la que Cage hizo referencia, se trata de un thriller psicológico ambientado en Alaska que sigue la investigación de un asesinato por parte de dos detectives de Los Ángeles.

Insomnia logró recaudar 113 millones de dólares en la taquilla mundial. (Warner Bros)

El filme tuvo una recaudación internacional superior a los 113 millones de dólares y recibió una respuesta positiva por parte de la crítica especializada en su estreno.

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Actualmente, Christopher Nolan se prepara para el estreno de la cinta La odisea, la cual está protagonizada por varias estrellas de Hollywood como Zendaya, Anne Hathaway, Matt Damon y Tom Holland. La película llegará a los cines el próximo 17 de junio.